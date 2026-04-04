Mi történik Németországban? Rendkívüli háborús szabályozást vezettek be: a hadköteles férfiak nem hagyhatják el az országot, csak engedéllyel – senki nem tud semmit
Január 1. óta minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr Karrierközponttól, ha három hónapnál hosszabb időre el kívánja hagyni Németországot – függetlenül attól, hogy egy külföldi szemeszterről, munkavállalásról vagy hosszabb utazásról van szó. Ez a követelmény mostantól állandó jelleggel érvényes, és már nem korlátozódik feszültség- vagy védelmi helyzetekre, azaz konkrét katonai fenyegetésre. A változás nagyrészt észrevétlenül lépett hatályba a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény részeként. A Frankfurter Rundschau korábban már beszámolt róla.
Módosították a katonai szolgálatra vonatkozó törvényt
Németországban a kötelező katonai szolgálatról szóló törvény 2. szakaszát módosították, melynek korábbi rendelkezései, amelyek a hosszabb külföldi tartózkodások engedélyezésének követelményét szabályozzák, kizárólag két szélsőséges helyzetben voltak érvényesek: feszültség állapotában, azaz a Bundestag vagy a NATO által meghatározott, fokozott külső fenyegetés esetén, és védelmi állapot esetén, amikor a szövetségi területet ténylegesen fegyveres erővel támadják meg. A Berliner Zeitung szerint az év eleje óta azonban a szabályozás ezeken
a kivételes helyzeteken kívül is érvényes.
A szövetségi védelmi minisztérium szóvivője megerősítette az új engedélyezési követelményt. „Ez a szabályozás szükség esetén egy megbízható és informatív katonai nyilvántartással lehetséges” – fogalmazott. Szerinte fontos tudni, hogy vészhelyzet esetén kik azok, akik hosszabb ideig tartózkodhatnak külföldön.
A minisztérium elismeri a „mélyreható” következményeket – a részletek továbbra sem tisztázottak
A minisztérium ugyanakkor elismerte, hogy a szabályozás következményei „mélyrehatók”. Jelenleg „a jóváhagyási kötelezettség alóli mentességek megadására vonatkozó konkrétabb szabályozásokon” dolgoznak, többek között a „felesleges bürokrácia elkerülése” érdekében. A szóvivő azonban megértést kért, hogy nem tudják előre látni a folyamatban lévő felülvizsgálati folyamatot. Az eljárás végleges leírása „még nem lehetséges”.
A katonai szolgálatról szóló törvény 3. paragrafusa kimondja, hogy az engedélyeket általában meg kell adni – elutasításra nincs lehetőség. Ennek ellenére a kérelem benyújtása továbbra is kötelező. A minisztérium megválaszolatlanul hagyta azt a kérdést, hogy milyen következményekkel néz szembe az a férfi, aki nem szerzi meg az engedélyt az ország elhagyása előtt. A jóváhagyási követelmény egy nagyobb reformcsomag része. A német kormány a Bundeswehr jelenlegi, körülbelül 184 ezer fős létszámát
2035-re 255 ezer és 270 ezer főre kívánja növelni.
Ennek érdekében minden 2008-ban vagy később született fiatal kap egy kérdőívet, amely többek között a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kérdezi őket. A kitöltés férfiak számára kötelező, nők számára pedig önkéntes, mivel az alaptörvény (német alkotmány) csak férfiak számára írja elő a sorkatonai szolgálatot.
A teljes körű felmérésre később kerül sor
A tényleges sorkatonasági eljárást fokozatosan vezetik be. 2026-ban azok, akik a kérdőívben jelezték szolgálati hajlandóságukat, elsőként esnek át orvosi vizsgálatokon. Később egy átfogó sorkatonasági eljárás következik minden fiatal férfi számára. Az önkéntes szolgálat elve változatlan marad: senkit sem kényszerítenek a fegyveres erőknél való szolgálatra.
Németországban több millió férfi számára egyelőre nem világos, hogyan fogják a gyakorlatban megvalósítani az utazási engedélyre vonatkozó új követelményt – és mi történik, ha egyszerűen nem tudnak róla.