Ez gyors volt: máris bukhatja Magyarország az új kínai autógyárat, máshol építhetik meg Európában – hiába várta mindenki évek óta

A kínai SAIC csoport továbbra sem tett le arról a tervéről, hogy európai gyártóbázist hozzon létre, amellyel mérsékelhetné az Európai Unió által az elektromos autókra kivetett büntetővámok hatását – írja az Autónavigátor.

A jelenlegi szabályozás minden Kínából importált villanyautót érint, ráadásul a SAIC termékeit különösen magas, 45,3 százalékos vámtétel sújtja. A konszernhez több ismert márka is tartozik, köztük az Európában is népszerű MG, az IM almárka, valamint a hazai piacon pick upjairól ismert Maxus, továbbá több kevésbé ismert gyártó.

Az európai gyár létesítése már évek óta napirenden van a vállalatnál, azonban a beruházás részletei továbbra sem véglegesek. Nem született még döntés sem a gyártási kapacitásról, sem a beruházás pontos méretéről, és az sem egyértelmű, mikor indulhatna el a termelés.

Bár korábban Magyarország is szóba került lehetséges helyszínként, a legfrissebb értesülések szerint inkább Spanyolország lehet a befutó. Az Automotive News Europe a Bloomberg információira hivatkozva számolt be erről, ugyanakkor a portál megkeresésére sem a SAIC, sem az MG nem adott hivatalos választ, így az információkat egyelőre fenntartásokkal kell kezelni.

A vállalat részéről legutóbb márciusban érkezett konkrétabb jelzés a tervekről. William Wang, az MG európai ügyekért felelős vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy az éves szinten mintegy 300 ezer darabos értékesítési volumen már indokolttá teszi egy európai gyár létrehozását. Hozzátette: a lehetséges helyszínek listáját már leszűkítették, és a termelés akár már a következő év elején elindulhat, bár részleteket akkor sem árult el.

Az európai üzem létrehozása stratégiai jelentőségű lenne a SAIC számára, hiszen nemcsak a vámterhek csökkentését tenné lehetővé, hanem a kontinensen egyre erősödő versenyben is javíthatná a cég pozícióit.

Korábban arról is írtunk, hogy a szegedi óriásgyárát hamarosan felavató BYD eladásai 155 százalékkal nőttek márciusban az EU-piacán, és egyedül a Tesla tudta vele tartani a lépést. Az összforgalom 12,5 százalékkal nőtt, az autópiacon továbbra is a hibridek a legkeresettebbek, a gyártók versenyében pedig nyomasztó a Volkswagen csoport fölénye.