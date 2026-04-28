Még év végén is a hormuzi sokkot nyögi az olajpiac, egyre vészjóslóbb prognózisokkal állnak elő az elemzők
Az északi-tengeri Brent nyersolaj hordónkénti átlagára a hormuzi sokk elhúzódó hatása miatt a negyedik negyedévben várhatóan 90 dollár lesz, szemben a korábbi 80 dolláros előrejelzéssel – írták befektetőknek szóló feljegyzésükben az egyik legnagyobb amerikai bank, a Goldman Sachs elemzői hétfőn.
A Hormuzi-szoros véget nem érő lezárása extrém készletcsökkenéshez vezet
Kiemelték, az általuk az év végére prognosztizált árszint most már
közel 30 dollárral magasabb, mint a hormuzi sokk előtt volt.
Magyarázatként hozzáfűzték, hogy a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása szélsőséges készletcsökkenéshez vezet a globális olajpiacon. „Becsléseink szerint a Perzsa-öbölben beragadó s emiatt a piacról hiányzó napi 14,5 millió hordó nyersolaj miatt az olajkészletek világszerte rekordmértékű, napi 11-12 millió hordós ütemben csökkennek áprilisban” – mondták.
Az ilyen „szélsőséges készletcsökkenések pedig sokáig nem fenntarthatók”, ezért a kínálati sokk miatt elszabaduló áraknak még nagyobb keresletkiesést kell kikényszeríteniük.
Csúszik a normalizálódás piacon
Jelenleg azt feltételezzük, hogy a Perzsa-öböl exportja május közepe helyett csupán június végére normalizálódik, és a termelés is lassabban áll helyre a térségben, mint ahogy korábban feltételeztük
– mutattak rá az elemzők.
Ebben a negyedévben pedig a Goldman szerint napi 9,6 millió hordó hiányzik majd a piacról a tavalyi többlettel szemben.
Azonos eredményre jutott a másik nagy amerikai bank, a Morgan Stanley is, az ottani elemzők is 90 dollárra várják a Brent hordónkénti határidős árát az év utolsó három hónapjára, miután a jelenlegi negyedévben hordónként átlagosan 110 dollárra, a következőben pedig 100 dollárra számítanak.
A pénzintézetnél úgy vélik, hogy a Perzsa-öbölből származó olajexport napi 14,2 millió hordóval esett vissza a Hormuzi-szoros lezárása miatt, s ennek következtében a globális készletek becslésük szerint napi 4,8 millió hordóval zsugorodtak. Azért csak ennyivel, mert a különbséget eltüntette a már eddig is visszaeső kereslet.
A nyersolaj jegyzése amúgy hétfőn is markánsan emelkedik. A Brent hordója délelőtt 2,3 százalékkal, 107,8 dollárra, míg az észak-amerikai WTI fajtáé 2 százalékkal, 96,3 dollárra drágult.
A Brent ára az iráni elleni amerikai–izraeli támadás megindítása óta 39 százalékkal nőtt.