Váratlan bejelentés: JD Vance alelnök egy nappal többet marad, mint tervezték

„Ilyen a mi csodálatos Hazánk és fővárosunk: Vance alelnök olyan jól érzi magát itt, hogy csak holnap utaznak tovább!” – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Facebookon.

JD Vance budapesti tartózkodása alatt Orbán Viktorral a magyar–amerikai együttműködés további erősítéséről is tárgyalt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán közölte, hogy a delegáció közlekedése miatt szerdán és csütörtökön lezárások várhatók a fővárosban.

Szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell.

A jelenlegi információk szerint a repülőtér környékén szerdán korlátozások nem várhatók.

Hozzátették, csütörtökön a repülőtér környékén kell lezárásokra számítani, és a korlátozások a BKK járatait is érintik, a 100E, valamint a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják a repülőtér környékén, ezalatt nem lehet megközelíteni a repteret, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

Megjegyezték, hogy a közúti lezárásokról részletes információk a Police.hu weboldalon találhatók.

JD Vance amerikai alelnök kedden érkezett meg Budapestre, a politkus eredetileg két napra érkezett volna a magyar fővárosba.

Orbán Viktort dicsérte a világ egyik legnagyobb hatalmú embere

A magyar–amerikai barátság napjának elnevezett keddi eseményen az alelnök azt mondta, hogy Orbán Viktor energiabiztonsági politikája példaértékű az Európai Unió számára: a politikus kiemelte, hogy a magyar kormány által fenntartott rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak bevezetése és az ellátás biztonságának megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy csökkentsék a nyomást a lakosságon.

Az alelnök budapesti látogatása egy újabb mérföldkő volt a magyar–amerikai szövetség megerősítésében: Vance Orbán Viktor társaságában több hivatalos eseményen is részt vesz, miközben az amerikai delegáció és a magyar kormány között fontos tárgyalások is zajlanak a gazdasági együttműködésről.