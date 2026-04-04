Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

üzemanyag
Hollandia
energiahelyzet
benzin
dízel

Ez már hihetetlen: új rekord született az uniós országban, soha nem volt ilyen drága az üzemanyag – ennyi a dízel literje

A holland dízelárak meredek emelkedésnek indultak, miután egy nap alatt 10 eurócenttel drágult az üzemanyag. A szakértők további áremelkedésre számítanak, miközben a fuvarozók már utcára vonultak tiltakozni.
VG
2026.04.04, 20:42
Frissítve: 2026.04.05, 11:39

A hollandiai dízelüzemanyag átlagos ajánlott ára egy nap alatt 10 eurócenttel emelkedett, és ezzel új rekordot döntött: literenként elérte a 2,79 eurót, ami közel 1100 forint. Az ANP hírügynökség a UnitedConsumers fogyasztóvédelmi szervezet adataira hivatkozva számolt be a fejleményről.

Rekordot döntött a dízel ára Hollandiában
Rekordot döntött a dízel ára Hollandiában / Fotó: NurPhoto via AFP

A dízel ára most már gyorsabban nő, mint a benziné, ami fordulatot jelent a korábbi trendhez képest. A szakértők szerint ennek fő oka, hogy az Európai Unió a dízelimport terén nagyobb mértékben függ a külföldi forrásoktól, mint a benzin esetében. A növekvő üzemanyagárak miatt egyre hangosabbak a tiltakozások is.

Előző nap Hollandia északi részén mintegy ötven teherautó-sofőr demonstrációt szervezett. A járművek lassan, körülbelül 20 kilométer per órás sebességgel haladtak az autópályán, hogy felhívják a kormány figyelmét a helyzet súlyosságára, és támogatási intézkedéseket követeljenek a fuvarozóknak.

A TNO holland kutatóintézet számításai szerint azonban az adó csökkentése csak korlátozott hatással lenne az üzemanyagárakra.

Ha a kormány 10 eurócenttel mérsékelné az adót, az alacsony jövedelmű háztartások évente mindössze körülbelül 80 eurót, a magasabb jövedelmű családok pedig nagyjából 120 eurót spórolhatnának meg. A szakértők szerint hosszú távon hatékonyabb megoldásokat kellene keresni a kőolajáraktól való függőség csökkentésére.

Ezek között említik az elektromos járművek elterjesztését, a tömegközlekedés fejlesztését, valamint az autómegosztó szolgáltatások támogatását. A jelenlegi áremelkedés hátterében a március végén és április elején kezdődött geopolitikai feszültségek állnak. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint a Hormuzi-szoros lezárása miatt Európában jelentősen megugrottak az üzemanyagárak.

Jelenleg Hollandiában a benzin átlagos literenkénti ára meghaladja a 2,53 eurót, míg a dízel ára a legutóbbi időszakban 2,52 és 2,57 euró között mozgott. Összehasonlításképpen: 2026 elején a benzin még körülbelül 2,02 euróba, a dízel pedig mintegy 1,80 euróba került literenként. A szakértők nem tartják kizártnak, hogy az üzemanyagárak tovább emelkednek a következő időszakban.

Hollandia Európa egyik legfontosabb közlekedési és logisztikai csomópontja, ahol a dízel különösen jelentős szerepet játszik a teherszállításban és a mezőgazdaságban.

A bizonytalanná vált gázellátás miatt Ázsia egy régi, jól bevált nyersanyaghoz fordul az energiabiztonságért
A katari Rasz Laffan létesítmény sérülése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a gázszállítás kiszámíthatatlanná vált. Ázsiában az LNG-ellátás közel-keleti zavarai és az árrobbanás miatt Bangladestől Dél-Koreáig egyre több kormány a széntüzelésre áll rá. A cél az energiabiztonság. A gazdasági kényszer felülírja a klímacélokat, Ázsia a szénhez menekül.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
