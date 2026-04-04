Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Választás 2026: már most brutális, ami a szavazatokkal történt, ilyen 2022-ben sem volt – megszólalt a Nemzeti Választási Iroda

Egészen döbbenetes, ami most kiderült. A levélszavazatok alakulása meghatározó lehet a választási végeredmény szempontjából. Most olyat látunk, amit négy éve egyáltalán nem.
2026.04.04, 19:54
Frissítve: 2026.04.05, 12:13

Már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a szombat délutáni adatok állása szerint.

Az eddig leadott 126 ezer levélszavazat brutális: 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel 

közel 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.

Ezen az oldalon ellenőrizhető, hogyan alakultak négy éve a levélszavazatok. Azt látjuk, hogy összesen 318 ezer érkezett be, vagyis ennek már most több mint a harmada teljesült. Négy évvel ezelőtt egyébként 251 ezret a Fidesz–KDNP-szövetségre adtak le.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt ezúttal több mint 497 ezren tették meg, négy éve ez 456 ezer volt.

Választás 2026: így kell levélben szavazni

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg. Az NVI március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is; az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez visszajuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.

Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

A válaszboríték le is adható bármely külképviseleten munkanapokon 9 és 16 óra között. Beregszászon, Csíkszeredában, Ungváron, Kolozsváron és Szabadkán azonban április 10-ig mindennap 7–21 óra között van erre lehetőség, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7 órától 22 óráig.

A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.

A szavazási levélcsomagokat az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken is le lehet adni a szavazás napján, 6 és 19 óra között.

Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek vissza. A valasztas.hu-n található adatok szerint szombat délutánig már több mint 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok.

  • Több mint 8800-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez,
  • 117 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.

Még egyszer: 2022-ben egy héttel a voksolás előtt mintegy 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését április 6-án, hétfő délelőtt kezdi meg az iroda. Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállítóborítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik, illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, valamint a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.

Ha az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
