Nem vicc: ingyen lesz az áram, ez lehet a megoldás az energiatermelés nagy problémájára – már tesztelik a britek

Nagy-Britannia szeles napokon annyi zöldáramot termel, hogy a hálózat nem bírja eljuttatni a fogyasztókhoz, ezért gyakran le kell állítani a szélerőműveket. A kormány ezért egyedi kísérletet indít.
2026.04.04, 21:33
Frissítve: 2026.04.05, 10:52

Furcsa energiaválsággal küzd Nagy-Britannia: szeles napokon annyi zöldáramot termel a szél, hogy a hálózat nem bírja eljuttatni a fogyasztókhoz. Megoldás híján gyakran le kell állítani a szélerőműveket, miközben fosszilis erőműveket indítanak be a biztonságos ellátás fenntartására.

Amikor túl sok a zöld energia: Nagy-Britannia ingyenes áramot kínál a fogyasztóknak
Fotó: ANP via AFP

A brit kormány most egy kísérleti programmal próbál változtatni ezen a helyzeten. A különösen érintett térségekben – elsősorban Skóciában és Anglia keleti részén – a háztartások kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes áramot kaphatnak azokon a napokon, amikor a hálózat túlterheltté válik.

„Néha olyan erős a szél, hogy elavult hálózatunk nem bírja a terhelést – írta a kormány a közösségi oldalon. – Ahelyett, hogy a szélerőművek leállításáért fizetnénk, most tesztelünk egy rendszert, amelyben az érintett régiók lakói olcsóbb, esetenként ingyenes áramhoz jutnak.”

Milliárdos veszteségek

A probléma nem elhanyagolható. 2025-ben Nagy-Britanniában rekordnak számító mintegy 10 terawattóra szélenergia veszett kárba, ami nagyjából elegendő lenne London összes háztartásának egyéves áramellátásához. A veszteség értéke elérte az 1,4 milliárd fontot. Egyetlen szeles napon, március 26-án például több mint egymillió fontba került az el nem használt zöldáram.

Hasonló gondokkal küzd Németország is: a hálózati szűk keresztmetszet kezelése 2025-ben közel 3,1 milliárd euróba került, ebből a leállított megújuló energia kompenzációja 435 millió eurót tett ki. A probléma gyökere mindkét esetben ugyanaz: a villamosenergia-hálózatokat évtizedekkel ezelőtt néhány nagy, központi erőmű kiszolgálására tervezték. A szélenergia viszont ott keletkezik, ahol erősen fúj a szél, gyakran távol a nagy fogyasztási központoktól.

A kísérlet önmagában kevés

Greg Jackson, az Octopus Energy vezérigazgatója üdvözli a kezdeményezést, de szerint nem elég hatékony. Véleménye szerint tartósabb megoldások kellenek: olyan árazási rendszerek, amelyek ösztönzik az elektromos autók, hőszivattyúk vagy akkumulátoros tárolók használatát, és így a fogyasztást a szélcsúcsok idejére tolják át.

„Ezek a lépések sokkal erősebben befolyásolnák a keresletet, mint bármelyik rövid távú kísérlet” – hangsúlyozta Jackson. A brit kormány szerint a program részletein még dolgoznak. Hosszú távon a hálózat korszerűsítése és a tárolási kapacitások bővítése tűnik célravezetőnek. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
