Ukrajna boldog, Zelenszkij örül: megtalálták az országot, ami olajjal és gázzal árasztja el – Európa is pont rájuk pályázik

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága, a SOCAR és az ukrán Ukrnafta az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt – írja az Interfax a SOCAR közleményére hivatkozva.

Ha a tárgyalások sikerre vezetnek, akkor Ukrajna Azerbajdzsánból importálhat olajat / Fotó: NurPhoto via AFP

A megbeszéléseken a SOCAR elnöke, Rovsan Nadzsaf és az Ukrnafta vezérigazgatója, Szerhij Koreckij vett részt. A felek áttekintették a meglévő együttműködés jelenlegi állapotát és annak fejlesztési lehetőségeit” – áll a közleményben.

A találkozót követően Koreckij a közösségi médiában azt írta, hogy közös céljuk a partnerség elmélyítése, a meglévő kezdeményezések továbbfejlesztése és új közös projektek elindítása. Részleteket azonban nem árult el.

A SOCAR a 2000-es évek vége óta van jelen Ukrajnában. A vállalat az ukrán piacon a SOCAR Energy Ukraine leányvállalatán keresztül működik, amely töltőállomás-hálózatot üzemeltet és kőolajtermékeket szállít.

Azerbajdzsán és Ukrajna energetikai együttműködése kiterjed az olaj- és kőolajtermék-szállításokra, az infrastruktúra-fejlesztésre és a kereskedelemre. Az elmúlt években az együttműködés a gázszektorra is kiterjedt, beleértve az azeri gáz Ukrajnába történő szállítását a transzbalkáni útvonalon keresztül.

A SOCAR és az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta – együttműködése elsősorban kereskedelmi és operatív projektekre összpontosít. A felek 2023-ban megállapodtak az üzemanyagkártyák terén való együttműködésről és a töltőállomás-hálózatok integrációjáról.

A SOCAR emellett párbeszédet folytat az ukrán energiaszektor más kulcsszereplőivel, köztük a Naftogazzal is, a szállítások bővítéséről és új partnerségi területekről.

Azerbajdzsán újabb EU-tagot áraszt el energiával

Azerbajdzsán nem csak Ukrajnával üzletel Európában. A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy Csehország akár évi kétmilliárd köbméter földgázt vásárolna tőle egy hosszú távú energetikai megállapodás keretében.

„Csehország jelentősen bővítené energiaforrásait, és egy új, hosszú távú megállapodás keretében akár évi kétmilliárd köbméter földgázt is vásárolna Azerbajdzsántól” – közölte Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn. A megállapodás ugyan még nincs aláírva, de a tárgyalások a cseh fél szerint már előrehaladott állapotban vannak.