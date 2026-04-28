Ukrajna boldog, Zelenszkij örül: megtalálták az országot, ami olajjal és gázzal árasztja el – Európa is pont rájuk pályázik
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajtársasága, a SOCAR és az ukrán Ukrnafta az együttműködés lehetőségeiről tárgyalt – írja az Interfax a SOCAR közleményére hivatkozva.
A megbeszéléseken a SOCAR elnöke, Rovsan Nadzsaf és az Ukrnafta vezérigazgatója, Szerhij Koreckij vett részt. A felek áttekintették a meglévő együttműködés jelenlegi állapotát és annak fejlesztési lehetőségeit” – áll a közleményben.
A találkozót követően Koreckij a közösségi médiában azt írta, hogy közös céljuk a partnerség elmélyítése, a meglévő kezdeményezések továbbfejlesztése és új közös projektek elindítása. Részleteket azonban nem árult el.
A SOCAR a 2000-es évek vége óta van jelen Ukrajnában. A vállalat az ukrán piacon a SOCAR Energy Ukraine leányvállalatán keresztül működik, amely töltőállomás-hálózatot üzemeltet és kőolajtermékeket szállít.
Azerbajdzsán és Ukrajna energetikai együttműködése kiterjed az olaj- és kőolajtermék-szállításokra, az infrastruktúra-fejlesztésre és a kereskedelemre. Az elmúlt években az együttműködés a gázszektorra is kiterjedt, beleértve az azeri gáz Ukrajnába történő szállítását a transzbalkáni útvonalon keresztül.
A SOCAR és az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta – együttműködése elsősorban kereskedelmi és operatív projektekre összpontosít. A felek 2023-ban megállapodtak az üzemanyagkártyák terén való együttműködésről és a töltőállomás-hálózatok integrációjáról.
A SOCAR emellett párbeszédet folytat az ukrán energiaszektor más kulcsszereplőivel, köztük a Naftogazzal is, a szállítások bővítéséről és új partnerségi területekről.
Azerbajdzsán újabb EU-tagot áraszt el energiával
Azerbajdzsán nem csak Ukrajnával üzletel Európában. A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy Csehország akár évi kétmilliárd köbméter földgázt vásárolna tőle egy hosszú távú energetikai megállapodás keretében.
„Csehország jelentősen bővítené energiaforrásait, és egy új, hosszú távú megállapodás keretében akár évi kétmilliárd köbméter földgázt is vásárolna Azerbajdzsántól” – közölte Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn. A megállapodás ugyan még nincs aláírva, de a tárgyalások a cseh fél szerint már előrehaladott állapotban vannak.
A becsült éves költség körülbelül húszmilliárd cseh korona, vagyis nagyjából 0,9 milliárd dollár lehet – ez azonban a végső szerződéses feltételektől is függ. Havlicek szerint a kedvezőbb ár eléréséhez hosszabb, 10–15 éves futamidejű szerződésre lenne szükség.
Azerbajdzsán az elmúlt években jelentősen fellendítette európai gázexportját. 2025-ben az ország 25,2 milliárd köbméter gázt exportált, ez a mennyiség megegyezett az előző évivel. Ebből
- 12,8 milliárd köbméter Európába;
- 9,6 milliárd pedig Törökországba került.
A déli gázfolyosón 2022. december 31-én indult meg a szállítás Európa irányába, és azóta Azerbajdzsán 16 országba szállít földgázt. Ezek közül 13 európai állam, köztük Magyarország, Németország, Olaszország, Görögország és Románia.