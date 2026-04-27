Kiderült, mi lesz Lázár János sorsa, egy nagy név is befejezte

A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülését követően bejelentette, hogy a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát visszaadja.

Orbán Viktor arról is beszélt korábban, hogy ülést tart a Fidesz választmánya, a párt ősszel esedékes kongresszusát pedig júniusra előrehozták.

Hétfőn megalakul a Fidesz parlamenti frakciója, a frakció összetétele egyelőre nem ismert, csak azt tudni, hogy kik fognak biztosan hiányozni a Fidesz-frakcióból és azt, hogy Gulyás Gergely fogja vezetni. A 444-nek Lázár János azt mondta, hogy

felveszi a mandátumát, és beül az Országgyűlésbe.

Vasárnap bejelentette visszavonulását Kósa Lajos. Mint mondta, a Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a Fidesz országos listáján szerezett mandátumát nem veszi át.

Bánki Erik is bejelentette, hogy visszavonul a politikai élettől. A Fidesz regionális pártigazgatója sem veszi fel a mandátumát, és nem lesz tagja a hamarosan megalakuló új Országgyűlésnek.

Hollik István országgyűlési képviselő azt írta közösségi oldalán, hogy „a következő parlamentnek nem leszek tagja. Viszont maradok, aki voltam: egy patrióta, keresztény családapa, akire továbbra is számíthattok!”

Szintén a visszalépést választhatja a KDNP több prominens politikusa. Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veheti fel a mandátumát sajtóértesülések szerint.

Latorcai János a 24.hu-nak úgy nyilatkozott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak. A kereszténydemokraták frakciója várhatóan nyolcfősre csökken, vezetését Rétvári Bence veheti át.

Rétvári Bence a közösségi oldalán tudatta, hogy megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, egyúttal őt választották meg frakcióvezetőnek. Rétvári megköszönte a képviselőtársai bizalmát, majd jelezte, hogy a helyettesei Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc lesznek. „A magyar családokért fogunk dolgozni. Megvédjük a tizenhat év nemzeti kormányzás eredményeit, kiállunk a nemzeti és keresztény értékek mellett. Kiállunk hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért” – írta a frakcióvezető.