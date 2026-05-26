Brutális vágásokról beszélt napirend előtt Magyar Péter – „Nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!”

Kedden kezdik meg munkájukat a parlamentben az újonnan megválasztott képviselők, és már az első ülésnapon több jelentős politikai és gazdasági kérdés kerül napirendre. Magyar Péter miniszterelnök expozéjában reagált az elmúlt hetek kiemelt politikai ügyeire, és ismertette a kormány álláspontját ezekben a kérdésekben. A kormányfő beszélt az alkotmány módosításáról és a miniszterelnöki megbízatás nyolc évben tervezett maximálásáról is. A képviselőket – köztük a miniszterelnököt is – többször fel kellett szólítani, hogy ne szakítsák félbe egymás beszédét.
2026.05.26, 13:46
Frissítve: 2026.05.26, 14:59

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával megkezdődött kedden az Országgyűlés ülése.

Magyar Péter expozéjával kezdődött az Országgyűlés kedden / Fotó: AFP

Magyar Péter beszédében kiemelte, hogy az első intézkedések között szerepelne a politikai privilégiumok visszafogása, a képviselői juttatások csökkentése, valamint az indokolatlan luxuskiadások leépítése. Emellett kilátásba helyezte „a politikai kifizetőhelyek” megszüntetését és a diplomata-útlevelek rendszerének felülvizsgálatát is, beleértve a képviselők hozzátartozóinak kiadott okmányokat.

Arról is beszélt, hogy az előző Országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került az adófizetőknek, ez minimum 50 milliárd forinttal fog csökkenni – tette hozzá. Jelezte, hogy sokan keresik az említettek miatt:

nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!

Magyar Péter elmondta, ki a követendő példa

Példaként említette Berki Ákost, az Országgyűlés 22 éves, legfiatalabb képviselőjét, akit követendőnek nevezett, mivel nem veszi igénybe a 25 év alattiak számára elérhető személyijövedelemadó-mentességet.

A kormányfő az Alaptörvény módosításával kapcsolatban úgy fogalmazott: amennyiben valódi társadalmi igény mutatkozik alkotmányos reformra vagy akár egy új alaptörvény megalkotására, arról az emberekkel közösen kell dönteni, ugyanakkor a jelenlegi helyzet gyors megoldásokat is indokol.

A parlament elé kerülhet egy olyan javaslat is, amely nyolc évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A kezdeményezés értelmében a szabályozás a jövőben Orbán Viktor indulását is kizárhatná, ugyanakkor a tervezetet több belföldi és nemzetközi kritika érte a visszamenőleges hatály kérdése miatt. Magyar Péter a beszédében kitért arra is, hogy átalakítanák a felsőoktatás működését:

  • megszüntetnék az egyetemek jelenlegi alapítványi fenntartási rendszerét,
  • emellett kezdeményeznék a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

Ezzel párhuzamosan több vizsgálóbizottság felállítását indítványoznák. Ezek között szerepelne a végrehajtási rendszer visszaéléseit feltáró testület, a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság, valamint a gyermekvédelmi esetekkel foglalkozó testület. A tervek szerint emellett kivizsgálnák a spontán privatizáció körülményeit és az MNB körül kialakult botrányokat is.

Hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Az új szervezetet „a lehető legnagyobb hatáskörrel” ruházná fel a miniszterelnök.

Kemény kritikákat fogalmazott meg a Mi Hazánk

Torockai László, a Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy a parlamenti vita lehetőséget ad arra, hogy a politikusok ne a közösségi médiában, hanem személyesen ütköztessék álláspontjaikat. Egyúttal bírálta a Meta működését, külső beavatkozásról beszélt, és felidézte, hogy korábban letiltották a platformról.

Kritikát fogalmazott meg az RTL kapcsán is, amelyet Magyar Péter új közmédiájaként emlegetett, utalva arra, hogy a miniszterelnök ott adott interjút, szerinte baráti hangulatban. Hozzátette, hogy a Tisza több képviselője is kötődött korábban a csatornához, és úgy véli, az RTL és a Meta hasonló ideológiai irányt képviselnek. Az oktatási miniszter személyével kapcsolatban pedig aggodalmát fejezte ki, mert szerinte „LMBTQ-lobbit képviselhet”.

