Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Citadella (Budapest)
Orbán Viktor
átadás
megnyitó
ünnepség

Orbán Viktor nem bírt tovább várni: már szombaton megmutatta Magyarország történelmi beruházását, amelyet csak vasárnap adnak át – videó

A miniszterelnök beszédet mond a vasárnapi ünnepségen. Orbán Viktor azonban már szombaton helyszíni szemlét tartott, és nem is akárkikkel futott össze.
VG
2026.04.04, 21:09
Frissítve: 2026.04.05, 11:12

A maga nemében igazi kuriózum került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára szombaton kora este. Ebben a magyar miniszterelnök egy rövid videóban betekintést engedett a kulisszák mögé. 

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, április 5-én vasárnap megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen. Az épületegyüttes ingyenesen látogatható belső közparkkal, kilátóteraszokkal és új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

A Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.

Az erőd falain belül egy mintegy 6 ezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült.

A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott. A megújult Citadellában

  • fagylaltozó,
  • kávézó
  • és ajándékbolt

is várja a látogatókat. Felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak. A Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott.

A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be.

A Várkapitányság korábbi közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén – írták.

A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.

Orbán Viktor nem bírt tovább várni: megmutatta Magyarország történelmi beruházását

A magyar miniszterelnök viszont már szombaton megosztott egy rövid videót arról, hogyan is néz ki a megújult Citadella. Orbán Viktor a helyszínen találkozott a munkásokkal, akik az építkezést elvégezték, és az előadóművésszel, Kovács Ákossal is, aki minden bizonnyal fellép majd a vasárnapi ünnepélyes megnyitón.

A videóból az is kiderült, hogy a kormányfő beszéde még nincs kész, Ákos pedig várhatóan három dalt fog énekelni. Ami viszont talán még lényegesebb, hogy a videóban megfigyelhető, hogyan újították fel a Citadellát.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
