Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt – bejelentést tett a Fehér Ház

JD Vance alelnök vezeti az Egyesült Államok küldöttségét az Iránnal hétvégén kezdődő közvetlen béketárgyalásokon Iszlámábádban – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán. A szóvivő az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az alelnök vezette delegációnak tagja lesz Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja, valamint Jared Kushner diplomata, üzletember.

Most már biztos: JD Vance nem megy vissza Amerikába Budapestről, az alelnöknek sokkal fontosabb dolga akadt

Leavitt azt is közölte, hogy a tervek szerint az amerikai-iráni egyeztetések helyi idő szerint szombaton délelőtt kezdődnek a pakisztáni fővárosban. Donald Trump amerikai elnök kedden a kéthetes tűzszünet bejelentésével egy időben úgy nyilatkozott, hogy

lehetőséget lát hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés az Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

A Fehér Ház szóvivője a szerdai sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok elérte legfontosabb katonai céljait Iránban.

Ennyit a tűzszünetről: Irán máris lezárta a Hormuzi-szorost

A frissen bejelentett iráni tűzszünet szinte azonnal összeomlott, és ennek máris súlyos következményei vannak a globális energiapiacra. Irán lényegében lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, miután Izrael megsértette a megállapodás feltételeit, és támadást indított Libanon ellen.

A szoroson szerda délutánra teljesen leállt a tankerforgalom. Korábban, a nap folyamán még két olajszállító hajó áthaladhatott – kizárólag iráni engedéllyel –, miután az Egyesült Államok elfogadta Teherán feltételeit, és megszületett a tűzszüneti megállapodás.

Irán világossá tette, hogy a megállapodás egyik kulcseleme az volt: Izraelnek fel kell hagynia minden támadással az ellenállási tengely ellen, beleértve Libanont is – írja a Farsnews. Miután

ez nem történt meg, Teherán azonnal reagált, és leállította az áthaladást a szoroson

– ezzel gyakorlatilag azonnali nyomást gyakorolva a globális olajellátásra. A helyzetet tovább élezi, hogy iráni biztonsági források szerint már készül egy újabb válaszlépés is. Egy katonai forrás úgy fogalmazott: Irán elrettentő műveletet készít elő izraeli katonai célpontok ellen, ami újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.