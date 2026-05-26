Brutális vágásokról beszélt napirend előtt Magyar Péter – „Nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!”

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával megkezdődött kedden az Országgyűlés ülése.

Magyar Péter beszédében kiemelte, hogy az első intézkedések között szerepelne a politikai privilégiumok visszafogása, a képviselői juttatások csökkentése, valamint az indokolatlan luxuskiadások leépítése. Emellett kilátásba helyezte „a politikai kifizetőhelyek” megszüntetését és a diplomata-útlevelek rendszerének felülvizsgálatát is, beleértve a képviselők hozzátartozóinak kiadott okmányokat.

Arról is beszélt, hogy az előző Országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került az adófizetőknek, ez minimum 50 milliárd forinttal fog csökkenni – tette hozzá. Jelezte, hogy sokan keresik az említettek miatt:

nagy a riadtság, kapom a telefonokat és üzeneteket mindenhonnan!

Magyar Péter elmondta, ki a követendő példa

Példaként említette Berki Ákost, az Országgyűlés 22 éves, legfiatalabb képviselőjét, akit követendőnek nevezett, mivel nem veszi igénybe a 25 év alattiak számára elérhető személyijövedelemadó-mentességet.

A kormányfő az Alaptörvény módosításával kapcsolatban úgy fogalmazott: amennyiben valódi társadalmi igény mutatkozik alkotmányos reformra vagy akár egy új alaptörvény megalkotására, arról az emberekkel közösen kell dönteni, ugyanakkor a jelenlegi helyzet gyors megoldásokat is indokol.

A parlament elé kerülhet egy olyan javaslat is, amely nyolc évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A kezdeményezés értelmében a szabályozás a jövőben Orbán Viktor indulását is kizárhatná, ugyanakkor a tervezetet több belföldi és nemzetközi kritika érte a visszamenőleges hatály kérdése miatt. Magyar Péter a beszédében kitért arra is, hogy átalakítanák a felsőoktatás működését:

megszüntetnék az egyetemek jelenlegi alapítványi fenntartási rendszerét,

emellett kezdeményeznék a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

Ezzel párhuzamosan több vizsgálóbizottság felállítását indítványoznák. Ezek között szerepelne a végrehajtási rendszer visszaéléseit feltáró testület, a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság, valamint a gyermekvédelmi esetekkel foglalkozó testület. A tervek szerint emellett kivizsgálnák a spontán privatizáció körülményeit és az MNB körül kialakult botrányokat is.