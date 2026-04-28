Formában a Mol, a Telekom és a 4iG, büntiben az Opus - gyenge oldalon várja a forint a kamatdöntést
A BUX 133 450 pont közelében nyitott, ami negyedszázalékos emelkedés. A pesti parkett az MNB kamatdöntését várja. A forint a gyenge oldalon kezdett.
Pakisztáni tárgyalások: háttérben egyeztetnek
A CNN két, az ügyre rálátó forrása szerint nincs olyan messze a megállapodás, mivel bár a tárgyalások újabb fordulóját elhalasztották, a háttérben folyamatosak az egyeztetések. A korábban megszellőztetett iráni javaslatot, miszerint szakaszosan tárgyalnának, első körben a háború lezárásáról, másodikban a Hormuzi-szoros megnyitásáról, majd a harmadikban a nukleáris programról, várhatóan Donald Trump el fogja utasítani, de lehet valamilyen alternatív javaslata Washingtonnak. A CNN szerint a közvetítők mindkét felet próbálják jobb belátásra bírni, a következő napokat kulcsfontosságúnak ítélik meg.
Ázsiában is borús a hangulat
Az iráni bizonytalanság rányomta bélyegét az amerikai indexekre:
- a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyötöd százalékot emelkedett,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig mínuszba csúszott.
Ma hajnalban Ázsiában:
- a japán Nikkei bő 1 százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel fél százalékot csúszott,
- míg a hongkongi Hang Seng 1 százalékkal került lejjebb.
A határidős árazások alapján Európában enyhe emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.
Pesti parkett: irány felfelé?
Az OTP 41 600 forinton nyitott, egyharmad százalékos mínuszban.
A Mol 4 ezer forint felett kezdett 1 százalékos pluszban.
A Richter 13 ezer forint közelében nyitott, minimális mínuszban.
A Magyar Telekom 2 500 forint felett kezdett, közel 1 százalékos pluszban.
Pattant a 4iG és a Rába.
A 4iG tegnap este tette közzé közgyűlési előterjesztéseit.
Ma is ütik az Opust.
Gyengül a forint
Még mindig a 364-es szinttel birkózik az euró-forint, mely egyelőre megfogta a kurzust. A tegnapi kereskedésben ugyan a támasz alá került az árfolyam, de nap végére visszakapaszkodott fölé. A következő erős ellenállási szint 369,50-nél húzódik, míg a 364-es szintre továbbra is érdemes figyelni.
Nyitás előtt 364,4 közeléből 365,5-ig emelkedett az euró-forint. Majd
365,6 közelében nyitott.
Kamatdöntő ülést tart a jegybank
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ismét ülésezik:
- a bejelentésre 14 órakor kerül sor,
- majd 15 órakor jelenik meg a közlemény,
- és ekkor indul Varga Mihály sajtótájékoztatója is.
Az infláció eddigi alakulása, és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, de a közel-keleti konfliktus inflációs kockázata miatt nincs tér a kamatvágásra
- vélik az Equilor elemzői.
Az iráni konfliktus kitörését követően több kamatemelést kezdett árazni az FRA-piac, azonban április elején visszaestek a kamatvárakozások, jelenleg egész évre kamattartás várható.
Kamattartás után intervenció jöhet Japánban
Ma hajnalban tartott kamatdöntő ülést a japán jegybank, ahol 6:3 arányban a 0,75 százalékos kamatszint tartása mellett döntöttek.
A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó maginflációs prognózist 1,9 százalékról 2,8 százalékra emelték, míg a GDP-növekedést 1 százalékról fél százalékra csökkentették.
A közel-keleti helyzet miatt kialakult energiaárak lassítják a japán gazdaság növekedését, a cserearány romlása csökkenti a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét - emelték ki a közleményben.
A jegybankelnök utalt a jen árfolyamára, melyet figyelnek az inflációra és a növekedésre gyakorolt hatások miatt. A japán pénzügyminiszter újabb figyelmeztetést küldött a piacnak, 24 órás készenlétben állnak, és
bármikor készek beavatkozni a túlzott devizapiaci volatilitás ellen,
erről szorosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal.
Az Equilor elemzői szerint:
a japán pénzügyminiszter jelzése egyértelmű, jól láthatóan védik a 160-as árfolyamszintet a dollár-jenben. A beavatkozás időzítése szempontjából optimális lehet a "Golden Week" időszaka, holnap munkaszüneti nap van Japánban, majd jövő hét hétfő, kedd, szerdán is. Ilyenkor a devizapiaci likviditás is jóval alacsonyabb, tehát kisebb összeggel, nagyobbat lehet mozdítani az árfolyamon.