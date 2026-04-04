A Nyugati és a Déli pályaudvar után a reptéren is megjelent az új kedvenc kereskedelmi lánc
Megnyitott a Mol Fresh Corner minikioszk a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér 2B Terminál érkezési szintjén. A terminálépület előtt található egységben az utasok a sokak számára már ismerős, gyors és minőségi kávékon és ételeken keresztül tapasztalhatják meg a hazai vendégszeretetet, közvetlenül Magyarország kapujában.
Óriásit fejlődött a Fresh Corner tíz év alatt
A tíz év alatt benzinkúti szolgáltatásból kinőtt regionális gasztro branden keresztül a Mol – amely már régóta kulcsszereplő a repülőtér működésében mobilitási és üzemanyag-szolgáltatása révén – kiváló lehetőséget kínál az utazás előtti vagy épp az érkezés utáni gyors feltöltődésre.
A Budapest Airport számára kiemelten fontos, hogy a vendéglátóegységek tekintetében is a sokszínűséget képviselje, ebbe tökéletesen illeszkedik a ma megnyitott Mol kioszk is. A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt tíz országban jelent meg, a csoport folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban.
„A célunk egyértelmű: a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon – fogalmazott Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak. – A Fresh Corner-koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket” – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a Mol Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során a jeges kávék és a hot dogok fogytak a leginkább.
A régióban a legjobban keresett kávé
- az eszpresszó,
- a kapucsínó
- és a latte,
mely háromnak a sorrendje országonként változik, Magyarországon az említett sorrend jellemző vásárolt kávétípusokra.
„Ez is jól mutatja, hogy a Mol a teljes kelet-közép-európai régióban meghatározó szereplő, ugyanakkor a fogyasztói szokások országonként eltérők, és ehhez igazítjuk a Fresh Corner kínálatát is” – mondta, majd hozzátette, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első fél évében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia következik a sorban.
Az üzemanyag jellegű tranzakciók tekintetében Magyarország vezet, ezt követi Szlovákia és Románia. A cég kiskereskedelmi vezetője a magyarországi piacról elmondta, hogy
több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon.
A hazai töltőállomások több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner kínálata, ami gyakorlatilag országos a lefedettség. A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található
- Budapest,
- Győr,
- Szeged
- és Debrecen környékén.
A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt, hanem a reptereken is
Korábban a Mol kijelentette, hogy a Shape Tomorrow stratégia részeként 2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására: ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.