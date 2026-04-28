Ukrajna most túl messzire ment, ebből katasztrófa lesz: az éjjel újra felrobbantotta az oroszok olajkikötőjét – szétszennyezi a vizeket és a levegőt

Tűz ütött ki Tuapszéban, az olajfinomítóban az éjszakai ukrán dróntámadás következtében – közölte a Krasznodari terület operatív parancsnoksága kedd reggel a Telegramon.

Újabb tüzet okozott a tuapszei olajlétesítményben egy ukrán dróntámadás / Fotó: TVP/ Facebook

A tájékoztatás szerint a lehullott drónroncsok személyi sérülést nem okoztak. A tűz oltására 122 embert és 39 műszaki eszközt vetettek be. Hétfő esti közlés szerint a tuapszei olajipari komplexumban korábbi ukrán dróntámadások nyomán keletkezett tüzek után több mint háromezer köbméter, olajtermékekkel szennyezett talajt gyűjtöttek össze. A munkálatokban 26 gép és több mint 130 ember vett részt. A régió operatív parancsnoksága szerint a szennyezést helyi jellegűnek minősítette.

A partvonalon folyamatosan figyelemmel kísérték a kibocsátásokat, ezzel párhuzamosan a várost a koromtól és más égéstermékektől tisztították. A tuapszei tengeri kikötőben található olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok, a keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba.

A szennyeződést először sikerült lokalizálni, de az erős esőzések miatt ez átfolyt a folyón elhelyezett gátakon, és a kikötőtől másfél mérföldre egy tízezer négyzetméteres olajfolt keletkezett.

A folyó alsó szakaszán, valamint a Fekete-tenger vizein és partján keletkezett szennyeződés eltávolításán éjjel-nappal dolgoznak. A Brjanszk megyei Koszici településen megsérült egy helyi lakos, akinek mozgásban lévő gépkocsiját ukrán kamikaze drón támadta meg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 186 ukrán drónt semmisített meg hat dél-oroszországi régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.