A magyar választás után három nappal Ursula von der Leyenék ledobják az atomot: Szijjártó Péter előre szólt, mi fog történni április 15-én

„Április 15-én Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezerforintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezést egyedül mi állíthatjuk meg” – mondta a külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megjelent videóban.

Szijjártó Péter hozzátette: ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió kitiltsa az orosz olajat Európából, és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak.

A miniszter úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, Európában sajnos nem normális a helyzet. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.

Elmondása szerint erről már nemcsak az EU energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható. Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van.

Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában. Szerinte olyannyira drámai a helyzet, hogy Európa egyik legnagyobb légitársasága bejelentette járatai 10 százalékának törlését az elkövetkező időszakban.

Hozzátette: az európai politikusok nyilatkozatai sok esetben már a koronavírus-járvány időszakában alkalmazottakhoz hasonló gazdasági korlátozásokat vezetnek elő.

Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította:

Tizenegy nap múlva, április 15-én tervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről.

Úgy fogalmazott, hogy nem elég, hogy energiahiány lesz Európában az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappal a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani.