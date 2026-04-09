Lépéselőnybe kerülhetnek az oroszok: drónhiány fenyegeti Ukrajnát – ez az oka

Hiába igyekszik az Európai Unió felpörgetni a tagországok hadiipari kapacitásait, az államszövetség továbbra sem képes ellátni Ukrajna fegyverszükségleteit amerikai segítség nélkül.

Lépéselőnybe kerülhetnek az oroszok: drónhiány fenyegeti Ukrajnát / Fotó: AFP

Ha nem sikerül valóban növelni a fegyveripari kapacitásokat, az mind Európának, mind Ukrajnának fájni fog, mivel az egyre növekedő kereslet hamarosan több területen is ellátási hiányhoz vezethet.

Túl nagy a kereslet, Ukrajna hamarosan bajban lehet

Miközben a világ a közel-keleti konfliktus eseményeire koncentrál, Oroszország lassú ütemben ugyan, de fokozatosan nyomul előre Ukrajna területén. A harcok az enyhébb időjárás miatt egyre hevesebbek lehetnek, így az ukrán hadseregnek most nagy szüksége lenne légvédelmi rendszerekhez szükséges lőszerekre, valamint mélységi csapásmérésre alkalmas drónokra. Mindkét fegyverrendszer meghajtásához szükség van kis méretű sugárhajtóművekre, azonban ezekből hamarosan ellátási hiány léphet fel, mivel az európai gyártók nem képesek kielégíteni a keresletet.

A csehországi PBS Group, mely a kis méretű sugárhajtóművek piacán világviszonylatban a piacvezetők közé tartozik, 2023 óta ötszörösére növelte termelését, ami a vállalat előrejelzései szerint az év végére akár elérheti a nyolcszoros szintet is.

Kapacitásaink a végletekig ki vannak használva

− mondta Stanislav Lisner, a PBS globális igazgatója, majd hozzátette, hogy a cég folyamatos beruházásokat hajt végre a termelés felpörgetésének érdekében.

Mivel Európában az orosz–ukrán háború kitörése előtt senki nem gyártott nagy mennyiségben speciális, kis méretű sugárhajtóműveket, ezért a termelés felfuttatása nehéz és hosszadalmas folyamatnak bizonyult.

A PBS annak érdekében, hogy kielégítse a piaci igényeket, külföldi beruházásokba kezdett. A vállalat egy 35 millió dolláros projekt keretében gyárat épített a Georgia állambeli Roswellben, amit a tervek szerint tovább bővítene, míg Ukrajnában az Ivcsenko-Progress nevű céggel kötött egy olyan megállapodást, amely akár a közös gyártás lehetőségét is magában foglalja.

A kis méretű sugárhajtóművek jellemzői

A kis méretű sugárhajtóművek, melyek átmérője általában 30 centiméternél kisebb, olyan könnyű anyagokból állnak, mint a titánium és ötvözetei, a komponensek pedig háromdimenziós nyomtatással is készülhetnek.