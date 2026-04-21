Fordulat az MNB-ügyben: ügyészségi kézbe került a nyomozás – Magyar Péter keményen nekiment a legfőbb ügyésznek

A Legfőbb Ügyészség döntése nyomán a továbbiakban nem a rendőrség, hanem az ügyészség folytatja a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő büntetőügy nyomozását – közölte az ügyészség.

Az ügyben még 2025. február 10-én indított nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája az Állami Számvevőszék feljelentése alapján.

A felderítési szakaszban a nyomozás irányítása alapvetően a nyomozó hatóság feladata: ide tartozik a nyomozás megtervezése, az egyes cselekmények ütemezése, valamint a gyanúsítás kérdése is.

Ebben a fázisban az ügyészség szerepe korlátozott, elsősorban a törvényesség felügyeletére terjed ki, és nincs lehetősége a nyomozás menetét érdemben befolyásoló utasítások kiadására.

A Fővárosi Főügyészség ugyanakkor rendszeresen tájékoztatást kért a nyomozó hatóságtól annak érdekében, hogy felügyeleti jogköreit gyakorolhassa. A legutóbbi információk alapján arra jutottak, hogy

a nyomozás további szakaszában annak szakszerű és időszerű lefolytatása inkább ügyészségi keretek között biztosítható.

Ezért Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése alapján a Legfőbb Ügyészség élt a törvény adta lehetőségével, és a nyomozást saját hatáskörébe vonta. Az ügyet innentől a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja tovább.

A legfőbb ügyész korábban azt mondta, hogy az MNB-alapítványok ügyében zajló nyomozás elhúzódását a bonyolult céghálók indokolhatják.

„Eddig az eljárás során 182 gigabyte-nyi adatot foglaltak le a hatóságok. Ezek nem videó- és képfájlok, hanem többségében PDF- és Word-dokumentumok mintegy 85 ezer fájlban” – ismertette Nagy Gábor Bálint.

Hozzátette: ezeket tüzetesen meg kell vizsgálni és elemezni. Az ügyben bonyolult céghálók és átutalások vannak, amelyeket alaposan fel kell térképezni. Csak ezt követően lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény.

Százmilliárdok nyomába

A Magyar Nemzeti Bank Matolcsy György vezetésével még 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, az alapítványból álló struktúrát 2019-ben összevonták, és létrejött a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány.