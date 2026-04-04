Fico bemutatta a nagy szlovák-magyar energiatervet: így oldaná meg Orbán Viktorral a válságot Európában – "Az egész EU öngyilkosok hajójára kezd hasonlítani"

Fel kell tudni tölteni a gáz- és kőolajtartalékokat. Fico szerint az Orbán Viktorral folytatott telefonos beszélgetésében is bizonyságot nyert, hogy a jelenlegi energiaválsággal nem lehet csak nemzeti szinten küzdeni.
VG
2026.04.04, 19:24
Frissítve: 2026.04.05, 12:18

Az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak (EB) azonnal meg kellene újítania a párbeszédet Oroszországgal, hogy az egyes tagállamok számára lehetővé váljon az energiahordozók beszerzése minden lehetséges forrásból, beleértve Oroszországot is – jelentette ki Robert Fico.

Fico bemutatta a szlovák–magyar energiatervet / Fotó: AFP

A szlovák miniszterelnök szombaton állásfoglalást tett közzé az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után. Erről a Világgazdaság is részletesen beszámolt.

„Hiába a nagyszombat, ma is munka van. Robert Ficóval egyeztettünk, mert Európában a helyzet kritikus. Súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben” – fogalmazott a magyar miniszterelnök még reggel a Facebookon.

Szerinte az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. Hozzátette, hogy a veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, hogy az Európai Unió minden lehetséges irányból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban föltölti olaj- és gázkészleteit.

Ezért azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel. Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki.

Fico bemutatta a szlovák–magyar energiatervet

A szlovák miniszterelnök most közleményében kiemelte: Orbán Viktorral folytatott telefonos beszélgetésben is bizonyságot nyert, hogy a jelenlegi energiaválsággal nem lehet csak nemzeti szinten küzdeni.

Szlovákia és Magyarország kormányai mindennek ellenére mindent megtesznek, hogy a nemzeti érdekeket megvédjék „az EB ideológiai vakságával és hozzá nem értésével, az ukrán elnök rosszakaratával és az Irán ellen folytatott háború kihatásaival” szemben.

Semmi másra nem szólítok fel, mint a józan ész visszatérésére, mivel az egész EU és konkrétan az EB az energiabiztonság kérdéseiben öngyilkosok hajójára kezd hasonlítani

– fogalmazott a nyilatkozatban Fico.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak azonnal meg kellene újítania a párbeszédet Oroszországgal, és így kell bebiztosítania azt a politikai és jogi környezetet, hogy az egyes uniós tagállamok, és az unió egésze

  • fel tudja tölteni gáz- és kőolajtartalékait,
  • és lehetővé váljon ezeknek a stratégiai energiahordozóknak a beszerzése minden lehetséges forrásból, köztük Oroszországból is.

Szerinte ezért meg kellene szüntetni minden értelmetlen szankciót, amely tiltja a gáz és a kőolaj Oroszországból történő behozatalát, és el kellene indítani egy olyan önálló uniós kezdeményezést, amely az ukrajnai háború gyors befejezését célozza, illetve lépéseket kellene tenni a Barátság kőolajvezeték működésének megújítására.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
