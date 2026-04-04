Mi történik Németországban? Rendkívüli háborús szabályozást vezettek be: a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, csak engedéllyel – senki nem tud semmit

Január 1. óta minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr Karrierközponttól, ha három hónapnál hosszabb időre el kívánja hagyni Németországot – függetlenül attól, hogy egy külföldi szemeszterről, munkavállalásról vagy hosszabb utazásról van szó. Ez a követelmény mostantól állandó jelleggel érvényes, és már nem korlátozódik feszültség- vagy védelmi helyzetekre, azaz konkrét katonai fenyegetésre. A változás nagyrészt észrevétlenül lépett hatályba a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény részeként. A Frankfurter Rundschau korábban már beszámolt róla.

Módosították a katonai szolgálatra vonatkozó törvényt Németországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban a kötelező katonai szolgálatról szóló törvény 2. szakaszát módosították, melynek korábbi rendelkezései, amelyek a hosszabb külföldi tartózkodások engedélyezésének követelményét szabályozzák, kizárólag két szélsőséges helyzetben voltak érvényesek: feszültség állapotában, azaz a Bundestag vagy a NATO által meghatározott, fokozott külső fenyegetés esetén, és védelmi állapot esetén, amikor a szövetségi területet ténylegesen fegyveres erővel támadják meg. A Berliner Zeitung szerint az év eleje óta azonban a szabályozás ezeken

a kivételes helyzeteken kívül is érvényes.

A szövetségi védelmi minisztérium szóvivője megerősítette az új engedélyezési követelményt. „Ez a szabályozás szükség esetén egy megbízható és informatív katonai nyilvántartással lehetséges” – fogalmazott. Szerinte fontos tudni, hogy vészhelyzet esetén kik azok, akik hosszabb ideig tartózkodhatnak külföldön.

A minisztérium elismeri a „mélyreható” következményeket – a részletek továbbra sem tisztázottak

A minisztérium ugyanakkor elismerte, hogy a szabályozás következményei „mélyrehatók”. Jelenleg „a jóváhagyási kötelezettség alóli mentességek megadására vonatkozó konkrétabb szabályozásokon” dolgoznak, többek között a „felesleges bürokrácia elkerülése” érdekében. A szóvivő azonban megértést kért, hogy nem tudják előre látni a folyamatban lévő felülvizsgálati folyamatot. Az eljárás végleges leírása „még nem lehetséges”.