Választás 2026: már most brutális, ami a szavazatokkal történt, ilyen 2022-ben sem volt – megszólalt a Nemzeti Választási Iroda
Már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a szombat délutáni adatok állása szerint.
Az eddig leadott 126 ezer levélszavazat brutális: 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel
közel 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.
Ezen az oldalon ellenőrizhető, hogyan alakultak négy éve a levélszavazatok. Azt látjuk, hogy összesen 318 ezer érkezett be, vagyis ennek már most több mint a harmada teljesült. Négy évvel ezelőtt egyébként 251 ezret a Fidesz–KDNP-szövetségre adtak le.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt ezúttal több mint 497 ezren tették meg, négy éve ez 456 ezer volt.
Választás 2026: így kell levélben szavazni
A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg. Az NVI március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.
A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is; az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.
A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez visszajuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.
Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.
A válaszboríték le is adható bármely külképviseleten munkanapokon 9 és 16 óra között. Beregszászon, Csíkszeredában, Ungváron, Kolozsváron és Szabadkán azonban április 10-ig mindennap 7–21 óra között van erre lehetőség, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7 órától 22 óráig.
A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.
A szavazási levélcsomagokat az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken is le lehet adni a szavazás napján, 6 és 19 óra között.
Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek vissza. A valasztas.hu-n található adatok szerint szombat délutánig már több mint 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok.
- Több mint 8800-at közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez,
- 117 ezret pedig a külképviseleteken adtak le.
Még egyszer: 2022-ben egy héttel a voksolás előtt mintegy 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.
Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését április 6-án, hétfő délelőtt kezdi meg az iroda. Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállítóborítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik, illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, valamint a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.
Ha az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.