Ezt a két hajót irigyli most a világ: kijutottak a Hormuzi-szorosból, aztán Irán azonnal visszazárta a kapukat – több száz tanker akadt el

Két hajó már áthaladt a Hormuzi-szoroson az amerikai-iráni tűzszünet után, ezzel megindult az élet a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalán – legalábbis így tűnt szerda délutánig. Akkor viszont Irán újra blokád alá helyezte a stratégiai átkelőt, mitán Izrael csapást mért Libanonra.

Két hajó áttörte a patthelyzetet a Hormuzi-szorosnál, ahol eddig több mint 800 jármű vesztegelt / Fotó: AFP

A hajnalban bejelentett tűzszüneti megállapodás Amerikával ráadásul eleve törékeny volt, és súlyos kérdések maradtak nyitva – köztük az is, hogy fizetni kell-e az átkelésért.

Mindenesetre néhány órával korábban még jelentősebb lépés történt a globális energiaszállítás egyik legkritikusabb pontján: két hajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok és Irán között megkötött tűzszünet után.

Ez az első konkrét jele annak, hogy a világkereskedelem egyik ütőere újra működésbe léphet – még ha csak korlátozottan is.

A hajózási adatokat követő MarineTraffic szerint

a görög tulajdonú NJ Earth nevű áruszállító hajó közép-európai idő szerint 10:44-kor haladt át a szoroson.

Nem sokkal korábban, 8:59-kor a libériai zászló alatt közlekedő Daytona Beach is teljesítette az útvonalat, miután 7:28-kor kifutott az iráni Bandar Abbas kikötőből.

Ez a két mozgás nemcsak technikai értelemben fontos, hanem szimbolikus is: azt jelzi, hogy a február vége óta tartó feszültség és katonai eszkaláció után van esély a normalizálódásra. Ugyanakkor a helyzet továbbra is rendkívül törékeny.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi közlése szerint a hajók két héten keresztül biztonságos áthaladást kapnak, de csak szigorú koordináció mellett, az iráni fegyveres erőkkel egyeztetve és „technikai korlátok” figyelembevételével. Ez jelentős különbség ahhoz képest, amit Donald Trump amerikai elnök kommunikált: ő „azonnali, teljes és biztonságos megnyitásról” beszélt.

A két narratíva közti eltérés jól mutatja, hogy a megállapodás részletei messze nem tisztázottak. Nem világos például az sem, hogy pontosan mikor lépett életbe a tűzszünet, illetve milyen feltételekkel engedik át a hajókat.

Immáron pedig az a kérdés, hogy fennmarad-e az újabb blokád a szorosban vagy sem.