Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei felvásárlása készülődik, gyökeresen alakulhat át a streaming zenei piac - de az MI közbeszól
„Ismerd meg az új főnököt – ugyanaz, mint a régi” – énekelte a legendás brit popzenekar, a The Who. Hasonló hangulat lengi körül Bill Ackman milliárdos 65 milliárd dolláros felvásárlási javaslatát is, amelynek célja, hogy az amszterdami tőzsdén jegyzett Universal Music Groupot az Egyesült Államokba vigye, eladja Spotifyban lévő részesedését, és több készpénzt juttasson vissza a részvényeseknek.
Az az elképzelés, hogy mindez elegendő lenne ahhoz, hogy az „új UMG” értékelése majdnem megduplázódjon a jelenlegihez képest, erősen kétséges egy olyan időszakban, amikor a mesterséges intelligencia kétségeket ébreszt az iparág jövőjével kapcsolatban. Ackmann elképzelése – no és persze pénze – önmagában valószínűleg nem lesz elég ahhoz sem, hogy olyan meghatározó részvényeseket, mint a francia üzletember, Vincent Bolloré, meggyőzzön.
Ackman Woodstock-víziója
Ackman részvényesi elégedetlensége (nagyjából 4,5 százalékos részesedést birtokol az UMG-ben) érthető. A zene mindenhol jelen van a streamingszolgáltatásoknak köszönhetően, az iparági bevételek több mint egy évtizede minden évben növekednek, és Taylor Swift vagy a BTS modern rajongótábora legalább olyan megszállott, mint a Beatles-őrület volt a ’60-as években.
A nagy kérdés, hogy ha ez így van, akkor miért estek az UMG, a világ legnagyobb zenei vállalatának részvényei mintegy 20 százalékkal a 2021-es tőzsdei bevezetés óta, miközben a Spotify – amelynek áremelési képessége és előfizetői bővülése vitathatóan éppen az olyan UMG-előadók dalaira épül, mint Swift vagy Billie Eilish – több mint megduplázta az értékét?
A kérdést Ackman úgy fogalmazza meg, hogy az eszközt jobban ki kellene „használni”. Ha a kiadó és veterán vezetője, Lucian Grainge több kockázatot vállalna, több pénzt juttatna vissza a befektetőknek, és az Egyesült Államokba költözne, akkor a részvényárfolyam az egekbe szökne.
Ez azonban inkább egy utópisztikus, kissé Woodstock-hangulatú vízió.
- Ackman 56 milliárd eurós ajánlata részvényenként 5,05 euró készpénzt,
- valamint az ügylet utáni UMG 0,77 részvényét tartalmazza,
- ami szerinte együttesen 30,40 eurós részvényenkénti értéket jelent –
ez 78 százalékos prémium az UMG bejelentés előtti záróárához képest.
Egy cipőben jár az Universal és a Warner
Ez meglehetősen erős vállalás, különösen úgy, hogy a javasolt változtatások nem jelentenek valódi forradalmat, amit az UMG részvényárfolyamának reakciója is mutat: kedden 19,05 eurón zárt. Egyes elemzők szerint egy amerikai tőzsdén jegyzett zenei vállalat magasabb értékelést kaphatna, de ez vitatható. Az UMG amerikai riválisa, a Warner Music Group részvényei nagyjából hasonló várható nyereségszorzón forognak.
Az UMG Spotify-részesedésének eladásából származó, mintegy 1,5 milliárd eurós nettó bevétel valószínűleg szintén nem változtat sokat a hosszú távú kilátásokon, azon túl, hogy segíthet finanszírozni magát az ajánlatot.
Óriási kérdőjel, hogy az MI hogy alakítja át a zenei piacot
Az a javaslat, hogy több adósságot vállaljanak a részvényeseknek történő nagyobb készpénzkifizetés érdekében, valóban olyan lépés, amelyet más befektetők is támogatnak. Ez akár elegendő is lehetne ahhoz, hogy Ackmant kielégítse anélkül, hogy a teljes tervét megvalósítanák.
Az UMG mérlege elég rugalmas… agresszívebb részvény-visszavásárlásokat is végrehajthatna
– kommentálta a helyzetet Marius Bakker, a Van Lanschot Kempen portfóliómenedzsere.
Az ilyen típusú pénzügyi mérnökösködéshez azonban erős bizalom szükséges a nagy zenei kiadók jövőjében – egy olyan időszakban, amikor a streaming árucikké tette a zenehallgatási élményt, és a mesterséges intelligencia számos ismeretlen tényezőt is behoz.
Az UMG nyomást gyakorolt a Spotifyra és társaira az „MI-szemét” visszaszorítása és az úgynevezett „szuperrajongók” számára új árazási modellek kialakítása érdekében. De az MI okozta zavaroktól vagy a piaci részesedés csökkenésétől való félelem nem tűnt el.
A zene alapvető szükséglet – kérdés, hogy ki profitál belőle
Összességében az itt felvázolt terv inkább a régi UMG-re hasonlít, csak új joghatóság alatt jegyezve, némi készpénzes édesítéssel.
Ha a fő részvényesek – mint Bolloré vagy a Tencent – akár csak részben is hisznek Ackman rendkívül optimista értékelésében, nehéz elképzelni, hogy miért mondanának le az irányításról, hacsak nem jelenik meg egy még vonzóbb ajánlat.
Az Alphavalue elemzője, Alexandre Desprez szerint még egy ideális, forgatókönyvben is, ahol minden MI-vel kapcsolatos félelem megszűnik, az UMG értéke 27,20 euró lehetne – ami még mindig jóval elmarad Ackman számításától.
Amikor a hedge fund milliárdos 2021-ben befektetett az UMG-be, a zenét az élelmiszer és a víz után az egyik alapvető szükséglethez hasonlította. Ebben igaza volt, de jelenleg úgy tűnik, hogy ennek az igénynek a kielégítéséből leginkább a Spotify profitál.