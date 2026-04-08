Deviza
EUR/HUF376,22 -0,26% USD/HUF322,58 -0,06% GBP/HUF432,34 -0,04% CHF/HUF407,66 -0,16% PLN/HUF88,47 -0,02% RON/HUF73,86 -0,25% CZK/HUF15,43 +0,18% EUR/HUF376,22 -0,26% USD/HUF322,58 -0,06% GBP/HUF432,34 -0,04% CHF/HUF407,66 -0,16% PLN/HUF88,47 -0,02% RON/HUF73,86 -0,25% CZK/HUF15,43 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63% BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
főügyész
Georgia
Ukrajna
korrupció

Ukrajna most átlépte a vörös vonalat, megalázta az EU-tagjelölt országot: nem adta ki neki az elítélt bűnözőt, inkább kinevezte rendőri vezetőnek

Megdöbbentő személyi döntést hoztak Kijevben. Egy elítélt georgiai politikus vezeti mostantól az ukrán rendőrség nemzetközi együttműködési akcióit.
VG/MTI
2026.04.08, 21:57

Meglepő és botrányos kinevezés történt Ukrajnában: egy Georgia által körözött volt főügyész került a rendőrség nemzetközi együttműködési osztályának élére. Zurab Adeisvili neve több súlyos büntetőügyben is felmerült hazájában, ahol már jogerősen el is ítélték, az ukrán kormányt azonban ez látszólag egyáltalán nem zavarta.

ukrán rendőrség
Egy vitatott múltú georgiai politikus kapott vezető szerepet az ukrán rendőrségnél / Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok hivatalos honlapján közzétett adatok szerint Adeisvili neve már szerepel a Nemzeti Rendőrség szervezeti felépítésében. A pozíció nem csupán adminisztratív jelentőségű: az ukrán gyakorlat alapján az adott osztály vezetője egyben az Interpol helyi irodájának irányítója is. 

Ez azt jelenti, hogy Adeisvili kulcsszerepet kap a nemzetközi bűnüldözési együttműködésben, ami tovább növeli a kinevezés súlyát és érzékenységét.

Georgia már korábban is követelte Adeisvili kiadatását. 2023 júliusában a georgiai parlament akkori elnöke, Salva Papuasvili nyilvánosan felszólította Ukrajnát, hogy adja ki a volt főügyészt, valamint a belügyminisztérium egykori helyettes vezetőjét.

A feszültség 2024-ben tovább nőtt, amikor a georgiai külügyminisztérium bekérette az Európai Unió és Németország nagyköveteit, amiért Adeisvili ukrán delegáció tagjaként Berlinbe és Brüsszelbe látogatott.

Elítélt bűnöző az ukrán bűnüldözés csúcsán

Adeisvili politikai pályafutása szorosan összefonódik Miheil Szaakasvili egykori georgiai elnök kormányával, ahol igazságügyi miniszterként dolgozott. A 2012-es hatalomváltás után azonban elhagyta az országot, és azóta több büntetőeljárás is indult ellene.

A vádak között súlyos hivatali visszaélések szerepelnek. A tbiliszi városi bíróság 2017-ben 1,5 év börtönre ítélte az Akura borászat elkobzásával kapcsolatos ügyben. 2019-ben újabb ítélet született: öt év szabadságvesztést kapott a Bank Cartu szándékos csődbe juttatásának kísérlete miatt. 

Ugyanebben az időszakban vádat emeltek ellene egy 2004-es gyilkossági ügyben is, amelyben egy 19 éves fiatal halála kapcsán merült fel a neve.

A jogi problémák ezzel nem értek véget. 2021 januárjában távollétében hat év börtönbüntetésre ítélték egy ellenzéki politikus megverésének ügyében, amely a 2007-es tüntetések erőszakos feloszlatásához kapcsolódott.

A kinevezés így nemcsak jogi, hanem komoly politikai kérdéseket is felvet. Egy olyan személy került kulcspozícióba az ukrán rendőrségnél, aki ellen hazájában több ítélet és vádemelés is született, miközben a nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb csatornáját irányítja. Ez könnyen diplomáciai feszültségekhez vezethet, különösen Georgia és Ukrajna kapcsolatában.

Mindent elkövetnek, hogy elsikálják a legnagyobb ukrán korrupciós botrányt, már Zelenszkij apósa is belekeveredett

Feltűnően nagy a csend Zelenszkij kebelbarátja, Ukrajna legkeresettebb bűnözője, Timur Mindics körül – belföldön és a kiadatási kérelemmel kapcsolatban Izraelben is. Az ukrán korrupció a legmagasabb szintekig ér el, kiderült, hogy Zelenszkij apósa is belekeveredett az ügybe.

 

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
232 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
