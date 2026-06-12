Már a helyszíne is megvan az iráni-amerikai megállapodásnak, Irán szinte mindent megkap, Trump alig nyert valamit
Az Egyesült Államok és Irán akár már vasárnap aláírhatja azt a szándéknyilatkozatot, amely megállíthatná a Perzsa-öbölben február vége óta tartó háborút, és újranyithatná a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost. A Reuters szerint a dokumentum szövegét még véglegesítik, és Genf tűnik a legvalószínűbb helyszínnek. A megállapodást amerikai részről Donald Trump helyett JD Vance alelnök, iráni részről Mohamad Baher Halibaf parlamenti elnök írhatná alá.
Trump megoldotta, nincs többé iráni olajszankció
A tervezet az iráni olajszankciók felfüggesztését, több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását, valamint a harcok leállítását is tartalmazná minden fronton, beleértve Libanont is, ahol Izrael a Teherán által támogatott Hezbollahhal harcol. A nukleáris kérdéseket ugyanakkor későbbi tárgyalásokra halasztanák, ami Washington szempontjából érzékeny pont: az Egyesült Államok régóta azt akarja elérni, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez, míg Teherán következetesen azt állítja, hogy
nukleáris programja nem katonai célú.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön már azt mondta, hogy „nagyszerű rendezés született Iránnal”, és ezért lefújta az újabb amerikai csapásokat. A Fehér Ház álláspontja szerint a szoros a megállapodás aláírásával megnyílhat akár már a hét végén. A piaci szereplők ezt úgy értelmezték, hogy a konfliktus legveszélyesebb szakasza talán lezárulhat, még akkor is, ha korábban többször is volt példa arra, hogy a bejelentett diplomáciai áttörés végül nem hozott végleges egyezséget.
Irán már nem fogalmaz ilyen bátran
A teheráni külügyminisztérium szerint a szöveg nagy része valóban elkészült, de nincs végleges döntés, és Irán nem enged a saját követeléseiből. A félhivatalos Mehr hírügynökség által ismertetett feltételek között szerepel az amerikai tengeri blokád megszüntetése, az olajexportot sújtó korlátozások feloldása, valamint egy
legalább 300 milliárd dolláros, vagyis nagyjából 92 ezermilliárd forintos
újjáépítési terv benyújtása Irán számára. Ez utóbbi különösen erős iráni követelés, és egyelőre nem világos, hogy Washington ezt milyen formában, milyen garanciákkal és milyen politikai támogatással tudná vállalni.
Hogy Trump terve működhessen, a Fehér Háznak gyors eredményre van szüksége, mert a háború felhajtotta az energiaárakat, és belpolitikai teherré vált. A republikánus oldalon is megjelentek azok az aggodalmak, hogy az elhúzódó konfliktus és a magas üzemanyagárak ronthatják a párt esélyeit a novemberi félidős választás előtt. Trump ezért azzal mutathat fel sikert, ha eléri a Hormuzi-szoros megnyitását, és legalább ideiglenesen csökkenti az olajpiaci kockázati felárat. Pénteken
a Brent ára több mint 3 százalékkal, 87,33 dollárra, vagyis hordónként nagyjából 26 700 forintra csökkent,
miközben a részvénypiacok emelkedtek. A befektetők számára a Hormuzi-szoros újranyitása azért kulcskérdés, mert a térség a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítás egyik legfontosabb útvonala. Ha a forgalom helyreáll, az mérsékelheti az inflációs feszültséget, javíthatja a növekedési kilátásokat, és enyhítheti a jegybankokra nehezedő nyomást is.