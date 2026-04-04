A Nyugati és a Déli pályaudvar után a reptéren is megjelent az új kedvenc kereskedelmi lánc

Megnyitott a Mol Fresh Corner minikioszk a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér 2B Terminál érkezési szintjén. A terminálépület előtt található egységben az utasok a sokak számára már ismerős, gyors és minőségi kávékon és ételeken keresztül tapasztalhatják meg a hazai vendégszeretetet, közvetlenül Magyarország kapujában.

A Mol Fresh Corner hot dogjai megérkeztek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Reptérre is / Fotó: Budapest Airport Facebook

Óriásit fejlődött a Fresh Corner tíz év alatt

A tíz év alatt benzinkúti szolgáltatásból kinőtt regionális gasztro branden keresztül a Mol – amely már régóta kulcsszereplő a repülőtér működésében mobilitási és üzemanyag-szolgáltatása révén – kiváló lehetőséget kínál az utazás előtti vagy épp az érkezés utáni gyors feltöltődésre.

A Budapest Airport számára kiemelten fontos, hogy a vendéglátóegységek tekintetében is a sokszínűséget képviselje, ebbe tökéletesen illeszkedik a ma megnyitott Mol kioszk is. A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt tíz országban jelent meg, a csoport folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban.

„A célunk egyértelmű: a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon – fogalmazott Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak. – A Fresh Corner-koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket” – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a Mol Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során a jeges kávék és a hot dogok fogytak a leginkább.

A régióban a legjobban keresett kávé

az eszpresszó,

a kapucsínó

és a latte,

mely háromnak a sorrendje országonként változik, Magyarországon az említett sorrend jellemző vásárolt kávétípusokra.

„Ez is jól mutatja, hogy a Mol a teljes kelet-közép-európai régióban meghatározó szereplő, ugyanakkor a fogyasztói szokások országonként eltérők, és ehhez igazítjuk a Fresh Corner kínálatát is” – mondta, majd hozzátette, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első fél évében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia következik a sorban.