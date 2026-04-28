Botrány a Hormuzi-szorosban, Irán megalázta a világot: átengedte a Föld egyik legnagyobb luxusjachtját – persze hogy egy orosz milliárdosé

Amerikai szankciók alatt álló orosz milliárdoshoz, Alekszej Mordasovhoz köthető luxusjacht haladt át szombaton a Hormuzi-szoroson. A luxushjacht ezzel azon nagyon kevés hajó egyike volt, amely használni tudta az amerikai–iráni konfliktus középpontjában álló, blokád alá vont hajózási útvonalat – írja a Reuters hajózási adatokra hivatkozva.

A luxusjacht a blokád alatt álló Hormuzi-szoroson kelt át / Fotó: FADEL SENNA

A Nord nevű, 142 méter hosszú, több mint 500 millió dollárt érő jacht pénteken délután futott ki egy dubaji kikötőből, szombat reggel átkelt a szoroson, majd vasárnap hajnalban megérkezett Maszkatba – derül ki a MarineTraffic platform adataiból.

A világ egyik legnagyobb jachtjaként számon tartott Nord 20 lakosztállyal, úszómedencével, helikopterleszállóval és tengeralattjáróval is rendelkezik – írja a Superyacht Times iparági kiadvány.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a többfedélzetes luxushajó hogyan kapott engedélyt az útvonal használatára. Irán február óta korlátozza a forgalmat a szoroson keresztül.

Az MTI beszámolója szerint

mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón, valamint teherhajókon, mivel a háborús állapotok miatt nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson.

A Hormuzi-szoroson halad át békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának körülbelül egy ötöde. A Lloyd’s List Intelligence tengeri adatszolgáltató cég szerint az április 13. és 19. közötti héten körülbelül 80 hajó kelt át a szoroson, míg a háború előtt naponta mintegy 130 vagy annál is több hajó haladhatott át rajta. A háború kezdete óta a térségben több tucat hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább 10 tengerész vesztette életét.

A luxusjacht a blokád alatt álló Hormuzi-szoroson kelt át

A legtöbb hajó továbbra sem tud áthaladni, annak ellenére, hogy Irán kijelentette: a szoros nyitva áll az általa nem ellenségesnek ítélt hajók előtt, amelyektől díjat is szed az áthaladás fejében.

A Perzsa-öböl bejáratánál fekvő, kulcsfontosságú vízi útvonalon naponta csak néhány, főként kereskedelmi hajó halad át, miközben Washington és Teherán fenntartja az egymás elleni korlátozásokat. Ez töredéke a napi 125–140 áthaladásnak, amely az iráni háború február 28-i kezdete előtt volt jellemző.