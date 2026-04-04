Választás 2026: már most brutális, ami a szavazatokkal történt, ilyen 2022-ben sem volt – megszólalt a Nemzeti Választási Iroda

Már 126 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a szombat délutáni adatok állása szerint.

Levélszavazat: már most brutális, ami történt, ilyen 2022-ben sem volt

Az eddig leadott 126 ezer levélszavazat brutális: 2022-ben az országgyűlési választás előtt egy héttel

közel 65 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok.

Ezen az oldalon ellenőrizhető, hogyan alakultak négy éve a levélszavazatok. Azt látjuk, hogy összesen 318 ezer érkezett be, vagyis ennek már most több mint a harmada teljesült. Négy évvel ezelőtt egyébként 251 ezret a Fidesz–KDNP-szövetségre adtak le.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt ezúttal több mint 497 ezren tették meg, négy éve ez 456 ezer volt.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren tették meg. Az NVI március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását.

A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is; az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

A szavazó a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez visszajuttathatja postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.

Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

A válaszboríték le is adható bármely külképviseleten munkanapokon 9 és 16 óra között. Beregszászon, Csíkszeredában, Ungváron, Kolozsváron és Szabadkán azonban április 10-ig mindennap 7–21 óra között van erre lehetőség, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7 órától 22 óráig.

A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.