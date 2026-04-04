A magyar választás után három nappal Ursula von der Leyenék ledobják az atomot: Szijjártó Péter előre szólt, mi fog történni április 15-én
„Április 15-én Brüsszel ki fogja, ki akarja tiltani az orosz olajat a kontinensről, tehát gyakorlatilag már április közepétől ezerforintos lehet a benzinár Magyarországon, amely öngyilkos kezdeményezést egyedül mi állíthatjuk meg” – mondta a külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megjelent videóban.
Szijjártó Péter hozzátette: ha a jelenlegi országvezetés marad, akkor meg fogják akadályozni, hogy az Európai Unió kitiltsa az orosz olajat Európából, és megtiltsák a védett benzinár fenntartását. Megjegyezte, a kormány mindenkit biztosít arról, hogy a rezsicsökkentésért és a védett benzinárért is harcolni fognak.
A miniszter úgy fogalmazott, bár nagyszombat délután kevésbé kellene politikával foglalkozni, Európában sajnos nem normális a helyzet. Úgy folytatta: az iráni háború és az elhibázott brüsszeli energiapolitika miatt egy drámai energiaválság előtt áll a kontinens.
Elmondása szerint erről már nemcsak az EU energiaügyekhez nem értő energiaügyi biztosa beszél, hanem a nyugat-európai miniszterelnökök, politikai vezetők is nyíltan beszélnek arról, hogy egy drámai energiaellátási válság és egy drámai energiaár-emelkedés várható. Mindez részben az iráni, részben pedig az ukrajnai háború miatt van.
Mint mondta, mindenki – még az is, aki nem közgazdasági tanulmányokat folytatott – tudhatja, hogy amiből kevés van, annak az ára jelentősen megemelkedik. Ez figyelhető meg Európában az energiahordozók vonatkozásában. Szerinte olyannyira drámai a helyzet, hogy Európa egyik legnagyobb légitársasága bejelentette járatai 10 százalékának törlését az elkövetkező időszakban.
Hozzátette: az európai politikusok nyilatkozatai sok esetben már a koronavírus-járvány időszakában alkalmazottakhoz hasonló gazdasági korlátozásokat vezetnek elő.
Hangsúlyozta, a helyzet még drámaibbá fordulhat, mégpedig három nappal a magyar parlamenti választás után. Nyomatékosította:
Tizenegy nap múlva, április 15-én tervezi az Európai Bizottság, hogy előáll azzal a javaslatával, hogy akkor az orosz olajat teljes egészében örökre tiltsuk ki az Európai Unió egész területéről.
Úgy fogalmazott, hogy nem elég, hogy energiahiány lesz Európában az iráni és az ukrajnai háború miatt is, Brüsszel három nappal a magyar parlamenti választás után egy még nagyobb energiahiányt és energiaár-emelkedést okozó helyzetet akar előállítani.
Szerinte így még drágább lenne a benzin, még magasabbak lennének a rezsiköltségek, és ezt a parlamenti választás utánra tervezett brüsszeli agyrémet csak ők állíthatják meg, és csak akkor, ha megnyerik a választást.
Az Európai Bizottság a koronavírushoz hasonló korlátozásokat készíthet elő az energiaválság miatt
Az Európai Unióban egyre komolyabbá válik az energiaválság az iráni konfliktus nyomán bekövetkezett olaj- és gázárrobbanás miatt. Az árak drasztikusan emelkedtek: a gáz 70, az olaj pedig 60 százalékkal drágult a háború kezdete óta, ami az EU fosszilis energiahordozókra fordított importkiadásait 14 milliárd euróval növelte.
Bár közvetlen ellátási hiány nincs az unióban, jelentős nyomás nehezedik a dízel- és repülőgép-üzemanyag-ellátásra, valamint a globális gázpiac szűkössége az áramárakat is felfelé hajtja. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa egyértelművé tette: még ha a konfliktus holnap véget is érne, a normalizálódás belátható időn belül nem várható.
Rendkívül fontos egyértelművé tenni, hogy még ha holnap béke lenne, akkor sem térnénk vissza a normális állapotokhoz
– hangsúlyozta. A bizottság ennek ellenére nem számít a 2022-eshez hasonló súlyos gázpiaci sokkra, de átfogó intézkedéscsomagot készít elő a háztartások és a vállalkozások védelmére. A csomag részeként szóba került a gázárak leválasztása a villamosenergia-árakról, az áram adóterheinek csökkentése, valamint egy egyszeri különadó bevezetése az energetikai cégek extraprofitjára.
Emellett célzott támogatásokra ösztönzik a tagállamokat a leginkább érintett csoportoknak és ágazatoknak. A bizottság egyúttal szorosabb együttműködést sürget a tagországok között, hogy elkerüljék a széttagolt nemzeti válaszlépéseket.
Egyes megfigyelők már a koronavírus-járvány idején bevezetett korlátozásokhoz hasonlítják a lehetséges intézkedéseket, például a home office kiterjesztését, az autópályák sebességkorlátozását, a tömegközlekedés ösztönzését vagy az autómegosztás bővítését – a Nemzetközi Energiaügynökség tízpontos javaslatcsomagja alapján.