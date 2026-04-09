Ebből balhé lesz, átverte Ukrajnát Európa egyik leggazdagabb országa: F-16-osokat ígért neki, most kiderült, egyik se működik – "Őszintén dühös vagyok"

A Norvégia által ígért F-16-os vadászgépek még mindig nem érkeztek meg Ukrajnába – mind a hat repülőgép egy belgiumi karbantartó telephelyen rekedt – jelentette ki Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter.

Soha nem érkeztek meg vagy nem repülőképesek az F-16-os vadászgépek Ukrajnában / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Hol vannak most a repülőgépek?

A hat F-16-os közül, amelyeket Norvégia ígért Ukrajnának, jelenleg egyik sem harckész. Két repülőgépet használtak az ukrán pilóták kiképzésére Dániában. Több mint egy éve karbantartáson vannak a belgiumi Sabenában.

A másik négy a szállításkor nem volt repülőképes. 2025 áprilisában teherrepülőgéppel szállították őket el, szétszerelték és ládákba csomagolták. Ők is a Sabena-nál kötöttek ki. Az ukrán légierő egyik tanácsadója az NRK-nak elmondta, hogy a négy szétszerelt repülőgépből körülbelül 100 alkatrész hiányzik. Az újraszerelésük körülbelül egy évig tart, ha most kezdik el a munkát.

A Sabena műhelyében komoly kapacitási problémákról számoltak be az ukrán lapok, amelyeket a késedelem fő okának tartanak. Kiderült az is, hogy a legjobb állapotú 32 norvég F-16-ost korábban már eladták Romániának. Ukrajna alacsonyabb minőségű repülőgépeket kapott, amelyek jelentős javításokat igényeltek.

Norvégia eközben egy új katonai segélycsomagot is készít Ukrajnának. A repülőgépekhez szükséges lőszer mellett más típusú fegyverek és pénzügyi támogatás is szerepel majd benne.

Norvédia szerint szükségesek az F-16-osok Ukrajnában

Norvégia szerint „ez a hat repülőgép életeket menthetett volna és jobban védhette volna az infrastruktúrát ezen a télen. Több orosz rakétát és drónt tudtunk volna lelőni” – mondta az ukrán légierő egyik forrása az RBC-nek.

Peter Frolich, a norvég parlament védelmi bizottságának vezetője szerint „ez botrány" és kiemelte, hogy „őszintén dühös". Norvégiában a legtöbb ember azt hitte, hogy a norvég repülőgépek már a levegőben vannak, és védik Ukrajnát” – nyilatkozta.

Sandvik védelmi miniszter elmondta, hogy mind a hat repülőgép tulajdonjogát 2024–2025-ben ruházták át Ukrajnára. A Sabena-bázison végzendő javítások prioritásait Ukrajna határozza meg a donorországokkal folytatott egyeztetések alapján. Eközben Oroszország médiája rossz célokra használja a norvég F-16-osok hiányát, és megpróbálja terjeszteni azt a narratívát, hogy a nyugati segítség hatástalan.