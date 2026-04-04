Nem vicc: ingyen lesz az áram, ez lehet a megoldás az energiatermelés nagy problémájára – már tesztelik a britek

Furcsa energiaválsággal küzd Nagy-Britannia: szeles napokon annyi zöldáramot termel a szél, hogy a hálózat nem bírja eljuttatni a fogyasztókhoz. Megoldás híján gyakran le kell állítani a szélerőműveket, miközben fosszilis erőműveket indítanak be a biztonságos ellátás fenntartására.

A brit kormány most egy kísérleti programmal próbál változtatni ezen a helyzeten. A különösen érintett térségekben – elsősorban Skóciában és Anglia keleti részén – a háztartások kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes áramot kaphatnak azokon a napokon, amikor a hálózat túlterheltté válik.

„Néha olyan erős a szél, hogy elavult hálózatunk nem bírja a terhelést – írta a kormány a közösségi oldalon. – Ahelyett, hogy a szélerőművek leállításáért fizetnénk, most tesztelünk egy rendszert, amelyben az érintett régiók lakói olcsóbb, esetenként ingyenes áramhoz jutnak.”

Milliárdos veszteségek

A probléma nem elhanyagolható. 2025-ben Nagy-Britanniában rekordnak számító mintegy 10 terawattóra szélenergia veszett kárba, ami nagyjából elegendő lenne London összes háztartásának egyéves áramellátásához. A veszteség értéke elérte az 1,4 milliárd fontot. Egyetlen szeles napon, március 26-án például több mint egymillió fontba került az el nem használt zöldáram.

Hasonló gondokkal küzd Németország is: a hálózati szűk keresztmetszet kezelése 2025-ben közel 3,1 milliárd euróba került, ebből a leállított megújuló energia kompenzációja 435 millió eurót tett ki. A probléma gyökere mindkét esetben ugyanaz: a villamosenergia-hálózatokat évtizedekkel ezelőtt néhány nagy, központi erőmű kiszolgálására tervezték. A szélenergia viszont ott keletkezik, ahol erősen fúj a szél, gyakran távol a nagy fogyasztási központoktól.

A kísérlet önmagában kevés

Greg Jackson, az Octopus Energy vezérigazgatója üdvözli a kezdeményezést, de szerint nem elég hatékony. Véleménye szerint tartósabb megoldások kellenek: olyan árazási rendszerek, amelyek ösztönzik az elektromos autók, hőszivattyúk vagy akkumulátoros tárolók használatát, és így a fogyasztást a szélcsúcsok idejére tolják át.