Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei felvásárlása készülődik, gyökeresen alakulhat át a streaming zenei piac - de az MI közbeszól

„Ismerd meg az új főnököt – ugyanaz, mint a régi” – énekelte a legendás brit popzenekar, a The Who. Hasonló hangulat lengi körül Bill Ackman milliárdos 65 milliárd dolláros felvásárlási javaslatát is, amelynek célja, hogy az amszterdami tőzsdén jegyzett Universal Music Groupot az Egyesült Államokba vigye, eladja Spotifyban lévő részesedését, és több készpénzt juttasson vissza a részvényeseknek.

Taylor Swift, az Universal legnagyobb sztárja / Fotó: AFP

Az az elképzelés, hogy mindez elegendő lenne ahhoz, hogy az „új UMG” értékelése majdnem megduplázódjon a jelenlegihez képest, erősen kétséges egy olyan időszakban, amikor a mesterséges intelligencia kétségeket ébreszt az iparág jövőjével kapcsolatban. Ackmann elképzelése – no és persze pénze – önmagában valószínűleg nem lesz elég ahhoz sem, hogy olyan meghatározó részvényeseket, mint a francia üzletember, Vincent Bolloré, meggyőzzön.

Ackman Woodstock-víziója

Ackman részvényesi elégedetlensége (nagyjából 4,5 százalékos részesedést birtokol az UMG-ben) érthető. A zene mindenhol jelen van a streamingszolgáltatásoknak köszönhetően, az iparági bevételek több mint egy évtizede minden évben növekednek, és Taylor Swift vagy a BTS modern rajongótábora legalább olyan megszállott, mint a Beatles-őrület volt a ’60-as években.

A nagy kérdés, hogy ha ez így van, akkor miért estek az UMG, a világ legnagyobb zenei vállalatának részvényei mintegy 20 százalékkal a 2021-es tőzsdei bevezetés óta, miközben a Spotify – amelynek áremelési képessége és előfizetői bővülése vitathatóan éppen az olyan UMG-előadók dalaira épül, mint Swift vagy Billie Eilish – több mint megduplázta az értékét?

A kérdést Ackman úgy fogalmazza meg, hogy az eszközt jobban ki kellene „használni”. Ha a kiadó és veterán vezetője, Lucian Grainge több kockázatot vállalna, több pénzt juttatna vissza a befektetőknek, és az Egyesült Államokba költözne, akkor a részvényárfolyam az egekbe szökne.

Ez azonban inkább egy utópisztikus, kissé Woodstock-hangulatú vízió.

Ackman 56 milliárd eurós ajánlata részvényenként 5,05 euró készpénzt,

valamint az ügylet utáni UMG 0,77 részvényét tartalmazza,

ami szerinte együttesen 30,40 eurós részvényenkénti értéket jelent –

ez 78 százalékos prémium az UMG bejelentés előtti záróárához képest.

Egy cipőben jár az Universal és a Warner

Ez meglehetősen erős vállalás, különösen úgy, hogy a javasolt változtatások nem jelentenek valódi forradalmat, amit az UMG részvényárfolyamának reakciója is mutat: kedden 19,05 eurón zárt. Egyes elemzők szerint egy amerikai tőzsdén jegyzett zenei vállalat magasabb értékelést kaphatna, de ez vitatható. Az UMG amerikai riválisa, a Warner Music Group részvényei nagyjából hasonló várható nyereségszorzón forognak.