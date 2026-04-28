A szavak ideje lejárt az olajpiacon: a kereskedők már csak a fizikai mozgásokat figyelik a Hormuzi-szoroson

Tovább araszolt egyre feljebb az olajár kedd reggel is, miután patthelyzet alakult ki az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokban, miközben zárva maradt a békeidőben a globális olajkereskedelem mintegy ötödét lebonyolító kulcsfontosságú átjáró, a Hormuzi-szoros.

Amíg a tankerek nem jutnak át a Hormuzi-szoroson, az árak felfelé kúsznak / Fotó: AFP

Újabb lélektani szintet lépett át az olajár

A Brent olajfajta hordónkénti ára így elérte a 110 dolláros szintet, ami április hetedike óta a legmagasabb érték. Irán azon javaslatát ugyanis, mely szerint a nukleáris kérdésekről csak a Perzsa-öböl hajózhatóságát feszegető kérdések után rendeznék Donald Trump amerikai elnök kétkedéssel fogadta. Ezzel azonban a Reuters összefoglalója szerint patthelyzet alakult ki az egyeztetések során, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag járhatatlan. Ráadásul az utóbbi napokban már nemcsak az Öbölmenti Együttműködési Tanács országaiból származó olaj képtelen elhagyni a Perzsa-öblöt, de az amerikai blokád miatt az iráni kínálat is elérhetetlenné vált.

Noha a hónap elején megkötött tűzszünet többé-kevésbé máig fennmaradt, a Hormuzi-szoroson csak órákra indult meg a forgalom ezen időszak alatt, ami aligha elegendő az olajpiac egyensúlyának helyreállítására. Fawad Razaqzada, a City Index és a FOREX.com elemzője szerint az olajkereskedők számára már nem a szavak számítanak, hanem a tényleges fizikai olajszállítmányok áthaladása az átjárón. Ráadásul a szakember szerint még

ha sikerül is megoldást találni, a termelési szünetek és logisztikai kihívások miatt hónapokig tart a helyreállítás.

Hajókövető adatok szerint az amerikai blokád miatt hat iráni tankernek is vissza kellett fordulnia, ugyanakkor egy, az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatához, az ADNOC-hoz köthető LNG-tanker átjutott a Hormuzi-szoroson hétfőn és már India közelében jár.