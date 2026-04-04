Erre senki nincs felkészülve: az oroszok napra pontosan megmondták, mikor fogy el az üzemanyag Európából – jön az utolsó tankhajó a Hormuzi-szoroson

Az Európai Unió üzemanyag-tartalékai körülbelül április 20-ra teljesen kiürülhetnek – állítja Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, egyben az orosz elnök különmegbízottja. A politikus április 4-én az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: a Hormuzi-szoroson keresztül érkező utolsó olajszállítmányok április 11-ig jutnak el Európába.

Szerinte ezt követően a tartalékok várhatóan elfogynak, és onnantól kezdve reálissá válhat a benzin- és dízelhiány kialakulása. Hozzátette: az EU energiaellátása különösen sebezhetővé vált a korábbi döntések következtében. Dmitrijev előrejelzése a Közel-Keleten zajló feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárása miatt született.

Brüsszel ugyanakkor saját számításokkal készül a lehetséges válságra. Az Európai Unió naponta körülbelül 10,5 millió hordó olajat fogyaszt, ami a globális kereslet mintegy 10 százalékát teszi ki. Ebből Németország napi 2,3 millió, Franciaország 1,6 millió, Olaszország pedig 1,3 millió hordót használ el.

Az uniós vészhelyzeti olajtartalékok jelenleg mintegy 100 millió hordót tesznek ki.

Ez a nettó import 90 napjára vagy a teljes fogyasztás nagyjából 61 napjára lenne elegendő. A nagyobb tagállamok saját készletei is jelentősek: Franciaország 120 millió, Németország 110 millió, Olaszország 76 millió hordót tárol. Március 11-én az International Energy Agency (IEA) koordinált akciójában az EU országai összesen 91,7 millió hordót bocsátottak ki a nemzetközi tartalékokból.

Ezeket a készleteket jelenleg napi mintegy 2,5 millió hordós ütemben használják fel belföldön. Elemzők szerint így körülbelül 160 napig, azaz nagyjából öt hónapig tarthatnak ki. Az EU jelenlegi, összes nyersolajkészlete hozzávetőleg 270 millió hordó, amely finomítás után körülbelül háromhétnyi üzemanyagot fedez.

Főleg a dízelből és repülőgép-üzemanyagból alakulhat ki hiány

Az uniós energiaügyi miniszterek március 31-i rendkívüli ülésén Dan Jorgensen energiaügyi biztos arra figyelmeztetett: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus esetén elsősorban dízelből és repülőgép-üzemanyagból alakulhat ki hiány. Az Oxford Economics szakértői szerint egy hosszabb válság esetén a hiány már a hatodik hónapra akár napi 13 millió hordóra is nőhet.