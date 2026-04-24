Fekete felhők tartanak Európa felé: új Csernobilt emlegetnek, amit a hatóságok el akartak titkolni – „Ez egy igazi ökológiai katasztrófa"

Sűrű, fekete füst borította be az oroszországi Tuapszét egy dróntámadás után, miközben a levegőben mérgező anyagok koncentrációja többszörösen meghaladta a határértéket. A lakók fulladásról és „fekete esőről” beszélnek, a hatóságok azonban csak napokkal később ismerték el a szennyezést, amely egy brutális ökológiai katasztrófához vezethet.

Egy ukrán dróntámadás után kigyulladt olajfinomító napokig égett Tuapszéban, súlyos ökológiai katasztrófát okozva / Fotó: AFP

Súlyos környezeti válság alakult ki az oroszországi Tuapsze városában, miután április 20-án dróntámadás érte az egyik legfontosabb ipari létesítményt.

A támadás következtében kigyulladt egy olajfinomító, amely napokig égett, és hatalmas mennyiségű füstöt, valamint mérgező anyagokat juttatott a levegőbe.

A város fölé boruló sűrű, fekete füstfelhő nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszik, ahogy korom borítja be az utcákat, udvarokat és járműveket. A lakók beszámolói szerint a levegő minősége drámai mértékben romlott, sokan már rövid időre sem mernek kimenni az utcára.

Rosneft’s Tuapse Oil Depot and Export Facility in Krasnodar Krai, Russia, is currently ablaze, with dozens of tanks seen burning as thick black smoke pours into the sky, following a large-scale drone attack tonight by Ukraine against oil infrastructure across Southern Russia. pic.twitter.com/ZmtlLljYiI — OSINTdefender (@sentdefender) April 20, 2026

A város már nem tud lélegezni

– mondja egy helyi lakos egy videóban, miközben fekete port próbál letakarítani az otthona körül. Többen „fekete esőről” számoltak be, amely a korom és a csapadék keveredéséből alakulhatott ki.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes online csatornák már olyan történelmi katasztrófákhoz hasonlítják az eseményeket, mint a csernobili katasztrófa vagy a Hiroshimára and Nagaszakira ledobott atombombák. Hivatalosan azonban semmilyen nukleáris veszélyt vagy radioaktív szennyezést nem jelentettek.

Nem vették komolyan az ökológiai katasztrófát

A hatóságok reakciója jelentős késéssel érkezett. Csak a harmadik napon ismerték el hivatalosan, hogy a levegő szennyezett. Az adatok szerint bizonyos területeken a benzol és xilol koncentrációja akár háromszorosan is meghaladta az engedélyezett határértéket. Ezek az anyagok hosszabb távon komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen a légzőrendszerre.

A lakosságot arra figyelmeztették, hogy korlátozzák a szabadban töltött időt, használjanak maszkot, és rosszullét esetén forduljanak orvoshoz. Ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy a tájékoztatás későn és hiányosan történt.

Tuapsze nem akármilyen helyszín: a Fekete-tenger partján fekvő város kulcsszerepet játszik az orosz olajexportban.

Itt működik az ország egyik legnagyobb finomítója, amely a Rosznyefty tulajdonában van, ráadásul a város turisztikai szempontból is fontos, hiszen közel fekszik Socsihoz, amely az ország egyik legismertebb üdülőhelye.