Már a helyszíne is megvan az iráni-amerikai megállapodásnak, Irán szinte mindent megkap, Trump alig nyert valamit

Az Egyesült Államok és Irán akár már vasárnap aláírhatja azt a szándéknyilatkozatot, amely megállíthatná a Perzsa-öbölben február vége óta tartó háborút, és újranyithatná a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost. A Reuters szerint a dokumentum szövegét még véglegesítik, és Genf tűnik a legvalószínűbb helyszínnek. A megállapodást amerikai részről Donald Trump helyett JD Vance alelnök, iráni részről Mohamad Baher Halibaf parlamenti elnök írhatná alá.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke / Fotó: Nisimura Kent / AFP

Trump megoldotta, nincs többé iráni olajszankció

A tervezet az iráni olajszankciók felfüggesztését, több milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadítását, valamint a harcok leállítását is tartalmazná minden fronton, beleértve Libanont is, ahol Izrael a Teherán által támogatott Hezbollahhal harcol. A nukleáris kérdéseket ugyanakkor későbbi tárgyalásokra halasztanák, ami Washington szempontjából érzékeny pont: az Egyesült Államok régóta azt akarja elérni, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez, míg Teherán következetesen azt állítja, hogy

nukleáris programja nem katonai célú.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön már azt mondta, hogy „nagyszerű rendezés született Iránnal”, és ezért lefújta az újabb amerikai csapásokat. A Fehér Ház álláspontja szerint a szoros a megállapodás aláírásával megnyílhat akár már a hét végén. A piaci szereplők ezt úgy értelmezték, hogy a konfliktus legveszélyesebb szakasza talán lezárulhat, még akkor is, ha korábban többször is volt példa arra, hogy a bejelentett diplomáciai áttörés végül nem hozott végleges egyezséget.

Irán már nem fogalmaz ilyen bátran

A teheráni külügyminisztérium szerint a szöveg nagy része valóban elkészült, de nincs végleges döntés, és Irán nem enged a saját követeléseiből. A félhivatalos Mehr hírügynökség által ismertetett feltételek között szerepel az amerikai tengeri blokád megszüntetése, az olajexportot sújtó korlátozások feloldása, valamint egy

legalább 300 milliárd dolláros, vagyis nagyjából 92 ezermilliárd forintos

újjáépítési terv benyújtása Irán számára. Ez utóbbi különösen erős iráni követelés, és egyelőre nem világos, hogy Washington ezt milyen formában, milyen garanciákkal és milyen politikai támogatással tudná vállalni.