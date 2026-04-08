Váratlan bejelentés: JD Vance alelnök egy nappal többet marad, mint tervezték

Az amerikai alelnök maradása miatt továbbra is lezárások lesznek Budapesten. JD Vance budapesti tartózkodása alatt Orbán Viktorral a magyar–amerikai együttműködés további erősítéséről is tárgyalt.
2026.04.08, 13:42
Frissítve: 2026.04.08, 14:30

„Ilyen a mi csodálatos Hazánk és fővárosunk: Vance alelnök olyan jól érzi magát itt, hogy csak holnap utaznak tovább!” – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Facebookon.

Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
JD Vance budapesti tartózkodása alatt Orbán Viktorral a magyar–amerikai együttműködés további erősítéséről is tárgyalt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán közölte, hogy a delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban.

Szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell.

A jelenlegi információk szerint a repülőtér környékén szerdán korlátozások nem várhatók.

Hozzátették, csütörtökön a repülőtér környékén kell lezárásokra számítani, és a korlátozások a BKK járatait is érintik, a 100E, valamint a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják a repülőtér környékén, ezalatt nem lehet megközelíteni a repteret, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

Megjegyezték, hogy a közúti lezárásokról részletes információk a Police.hu weboldalon találhatók.

JD Vance amerikai alelnök kedden érkezett meg Budapestre, a politkus eredetileg két napra érkezett volna a magyar fővárosba.

Orbán Viktort dicsérte a világ egyik legnagyobb hatalmú embere 

A magyar–amerikai barátság napjának elnevezett keddi eseményen az alelnök azt mondta, hogy Orbán Viktor energiabiztonsági politikája példaértékű az Európai Unió számára: a politikus kiemelte, hogy a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak bevezetése és az ellátás biztonságának megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy csökkentsék a nyomást a lakosságon.

Az alelnök budapesti látogatása egy újabb mérföldkő volt a magyar–amerikai szövetség megerősítésében: Vance Orbán Viktor társaságában több hivatalos eseményen is részt vesz, miközben az amerikai delegáció és a magyar kormány között fontos tárgyalások is zajlanak a gazdasági együttműködésről.

Közös sajtótájékoztatójukon az amerikai alelnök többször is kiemelte Orbán Viktor és kormánya eddigi teljesítményét, a magyar gazdaság fellendítésétől a nemzetközi kapcsolatok megerősítésén át egészen a béketárgyalások elősegítéséig.

Egy területet azonban kifejezetten fontosnak tartott: az energiabiztonság fenntartása érdekében meghozott intézkedéseket, amelyek a jelenlegi globális válság idején óriási segítséget jelentettek a magyar családoknak és a vállalkozásoknak egyaránt.

