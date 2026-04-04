Kezdődik: tömeges kirúgásokról döntött a német óriáscég Magyarországon, gyári munkások százait érinti – egyértelmű, mi az oka

Az elmúlt időszak nehézségeire, köztük az európai gazdaság lassulására, új versenytársak megjelenésére, valamint a meglévő szereplők kapacitásbővítéseit követő árcsökkenésre hivatkozva leépítés veszi kezdetét a Siemens csepeli transzformátorgyárában.

Csepel: rossz hírt közölt a Siemens

A Siemens Energy 30 százalékos költségmegtakarítási programot indít a csepeli gyárában – tudta meg a Forbes egy a birtokába jutott körlevélből, amelyet a csepeli kommunikációs osztály küldött ki a dolgozóknak az ügyvezetés aláírásával.

A program részeként 2026. április 10. és december 31. között ütemezetten 100-150 fő saját munkavállaló, valamint legalább 50 kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya szűnik meg

– derül ki a levélből. Az elbocsátások mellett javítani tervezik a gyártási hatékonyságot.

A Siemens Energy hazai vállalatcsoportjához tartozó, csepeli székhelyű Siemens Energy Distribution Transformers Kft. létszáma a nyilvános céginformációk szerint jelenleg 556 fő. A cég honlapja szerint a csepeli telephelyen kétféle elosztó-transzformátort, olaj- és szárazgyanta-szigetelésű termékeket gyártanak egyedi megrendelésre. A 2024-ben alapított kft. az alapítás évében közel 11 milliárd forintos árbevétellel és csaknem 4 milliárd forintos adózott eredménnyel bírt.

Az értesítéshez csatolt, gyakori kérdéseket listázó dokumentum szerint „minden esetben megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az érintett kollégák a vállalat, illetve a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoport más területén folytathatják-e a munkát”.

A Forbes csütörtökön megkereste a csepeli Siemens Energy sajtóosztályát, hogy kívánják-e kommentálni az ügyet, de onnan csak a globális központi PR-címre irányították a kérdéseket.

A Siemens-vezér figyelmeztetett de nem hallgattak rá

Az európai vállalatok „egy centivel” sem lesznek versenyképesebbek, ha az EU nem egyszerűsíti radikálisan a környezetvédelmi szabályozást – figyelmeztetett Christian Bruch, a Siemens Energy vezérigazgatója –, miközben Donald Trump radikális gazdasági programja egyre nagyobb nyomást gyakorol a blokkra, hogy végre felvegye a ritmust az Egyesült Államokkal.