A Nyugati és a Déli pályaudvar után a reptéren is megjelent az új kedvenc kereskedelmi lánc

Új magyar vendéglátóegység horgonyzott le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér 2. Termináljánál. A MolL Fresh Corner kioszkban a reptérről érkező és távozó utasok hot dogot, nassolnivalókat és üdítőket is vásárolhatnak.
Csókási Annamária
2026.04.04, 18:30
Frissítve: 2026.04.05, 12:36

Megnyitott a Mol Fresh Corner minikioszk a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér 2B Terminál érkezési szintjén. A terminálépület előtt található egységben az utasok a sokak számára már ismerős, gyors és minőségi kávékon és ételeken keresztül tapasztalhatják meg a hazai vendégszeretetet, közvetlenül Magyarország kapujában. 

A Mol Fresh Corner hot dogjai megérkeztek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptérre is / Fotó: Budapest Airport Facebook

Óriásit fejlődött a Fresh Corner tíz év alatt

A tíz év alatt benzinkúti szolgáltatásból kinőtt regionális gasztro branden keresztül a Mol – amely már régóta kulcsszereplő a repülőtér működésében mobilitási és üzemanyag-szolgáltatása révén – kiváló lehetőséget kínál az utazás előtti vagy épp az érkezés utáni gyors feltöltődésre. 

A Budapest Airport számára kiemelten fontos, hogy a vendéglátóegységek tekintetében is a sokszínűséget képviselje, ebbe tökéletesen illeszkedik a ma megnyitott Mol kioszk is. A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt tíz országban jelent meg, a csoport folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban.

„A célunk egyértelmű: a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon – fogalmazott Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak. – A Fresh Corner-koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket” – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a Mol Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során a jeges kávék és a hot dogok fogytak a leginkább. 

A régióban a legjobban keresett kávé 

  • az eszpresszó,
  • a kapucsínó 
  • és a latte,

mely háromnak a sorrendje országonként változik, Magyarországon az említett sorrend jellemző vásárolt kávétípusokra.

„Ez is jól mutatja, hogy a Mol a teljes kelet-közép-európai régióban meghatározó szereplő, ugyanakkor a fogyasztói szokások országonként eltérők, és ehhez igazítjuk a Fresh Corner kínálatát is” – mondta, majd hozzátette, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első fél évében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia következik a sorban.

Az üzemanyag jellegű tranzakciók tekintetében Magyarország vezet, ezt követi Szlovákia és Románia. A cég kiskereskedelmi vezetője a magyarországi  piacról elmondta, hogy 

több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon. 

A hazai töltőállomások több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner kínálata, ami gyakorlatilag országos a lefedettség. A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található 

  • Budapest, 
  • Győr, 
  • Szeged 
  • és Debrecen környékén. 

A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt, hanem a reptereken is

Korábban a Mol kijelentette, hogy a Shape Tomorrow stratégia részeként 2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására: ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu