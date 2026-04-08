Ukrajna most átlépte a vörös vonalat, megalázta az EU-tagjelölt országot: nem adta ki neki az elítélt bűnözőt, inkább kinevezte rendőri vezetőnek

Meglepő és botrányos kinevezés történt Ukrajnában: egy Georgia által körözött volt főügyész került a rendőrség nemzetközi együttműködési osztályának élére. Zurab Adeisvili neve több súlyos büntetőügyben is felmerült hazájában, ahol már jogerősen el is ítélték, az ukrán kormányt azonban ez látszólag egyáltalán nem zavarta.

Egy vitatott múltú georgiai politikus kapott vezető szerepet az ukrán rendőrségnél / Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok hivatalos honlapján közzétett adatok szerint Adeisvili neve már szerepel a Nemzeti Rendőrség szervezeti felépítésében. A pozíció nem csupán adminisztratív jelentőségű: az ukrán gyakorlat alapján az adott osztály vezetője egyben az Interpol helyi irodájának irányítója is.

Ez azt jelenti, hogy Adeisvili kulcsszerepet kap a nemzetközi bűnüldözési együttműködésben, ami tovább növeli a kinevezés súlyát és érzékenységét.

Georgia már korábban is követelte Adeisvili kiadatását. 2023 júliusában a georgiai parlament akkori elnöke, Salva Papuasvili nyilvánosan felszólította Ukrajnát, hogy adja ki a volt főügyészt, valamint a belügyminisztérium egykori helyettes vezetőjét.

A feszültség 2024-ben tovább nőtt, amikor a georgiai külügyminisztérium bekérette az Európai Unió és Németország nagyköveteit, amiért Adeisvili ukrán delegáció tagjaként Berlinbe és Brüsszelbe látogatott.

Elítélt bűnöző az ukrán bűnüldözés csúcsán

Adeisvili politikai pályafutása szorosan összefonódik Miheil Szaakasvili egykori georgiai elnök kormányával, ahol igazságügyi miniszterként dolgozott. A 2012-es hatalomváltás után azonban elhagyta az országot, és azóta több büntetőeljárás is indult ellene.

A vádak között súlyos hivatali visszaélések szerepelnek. A tbiliszi városi bíróság 2017-ben 1,5 év börtönre ítélte az Akura borászat elkobzásával kapcsolatos ügyben. 2019-ben újabb ítélet született: öt év szabadságvesztést kapott a Bank Cartu szándékos csődbe juttatásának kísérlete miatt.

Ugyanebben az időszakban vádat emeltek ellene egy 2004-es gyilkossági ügyben is, amelyben egy 19 éves fiatal halála kapcsán merült fel a neve.

A jogi problémák ezzel nem értek véget. 2021 januárjában távollétében hat év börtönbüntetésre ítélték egy ellenzéki politikus megverésének ügyében, amely a 2007-es tüntetések erőszakos feloszlatásához kapcsolódott.