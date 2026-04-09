Kitört a botrány az Audinál, kiborultak a dolgozók: kirúghatják őket, veszélybe került az egyik legfontosabb gyár – nem tartják a szavukat a németek

Egy évvel ezelőtt megállapodásra jutott az Audi vezetősége és a cég németországi gyáraiban dolgozó alkalmazottakat képviselő szakszervezetek. Utóbbiak tudomásul vették, hogy 2029-ig akár 7500 munkahely szűnik meg a cégnél, és átmenetileg csökkennek a fizetések. Ez éves szinten egymilliárd eurós megtakarítást jelent a vállalatnak, cserébe munkahely-garanciákat és a bérezésre vonatkozó biztosítékokat fogadtak el.

Nagy bajban van az Audi Németországban, hatalmas leépítéseket terveznek idén / Fotó: Zou Jingyi / Xinhua / AFP

Nem bíznak a német munkavállalók az autóóriásban

Most azonban úgy tűnik, nincsenek biztonságban az Audi dolgozói: Gernot Döllner vezérigazgató arra utalt egy sajtótájékoztatón, hogy „bár nincs szükség azonnali beavatkozásra”, az anyavállalat, azaz a VW csoport nyomására „további lépések válhatnak szükségessé” – írja az Automotive News Europe. Ez érthető módon erős kritikát váltott ki a szakszervezetek részéről: szerintük ez a lehetőség aláássa

a munkavállalók Audiba fektetett bizalmát.

Emlékeztettek, hogy a dolgozók már elszenvedték az eredeti megállapodásban foglalt lépések következményeit, most pedig a vezetőségen a sor, hogy teljesítse ígéreteit: a tervezett beruházásokat és a németországi üzemek kihasználtságának javítását.

A szakszervezet külön kitért az Audi A8 jövőjére: mivel a zászlóshajó utódlása bizonytalan, úgy érzik, ez fenyegeti a neckarsulmi üzem fennmaradását. Biztosítékot szeretnének kapni arra nézve, hogy az A8 esetleges utódmodelljét ugyanott fogják gyártani.

Magyarországon ennek ellenére hasít az Audi

Új, nagy teljesítményű benzinmotor gyártását indította el a győri motorgyár. Az Audi Hungária üzemében készül az új V6 Otto EVO LK3 erőforrás, amely a vállalat eddigi legerősebb benzines motorjának számít.

Az új hathengeres Otto EVO LK3 motor kulcsszerepet kap a Audi Hungaria hosszú távú stratégiájában: bővíti a hajtásportfóliót, hozzájárul a gyártókapacitások stabil kihasználásához, és tovább erősíti a győri üzem technológiai pozícióját. Az erőforrás 375 kilowattos teljesítményre és 600 newtonméteres nyomatékra képes, amely a sportos modellekhez illeszkedő dinamikát biztosít – közölte az Autopro.