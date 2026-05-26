Brutális vágásokról beszélt napirend előtt Magyar Péter – „Nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!”
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával megkezdődött kedden az Országgyűlés ülése.
Magyar Péter beszédében kiemelte, hogy az első intézkedések között szerepelne a politikai privilégiumok visszafogása, a képviselői juttatások csökkentése, valamint az indokolatlan luxuskiadások leépítése. Emellett kilátásba helyezte „a politikai kifizetőhelyek” megszüntetését és a diplomata-útlevelek rendszerének felülvizsgálatát is, beleértve a képviselők hozzátartozóinak kiadott okmányokat.
Arról is beszélt, hogy az előző Országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került az adófizetőknek, ez minimum 50 milliárd forinttal fog csökkenni – tette hozzá. Jelezte, hogy sokan keresik az említettek miatt:
nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!
Magyar Péter elmondta, ki a követendő példa
Példaként említette Berki Ákost, az Országgyűlés 22 éves, legfiatalabb képviselőjét, akit követendőnek nevezett, mivel nem veszi igénybe a 25 év alattiak számára elérhető személyijövedelemadó-mentességet.
A kormányfő az Alaptörvény módosításával kapcsolatban úgy fogalmazott: amennyiben valódi társadalmi igény mutatkozik alkotmányos reformra vagy akár egy új alaptörvény megalkotására, arról az emberekkel közösen kell dönteni, ugyanakkor a jelenlegi helyzet gyors megoldásokat is indokol.
A parlament elé kerülhet egy olyan javaslat is, amely nyolc évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A kezdeményezés értelmében a szabályozás a jövőben Orbán Viktor indulását is kizárhatná, ugyanakkor a tervezetet több belföldi és nemzetközi kritika érte a visszamenőleges hatály kérdése miatt. Magyar Péter a beszédében kitért arra is, hogy átalakítanák a felsőoktatás működését:
- megszüntetnék az egyetemek jelenlegi alapítványi fenntartási rendszerét,
- emellett kezdeményeznék a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.
Ezzel párhuzamosan több vizsgálóbizottság felállítását indítványoznák. Ezek között szerepelne a végrehajtási rendszer visszaéléseit feltáró testület, a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság, valamint a gyermekvédelmi esetekkel foglalkozó testület. A tervek szerint emellett kivizsgálnák a spontán privatizáció körülményeit és az MNB körül kialakult botrányokat is.
Hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Az új szervezetet „a lehető legnagyobb hatáskörrel” ruházná fel a miniszterelnök.
Kemény kritikákat fogalmazott meg a Mi Hazánk
Torockai László, a Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy a parlamenti vita lehetőséget ad arra, hogy a politikusok ne a közösségi médiában, hanem személyesen ütköztessék álláspontjaikat. Egyúttal bírálta a Meta működését, külső beavatkozásról beszélt, és felidézte, hogy korábban letiltották a platformról.
Kritikát fogalmazott meg az RTL kapcsán is, amelyet Magyar Péter új közmédiájaként emlegetett, utalva arra, hogy a miniszterelnök ott adott interjút, szerinte baráti hangulatban. Hozzátette, hogy a Tisza több képviselője is kötődött korábban a csatornához, és úgy véli, az RTL és a Meta hasonló ideológiai irányt képviselnek. Az oktatási miniszter személyével kapcsolatban pedig aggodalmát fejezte ki, mert szerinte „LMBTQ-lobbit képviselhet”.
Beszédében kitért arra is, hogy Magyar Péter egykori testőre, Tóth Tamás is parlamenti képviselő lett. Torockai beszéde közben Forsthoffer Ágnes házelnöknek figyelmeztetnie kellett a kormányfőt, hogy ne szakítsa félbe a Mi Hazánk politikusát.
