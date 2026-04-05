Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határ közelében - Orbán Viktor megbuktatása lehetett a cél

„Húsvét reggelén hívott és arról tájékoztatott Aleksandar Vucic köztársasági elnök, hogy terroristaakciót, konkrétan az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli Áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna” – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és szerb parlamenti képviselő.

A Török Áramlat gázvezeték elleni terrortámadást hiúsítottak meg a szerb erők / Fotó: Shutterstock

Azóta a nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak. Nem „csupán” Észak-Vajdaság és Magyarország gázellátása lehetetlenült volna el, hanem emberi életek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben.

Ha a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő

– hangsúlyozta a képviselő, aki szerint újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés. Hangsúlyozta: megvédik a közösségüket és a szerb–magyar stratégiai partnerséget is.

Ahogyan arról a Világgazdaság húsvétvasárnap beszámolt a szerb államfő tájékoztatása alapján, a Vajdaságban robbanószerkezetet találtak a Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében.

Aleksandar Vucic azt is közölte, hogy beszélt telefonon Orbán Viktorral, és tájékoztatta az incidensről. Az elnök szerint a szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak. Elmondta Orbán Viktornak, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják.

Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot a meghiúsult terrortámadás miatt

Most tettem le a telefont Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.