Trump: háború van – az elnök meghúzta a váratlant, olyat mondott, amire nem voltunk felkészülve

Donald Trump pénteken az NBC News televíziónak adott telefonos interjúban annyit mondott, hogy „háború van”. Az elnök szintén pénteken a The Independent brit napilapnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a lezuhant vadászrepülőgép még meg nem talált pilótája nem kerül iráni kézre.

Donald Trump a Hormuzi-szorosnál lezuhant gépekről nyilatkozott / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hormuzi-szoros Bermuda-háromszöge

A jelentések szerint az amerikai légierő A-10 Thunderbolt II. típusú repülőgépe pénteken lezuhant a Hormuzi-szoros közelében, nagyjából akkor, amikor egy F-15E vadászgépet lelőttek Iránban. Az A-10-es pilótáját ezt követően kimentették – közölte két amerikai tisztviselő a The New York Timesszal. Az iráni állami média közölte, hogy az A-10-est a szoros közelében, déli vizeken vették célba. Az A-10-es lezuhanásáról szóló jelentések pénteken azután érkeztek, hogy megerősítették, hogy ellenséges erők

lelőttek egy amerikai F-15E Strike Eagle vadászgépet.

A vadászgép lezuhanását követően azonnal kutató-mentő akciók indultak, a közösségi médiában pedig videók keringenek, amelyeken egy alacsonyan repülő amerikai HC-130-as repülőgép látható, amint két HH-60G Pave Hawk vadászgépet tankol Irán felett.

Donald Trump ismerheti a repülőgépek sorsát

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára pénteken a Military Timesnak azt nyilatkozta, hogy „az elnököt tájékoztatták” a lelőtt amerikai F-15E vadászgépről. A Pentagon és az amerikai Központi Parancsnokság egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Az iráni állami média pénteken repülőgéproncsokról készült képeket tett közzé, valamint azt állította, hogy Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászgépet. A jelentések szerint péntek délutánig az F-15E legénységének egyik tagját kimentették. A második legénységi tag keresése folyamatban van. Nem hivatalosan annyi derült ki, hogy egy vadászrepülő két pilótával a fedélzetén zuhant le Irán területén.

Washingtonban hivatalosan azt az iráni közlést sem erősítették meg, hogy egy második amerikai gép is lezuhant volna pénteken az iráni légvédelem beavatkozása nyomán. Nem hivatalosan az amerikai kormányzat azt közölte, hogy bár a szóban forgó A-10 Warthogra rálőttek, a katonai repülő nem zuhant le.