Beszédében kitért arra is, hogy Magyar Péter egykori testőre, Tóth Tamás is parlamenti képviselő lett. Torockai beszéde közben Forsthoffer Ágnes házelnöknek figyelmeztetnie kellett a kormányfőt, hogy ne szakítsa félbe a Mi Hazánk politikusát.

A KDNP szerint teljesen példátlan, amit a Tisza tervez

A kisebbik kormánypárt nevében Rétvári Bence arról beszélt, hogy a KDNP a kormány sikerében érdekelt, és hangsúlyozta: a parlamenti szereplőket a választók juttatták mandátumhoz. Felszólalásában emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter korábban maga is része volt a kormányzásnak (itt ismét figyelmezették a miniszterelnököt, hogy várja meg a beszéd végét). Támogatta az államigazgatás csökkentésének elvét, felidézve, hogy 2010 után már jelentősen mérsékelték a parlamenti bürokráciát és a képviselői juttatásokat. Ugyanakkor bírálta a miniszterelnöki ciklusok korlátozását, szerinte Európában nincs erre példa, és etikátlannak tartja, hogy ilyen módon zárják ki Orbán Viktor újbóli indulását.

Fidesz: Facebook-kormányzás helyett valódira lenne szükség

Gulyás Gergely beszédében úgy fogalmazott: ideje lezárni a kampányidőszakot, és a Facebook-kormányzás helyett érdemi munkába kezdeni. Hangsúlyozta, hogy több kérdésben egyetértés mutatkozik, például a minimálbér emelésében – a 120 ezer forintos szint bevezetését támogatják –, valamint a kata visszaállításában is, igaz, nem az eredeti formájában.

Az egészségügy kapcsán elismerte, hogy több intézményben rossz állapotok uralkodnak, ugyanakkor elvárja, hogy az előző kormány eddigi intézkedéseit – különösen a béremeléseket – is vegyék figyelembe. Az otthonteremtés, a családtámogatások, a nemzetpolitika és a migráció kérdésével kapcsolatban pedig azt mondta: örömmel látják, ha ezek a területek változatlanul fennmaradnak.

Gulyás Gergely bírálta a kormányfő hangnemét is, mint mondta, nem érti, mi indokolja a gyűlöletkeltést, illetve a közjogi méltóságok elleni támadásokat.

Kiemelte: nem látja értelmét annak, hogy jól működő rendszereket bontsanak meg, ezzel többek között az egyetemi modellváltásra és a kuratóriumi rendszerre utalt. Személyes hangvételű megjegyzéssel reagált az őt ért vádakra is, kijelentette, hogy

soha nem lopott, és ezt szerinte a miniszterelnök is pontosan tudja, a vagyoni helyzete pedig nem változott.

Hozzátette, hogy a Fidesz-kormány idején csökkent a parlamenti létszám, és mérsékelték a képviselői juttatásokat. A vitában többször is voltak közbeszólások, amelyekre reagálva Gulyás megjegyezte: érdemes lenne tisztázni, hogy tegeződnek vagy magázódnak-e egymással, miközben arra is figyelmeztetett, hogy a képviselők ne tekintsék magukat okosabbnak a választópolgároknál.

Több volt minisztert is hiányolt Magyar Péter

A miniszterelnök viszontválaszában elmondta Gulyás Gergelynek, hogy elhiszi róla: nem lopott. Ugyanakkor számonkérte a korábbi kormánytagok vagyoni helyzetének alakulását is, és jelezte, nem tudja személyesen kérdezni Lázár Jánost és Rogán Antalt, mert nincsenek a parlamentben. Magyar Péter végig élesen bírálta a korábbi kormány működését. A választási ígéretekkel kapcsolatban hangsúlyozta: azokat konkrét vállalásként kezelik. Hozzátette, hogy négy éven belül végrehajtanák az adócsökkentéseket, hazahoznák az uniós forrásokat, valamint bevezetnék a nyugdíjasok számára a SZÉP-kártya-programot.

Elmondta azt is, hogy a kormány átfogó helyzetfelmérést végez a minisztériumokban, hogy pontos képet kapjanak az állam működésének valós állapotáról.

Toroczkai László felvetéseire reagálva közölte, hogy felülvizsgálják a közmédia működését, és megnézik, a felelősök maguktól távoznak-e.

Az ellenzéki kritikákra kitérve a 480 forintos benzinárról is beszélt, hangsúlyozva, hogy a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt nincs lehetőség ilyen árszint bevezetésére.

