Itt a pontos lista: hatalmas amerikai-magyar üzleteket kötött a Mol, az MVM és a 4iG, megkapja a csúcsrakétákat a honvédség – JD Vance nem érkezett üres kézzel

JD Vance alelnök budapesti látogatása során megerősítette az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti kétoldalú együttműködés új korszakát az energia, a technológia és a biztonság területén – közölte az amerikai alelnök hivatalának tájékoztatás aéapján a Fehér Ház sajtóosztályának X-oldala. A bejegyzés részletesen sorra veszi az eredményeket.

Energetikai együttműködés erősítése

A Mol Csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt az Amerikai Egyesült Államoktól és amerikai energetikai vállalatoktól, mintegy 500 millió dollár értékben, ezzel is elmélyítve stratégiai energetikai partnerségünket.

A polgári célú nukleáris energiára fókuszáló kormányközi megállapodás keretében az Egyesült Államok támogatja egy előkészítő tanulmány elkészítését, amely elősegíti új, amerikai gyártmányú kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi telepítését, biztosítva Magyarország szerepét az európai energiabiztonság kulcsfontosságú partnerként. A tanulmány megalapozza, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon, összesen akár 20 milliárd dollár értékben.

Az amerikai Westinghouse és az MVM szándéknyilatkozatot írt alá annak vizsgálatára, hogy a Westinghouse technológiájával miként hosszabbítható meg a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjainak üzemideje. Ez a megállapodás is kitért az SMR-technológia terén történő együttműködésre. A megállapodás a 2025. novemberi, nukleáris üzemanyag-szállításról szóló szerződésre épül.

A kereskedelmi és technológiai együttműködéserősítése

A GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem szándéknyilatkozatot írt alá egy magyarországi Onkológiai Kiválósági Központ létrehozásáról, amely amerikai orvostechnológiai megoldásokra és mesterséges intelligencia-alapú innovációra támaszkodva javítja a daganatos betegek ellátását, valamint bővíti a korszerű amerikai egészségügyi megoldásokhoz való hozzáférést.

A Microsoft Corporation, a Magyar Kormány és a Gábor Dénes Egyetem szándéknyilatkozatot írt alá digitális és mesterséges intelligenciára épülő képzési megoldások bevezetéséről a kis- és középvállalkozások számára, a technológiai felkészültség növelése érdekében.