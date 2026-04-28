Az iráni háború 400 milliárd dollárt égetett el belőle, mégis egyre nagyobb teret hódít ez a befektetés
A növekvő geopolitikai feszültségekkel és piaci bizonytalanságokkal dacolva gyarapodni tudott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) globális vagyona az idei első negyedévben. A sokoldalúsága, jól diverzifikálhatósága és költséghatékonysága miatt töretlen népszerűségnek örvendő befektetés a jelentős tőkebeáramlásnak köszönhette ütésállóságát, noha a hozamok miatt lehet hiányérzetük a befektetőknek.
Az eszközosztályban világszerte kezelt vagyon összértéke március végére átlépte a 19 ezermilliárd dolláros szintet az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.
Az év első három hónapjában 1,7 százalékos – 313 milliárd dolláros – növekedést ért el a szektor. Ez teljes egészében a befektetők töretlen bizalmának köszönhető, akik az iráni háború kitörése kiváltotta piaci hullámzások ellenére is kitartottak az ETF-ek mellett. A leforduló árfolyamok okozta 409,6 milliárd dolláros veszteséget ugyanis bőségesen ellensúlyozni tudta az időszak során az eszközökbe érkező 722,6 milliárd dollár megtakarítás.
Az idei tőkebeáramlást ezzel együtt fékezte a február legvégén kirobbanó amerikai–iráni háború:
- a januári 260,9 milliárd dollár
- és a februári 288,1 milliárdos bevásárlás után
- márciusban 173,6 milliárd dollár megtakarítás érkezett az ETF-piacra.
Az első két hónapban látott kiemelkedő tőkemozgás ugyanakkor annak a jele az LSEG Lipper elemzői szerint, hogy világszerte tovább nőtt az ETF-ek iránti befektetői érdeklődés és azok elterjedése.
Rengeteg friss befektetés érkezett a tőzsdén kereskedett alapokba
A friss befektetések zöme, 451,3 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, míg a kötvényes portfóliók 178,6 milliárd dollárt szívtak fel. Az alternatív ETF-ekbe 36 milliárd dollár vándorolt, a pénzpiaci termékekbe 32,7 milliárd dollárt fektettek, az árupiaci eszközök 12,3 milliárd dollárt csatornáztak be, a vegyes ETF-ek pedig 10,3 milliárd dollár tőkével gazdagodtak.
A fő kategóriák mögé benézve az év első negyedének slágertermékei az amerikai részvény-ETF-ek voltak, melyekből közel 80 milliárd dollárnyit vásároltak világszerte a befektetők. A második legkeresettebb eszköznek a globális, amerikai részvényeket nem tartalmazó ETF-ek bizonyultak 6,73 milliárd dolláros nettó értékesítéssel. A harmadik helyen a globális, feltörekvő piaci részvényekből építkező termékek végeztek bő 50 milliárdos friss megtakarítás begyűjtésével.
A másik póluson, a befektetők leginkább a magas hozamú dolláros kötvény-ETF-ekből szálltak ki, 5,6 milliárd dollár értékben adtak el ezekből. Mellettük az első negyedév nagy vesztesei még a kínai részvény-ETF-ek és a pénzügyi szektor részvény-ETF-jei is 4,6, illetve 3,7 milliárd dolláros visszaváltással.
Csak megszorítani tudták a BlackRockot
A befektetési szolgáltatók különversenyében a globális piacvezető BlackRockot csak megszorongatni tudta a szintén amerikai Vanguard, az előbbinél 149,7 milliárd dollárt, az utóbbinál 144 milliárd dollárt fektettek ETF-ekbe az ügyfelek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a State Street állhatott fel, a két legnagyobb befektetési szolgáltatóétól messze elmaradó 26,9 milliárdos értékesítéssel.
A BlackRock egyébként maga is rengeteget profitált az első negyedévben a megugró ETF-piaci keresletből. Az alapkezelő óriás fennállása egyik legerősebb eredményét érte el az iráni háború kiváltotta jelentős piaci hullámzások közepette. Nyeresége 17 százalékkal 2,07 milliárd dollárra nőtt, az általa kezelt vagyon mérete pedig ötödével hízott, és március végén ezzel már közel 14 ezermilliárd dollár útját egyengette.
