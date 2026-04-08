95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ezt nehéz elhinni: csődbe mehet a 40 milliós ország, pedig gáznagyhatalom – most próbálják megmenteni

Komoly adósságválság alakult ki, a befektetők már az államcsőd lehetőségét árazzák. A kormány tárgyalásokat készít elő a hitelezőkkel a tartozások átütemezéséről. Mozambik eközben hatalmas földgázkészletek felett ül, de ezekből még nem folyik be elég bevétel.
2026.04.08, 21:06
Frissítve: 2026.04.08, 21:16

Egyre súlyosabb pénzügyi válság jelei körvonalazódnak Mozambik gazdaságában, miközben az ország a világ egyik legjelentősebb feltáratlan földgázkészletén ül. A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az állam nem lesz képes időben törleszteni adósságait, és elkerülhetetlenné válik az adósság átstrukturálása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország a csőd közvetlen közelébe sodródott – mindezt úgy, hogy közben hatalmas energiaforrásokkal rendelkezik.

Fotó: noomcpk

A piac már reagált is a romló kilátásokra. A 2031-ben lejáró mozambiki dollárkötvény árfolyama közel hároméves mélypontra esett, ami világos jelzés arra, hogy a befektetők egyre nagyobb kockázatot látnak az országban. Az elmúlt hetekben folyamatos volt az eladási hullám, amit tovább erősített a globális bizonytalanság és az energiaárak körüli feszültség. A háttérben már zajlanak az előkészületek: a kormány hivatalosan is tanácsadót vont be, hogy segítse a hitelezőkkel folytatott tárgyalásokat – számolt be róla a Bloomberg.

Ez a lépés ritkán jelent jót. Az ilyen folyamatok általában azt vetítik előre, hogy 

az ország nem tudja a jelenlegi feltételek mellett visszafizetni adósságait, ezért új feltételekről kell megállapodni. 

A külső adósság már közel tízmilliárd dollár, miközben a gazdaság teljesítménye messze nem nő olyan ütemben, hogy ezt könnyedén kezelni tudja.

Ott ülnek a hatalmas vagyonon

A helyzet igazi ellentmondása azonban az, hogy Mozambik nem egy erőforráshiányos ország. Az elmúlt években hatalmas földgázkészleteket tártak fel a partjainál, amelyek globális szinten is kiemelkedőnek számítanak. A Rovuma-medencében felfedezett mezők Afrikában a legnagyobbak közé tartoznak, és hosszabb távon az ország akár a világ egyik fontos LNG-exportőrévé is válhat. Csakhogy ez a hosszabb táv a kulcs. 

A nagy offshore projektekből származó bevételek döntő része csak az évtized végén, vagy még később jelenhet meg a költségvetésben. 

Addig viszont az országnak finanszíroznia kell magát, miközben már 2028-tól komoly törlesztési kötelezettségek lépnek életbe. Ez az időzítési rés az, ami most a legnagyobb problémát okozza: a pénz papíron ott van a föld alatt, de a kassza még üres.

A nemzetközi hangulat sem kedvez Mozambiknak. A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek miatt a befektetők világszerte óvatosabbá váltak, különösen a feltörekvő piacokkal szemben. Ebben a környezetben még azok az országok is nehezen jutnak finanszírozáshoz, amelyek erős növekedési kilátásokkal rendelkeznek – Mozambik pedig jelenleg inkább a kockázatos kategóriába csúszik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
