Deviza
EUR/HUF364,7 +0,11% USD/HUF311,62 +0,28% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF394,94 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,09% RON/HUF71,59 +0,01% CZK/HUF14,96 +0,06% EUR/HUF364,7 +0,11% USD/HUF311,62 +0,28% GBP/HUF420,88 +0,04% CHF/HUF394,94 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,09% RON/HUF71,59 +0,01% CZK/HUF14,96 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 625,39 +0,34% MTELEKOM2 508 +0,48% MOL4 084 +1,03% OTP42 010 +0,67% RICHTER12 920 -0,77% OPUS282 -6,03% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS149 +1,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 168,75 -0,04% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 774,28 +0,46% BUX133 625,39 +0,34% MTELEKOM2 508 +0,48% MOL4 084 +1,03% OTP42 010 +0,67% RICHTER12 920 -0,77% OPUS282 -6,03% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS149 +1,68% WABERERS4 700 0% BUMIX9 168,75 -0,04% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 774,28 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Formában a Mol, a Telekom és a 4iG, büntiben az Opus - gyenge oldalon várja a forint a kamatdöntést

Borongós nemzetközi hangulatban is felfelé indult a BUX. A pesti parketten jó formát mutat a Mol, a Telekom és a 4iG-Rába páros, míg az Opust ma is büntetik a befektetők. Az MNB kamatdöntése előtt a gyenge oldalon kezdett a forint.
Faragó József
2026.04.28, 09:31
Frissítve: 2026.04.28, 09:32

A BUX 133 450 pont közelében nyitott, ami negyedszázalékos emelkedés. A pesti parkett az MNB kamatdöntését várja. A forint a gyenge oldalon kezdett.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Pakisztáni tárgyalások: háttérben egyeztetnek

A CNN két, az ügyre rálátó forrása szerint nincs olyan messze a megállapodás, mivel bár a tárgyalások újabb fordulóját elhalasztották, a háttérben folyamatosak az egyeztetések. A korábban megszellőztetett iráni javaslatot, miszerint szakaszosan tárgyalnának, első körben a háború lezárásáról, másodikban a Hormuzi-szoros megnyitásáról, majd a harmadikban a nukleáris programról, várhatóan Donald Trump el fogja utasítani, de lehet valamilyen alternatív javaslata Washingtonnak. A CNN szerint a közvetítők mindkét felet próbálják jobb belátásra bírni, a következő napokat kulcsfontosságúnak ítélik meg.

Ázsiában is borús a hangulat

Az iráni bizonytalanság rányomta bélyegét az amerikai indexekre: 

  • a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyötöd százalékot emelkedett,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig mínuszba csúszott.

 

Ma hajnalban Ázsiában:

  • a japán Nikkei bő 1 százalékot esett, 
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite közel fél százalékot csúszott,
  • míg a hongkongi Hang Seng 1 százalékkal került lejjebb.

A határidős árazások alapján Európában enyhe emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

 

Pesti parkett: irány felfelé?

 

Az OTP 41 600 forinton nyitott, egyharmad százalékos mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény
Árfolyam: 41 990 HUF +260 / +0,62 %
Forgalom: 2 848 874 710 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol 4 ezer forint felett kezdett 1 százalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény
Árfolyam: 4 074 HUF +32 / +0,79 %
Forgalom: 325 721 056 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 13 ezer forint közelében nyitott, minimális mínuszban.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény
Árfolyam: 12 920 HUF -100 / -0,77 %
Forgalom: 340 376 690 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 2 500 forint felett kezdett, közel 1 százalékos pluszban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 508 HUF +12 / +0,48 %
Forgalom: 145 349 988 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Pattant a 4iG és a Rába. 

A 4iG tegnap este tette közzé közgyűlési előterjesztéseit. 

 4IG részvény
4IG részvény
Árfolyam: 2 230 HUF +130 / +5,83 %
Forgalom: 96 660 296 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ma is ütik az Opust.

 OPUS részvény
OPUS részvény
Árfolyam: 282 HUF -17 / -6,03 %
Forgalom: 87 493 517 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Gyengül a forint

Még mindig a 364-es szinttel birkózik az euró-forint, mely egyelőre megfogta a kurzust. A tegnapi kereskedésben ugyan a támasz alá került az árfolyam, de nap végére visszakapaszkodott fölé. A következő erős ellenállási szint 369,50-nél húzódik, míg a 364-es szintre továbbra is érdemes figyelni.

Nyitás előtt 364,4 közeléből 365,5-ig emelkedett az euró-forint. Majd 

365,6 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kamatdöntő ülést tart a jegybank

 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ismét ülésezik:

  • a bejelentésre 14 órakor kerül sor, 
  • majd 15 órakor jelenik meg a közlemény, 
  • és ekkor indul Varga Mihály sajtótájékoztatója is.

Az infláció eddigi alakulása, és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, de a közel-keleti konfliktus inflációs kockázata miatt nincs tér a kamatvágásra

- vélik az Equilor elemzői. 

Az iráni konfliktus kitörését követően több kamatemelést kezdett árazni az FRA-piac, azonban április elején visszaestek a kamatvárakozások, jelenleg egész évre kamattartás várható. 

 

Kamattartás után intervenció jöhet Japánban

Ma hajnalban tartott kamatdöntő ülést a japán jegybank, ahol 6:3 arányban a 0,75 százalékos kamatszint tartása mellett döntöttek. 

A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó maginflációs prognózist 1,9 százalékról 2,8 százalékra emelték, míg a GDP-növekedést 1 százalékról fél százalékra csökkentették.

A közel-keleti helyzet miatt kialakult energiaárak lassítják a japán gazdaság növekedését, a cserearány romlása csökkenti a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét - emelték ki a közleményben. 

A jegybankelnök utalt a jen árfolyamára, melyet figyelnek az inflációra és a növekedésre gyakorolt hatások miatt. A japán pénzügyminiszter újabb figyelmeztetést küldött a piacnak, 24 órás készenlétben állnak, és 

bármikor készek beavatkozni a túlzott devizapiaci volatilitás ellen,

 erről szorosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal.
Az Equilor elemzői szerint: 

a japán pénzügyminiszter jelzése egyértelmű, jól láthatóan védik a 160-as árfolyamszintet a dollár-jenben. A beavatkozás időzítése szempontjából optimális lehet a "Golden Week" időszaka, holnap munkaszüneti nap van Japánban, majd jövő hét hétfő, kedd, szerdán is. Ilyenkor a devizapiaci likviditás is jóval alacsonyabb, tehát kisebb összeggel, nagyobbat lehet mozdítani az árfolyamon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
