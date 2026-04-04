Ez már hihetetlen: új rekord született az uniós országban, soha nem volt ilyen drága az üzemanyag – ennyi a dízel literje

A hollandiai dízelüzemanyag átlagos ajánlott ára egy nap alatt 10 eurócenttel emelkedett, és ezzel új rekordot döntött: literenként elérte a 2,79 eurót, ami közel 1100 forint. Az ANP hírügynökség a UnitedConsumers fogyasztóvédelmi szervezet adataira hivatkozva számolt be a fejleményről.

Rekordot döntött a dízel ára Hollandiában / Fotó: NurPhoto via AFP

A dízel ára most már gyorsabban nő, mint a benziné, ami fordulatot jelent a korábbi trendhez képest. A szakértők szerint ennek fő oka, hogy az Európai Unió a dízelimport terén nagyobb mértékben függ a külföldi forrásoktól, mint a benzin esetében. A növekvő üzemanyagárak miatt egyre hangosabbak a tiltakozások is.

Előző nap Hollandia északi részén mintegy ötven teherautó-sofőr demonstrációt szervezett. A járművek lassan, körülbelül 20 kilométer per órás sebességgel haladtak az autópályán, hogy felhívják a kormány figyelmét a helyzet súlyosságára, és támogatási intézkedéseket követeljenek a fuvarozóknak.

A TNO holland kutatóintézet számításai szerint azonban az adó csökkentése csak korlátozott hatással lenne az üzemanyagárakra.

Ha a kormány 10 eurócenttel mérsékelné az adót, az alacsony jövedelmű háztartások évente mindössze körülbelül 80 eurót, a magasabb jövedelmű családok pedig nagyjából 120 eurót spórolhatnának meg. A szakértők szerint hosszú távon hatékonyabb megoldásokat kellene keresni a kőolajáraktól való függőség csökkentésére.

Ezek között említik az elektromos járművek elterjesztését, a tömegközlekedés fejlesztését, valamint az autómegosztó szolgáltatások támogatását. A jelenlegi áremelkedés hátterében a március végén és április elején kezdődött geopolitikai feszültségek állnak. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint a Hormuzi-szoros lezárása miatt Európában jelentősen megugrottak az üzemanyagárak.

Jelenleg Hollandiában a benzin átlagos literenkénti ára meghaladja a 2,53 eurót, míg a dízel ára a legutóbbi időszakban 2,52 és 2,57 euró között mozgott. Összehasonlításképpen: 2026 elején a benzin még körülbelül 2,02 euróba, a dízel pedig mintegy 1,80 euróba került literenként. A szakértők nem tartják kizártnak, hogy az üzemanyagárak tovább emelkednek a következő időszakban.