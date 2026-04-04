Orbán Viktor nem bírt tovább várni: már szombaton megmutatta Magyarország történelmi beruházását, amelyet csak vasárnap adnak át – videó
A maga nemében igazi kuriózum került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára szombaton kora este. Ebben a magyar miniszterelnök egy rövid videóban betekintést engedett a kulisszák mögé.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, április 5-én vasárnap megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen. Az épületegyüttes ingyenesen látogatható belső közparkkal, kilátóteraszokkal és új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.
A Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.
Az erőd falain belül egy mintegy 6 ezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült.
A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott. A megújult Citadellában
- fagylaltozó,
- kávézó
- és ajándékbolt
is várja a látogatókat. Felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak. A Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott.
A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be.
A Várkapitányság korábbi közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén – írták.
A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.
A magyar miniszterelnök viszont már szombaton megosztott egy rövid videót arról, hogyan is néz ki a megújult Citadella. Orbán Viktor a helyszínen találkozott a munkásokkal, akik az építkezést elvégezték, és az előadóművésszel, Kovács Ákossal is, aki minden bizonnyal fellép majd a vasárnapi ünnepélyes megnyitón.
A videóból az is kiderült, hogy a kormányfő beszéde még nincs kész, Ákos pedig várhatóan három dalt fog énekelni. Ami viszont talán még lényegesebb, hogy a videóban megfigyelhető, hogyan újították fel a Citadellát.