A KDNP szerint teljesen példátlan, amit a Tisza tervez
A kisebbik kormánypárt nevében Rétvári Bence arról beszélt, hogy a KDNP a kormány sikerében érdekelt, és hangsúlyozta: a parlamenti szereplőket a választók juttatták mandátumhoz. Felszólalásában emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter korábban maga is része volt a kormányzásnak (itt ismét figyelmezették a miniszterelnököt, hogy várja meg a beszéd végét). Támogatta az államigazgatás csökkentésének elvét, felidézve, hogy 2010 után már jelentősen mérsékelték a parlamenti bürokráciát és a képviselői juttatásokat. Ugyanakkor bírálta a miniszterelnöki ciklusok korlátozását, szerinte Európában nincs erre példa, és etikátlannak tartja, hogy ilyen módon zárják ki Orbán Viktor újbóli indulását.
Fidesz: Facebook-kormányzás helyett valódira lenne szükség
Gulyás Gergely beszédében úgy fogalmazott: ideje lezárni a kampányidőszakot, és a Facebook-kormányzás helyett érdemi munkába kezdeni. Hangsúlyozta, hogy több kérdésben egyetértés mutatkozik, például a minimálbér emelésében – a 120 ezer forintos szint bevezetését támogatják –, valamint a kata visszaállításában is, igaz, nem az eredeti formájában.
Az egészségügy kapcsán elismerte, hogy több intézményben rossz állapotok uralkodnak, ugyanakkor elvárja, hogy az előző kormány eddigi intézkedéseit – különösen a béremeléseket – is vegyék figyelembe. Az otthonteremtés, a családtámogatások, a nemzetpolitika és a migráció kérdésével kapcsolatban pedig azt mondta: örömmel látják, ha ezek a területek változatlanul fennmaradnak.
Gulyás Gergely bírálta a kormányfő hangnemét is, mint mondta, nem érti, mi indokolja a gyűlöletkeltést, illetve a közjogi méltóságok elleni támadásokat.
Kiemelte: nem látja értelmét annak, hogy jól működő rendszereket bontsanak meg, ezzel többek között az egyetemi modellváltásra és a kuratóriumi rendszerre utalt. Személyes hangvételű megjegyzéssel reagált az őt ért vádakra is, kijelentette, hogy
soha nem lopott, és ezt szerinte a miniszterelnök is pontosan tudja, a vagyoni helyzete pedig nem változott.
Hozzátette, hogy a Fidesz-kormány idején csökkent a parlamenti létszám, és mérsékelték a képviselői juttatásokat. A vitában többször is voltak közbeszólások, amelyekre reagálva Gulyás megjegyezte: érdemes lenne tisztázni, hogy tegeződnek vagy magázódnak-e egymással, miközben arra is figyelmeztetett, hogy a képviselők ne tekintsék magukat okosabbnak a választópolgároknál.
Több volt minisztert is hiányolt Magyar Péter
A miniszterelnök viszontválaszában elmondta Gulyás Gergelynek, hogy elhiszi róla: nem lopott. Ugyanakkor számonkérte a korábbi kormánytagok vagyoni helyzetének alakulását is, és jelezte, nem tudja személyesen kérdezni Lázár Jánost és Rogán Antalt, mert nincsenek a parlamentben. Magyar Péter végig élesen bírálta a korábbi kormány működését. A választási ígéretekkel kapcsolatban hangsúlyozta: azokat konkrét vállalásként kezelik. Hozzátette, hogy négy éven belül végrehajtanák az adócsökkentéseket, hazahoznák az uniós forrásokat, valamint bevezetnék a nyugdíjasok számára a SZÉP-kártya-programot.
Elmondta azt is, hogy a kormány átfogó helyzetfelmérést végez a minisztériumokban, hogy pontos képet kapjanak az állam működésének valós állapotáról.
Toroczkai László felvetéseire reagálva közölte, hogy felülvizsgálják a közmédia működését, és megnézik, a felelősök maguktól távoznak-e.
Az ellenzéki kritikákra kitérve a 480 forintos benzinárról is beszélt, hangsúlyozva, hogy a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nincs lehetőség ilyen árszint bevezetésére.