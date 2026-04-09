Itt a pontos lista: hatalmas amerikai-magyar üzleteket kötött a Mol, az MVM és a 4iG, megkapja a csúcsrakétákat a honvédség – JD Vance nem érkezett üres kézzel
JD Vance alelnök budapesti látogatása során megerősítette az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti kétoldalú együttműködés új korszakát az energia, a technológia és a biztonság területén – közölte az amerikai alelnök hivatalának tájékoztatás aéapján a Fehér Ház sajtóosztályának X-oldala. A bejegyzés részletesen sorra veszi az eredményeket.
Energetikai együttműködés erősítése
A Mol Csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt az Amerikai Egyesült Államoktól és amerikai energetikai vállalatoktól, mintegy 500 millió dollár értékben, ezzel is elmélyítve stratégiai energetikai partnerségünket.
A polgári célú nukleáris energiára fókuszáló kormányközi megállapodás keretében az Egyesült Államok támogatja egy előkészítő tanulmány elkészítését, amely elősegíti új, amerikai gyártmányú kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi telepítését, biztosítva Magyarország szerepét az európai energiabiztonság kulcsfontosságú partnerként. A tanulmány megalapozza, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon, összesen akár 20 milliárd dollár értékben.
Az amerikai Westinghouse és az MVM szándéknyilatkozatot írt alá annak vizsgálatára, hogy a Westinghouse technológiájával miként hosszabbítható meg a Paksi Atomerőmű 1-es blokkjainak üzemideje. Ez a megállapodás is kitért az SMR-technológia terén történő együttműködésre. A megállapodás a 2025. novemberi, nukleáris üzemanyag-szállításról szóló szerződésre épül.
A kereskedelmi és technológiai együttműködéserősítése
A GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem szándéknyilatkozatot írt alá egy magyarországi Onkológiai Kiválósági Központ létrehozásáról, amely amerikai orvostechnológiai megoldásokra és mesterséges intelligencia-alapú innovációra támaszkodva javítja a daganatos betegek ellátását, valamint bővíti a korszerű amerikai egészségügyi megoldásokhoz való hozzáférést.
A Microsoft Corporation, a Magyar Kormány és a Gábor Dénes Egyetem szándéknyilatkozatot írt alá digitális és mesterséges intelligenciára épülő képzési megoldások bevezetéséről a kis- és középvállalkozások számára, a technológiai felkészültség növelése érdekében.
A Microsoft és a Magyar Kormány szándéknyilatkozatot írt alá a közintézmények digitális infrastruktúrájának védelméről szuverén felhőmegoldások alkalmazásával.
A védelmi együttműködés erősítése
Magyarország bejelentette, hogy mintegy 700 millió dollár értékben amerikai HIMARS tüzérségi rakétarendszer beszerzését tervezi, és azokat integrálja védelmi rendszerébe. A tervek szerint ez növelni fogja Magyarország elrettentő képességét, miközben erősíti a NATO kollektív védelmi képességét a keleti szárnyon.
Az L3Harris és a 4iG szándéknyilatkozatot írt alá az L3Harris kommunikációs technológiájának a magyar HIMARS-programba történő integrálásáról, biztosítva az interoperabilitást a NATO- és amerikai erőkkel.
Űr- és védelmi együttműködési megállapodás is született, a Northrop Grumman és a 4iG új közös kezdeményezést jelentett be egy geoszinkron műholdas képesség magyarországi fejlesztésére, amelynek célja a nemzetbiztonság, az űrbeli ellenálló képesség erősítése, valamint az Amerikai Egyesült Államok geoszinkron műholdipari bázisának fenntartása és bővítése.
Óriási fordulat: mégsem maradt Magyarországon, elrepült Budapestről JD Vance – szerda késő este felszállt az amerikai alelnök repülőgépe Ferihegyről
Bár korábban még arról szóltak a hírek, hogy JD Vance csütörtökig Magyarországon marad, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke végül szerda este mégis elhagyta hazánkat. A Flightradar repülőgépfigyelő oldalon is jól látható, hogy Vance gépe az esti órákban távozott Budapestről.
Ami biztos, hogy JD Vance Budapestről nem hazafelé veszi az irányt. Ugyanis az alelnök vezeti az Amerikai Egyesült Államok küldöttségét az Iránnal hétvégén kezdődő közvetlen béketárgyalásokon Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán. A szóvivő az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az alelnök vezette delegációnak tagja lesz Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja, valamint Jared Kushner diplomata, üzletember.