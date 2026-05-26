NKFH
járatkésés
fogyasztóvédelem

Repülőjárat-késés: jókora kártérítést is kaphat, ha nem hagyja szó nélkül

A hatóságok idén is kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas-jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) fellépésének köszönhetően.
VG |
2026.05.26, 12:21
Frissítve: 2026.05.26, 12:43

A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH).

NKFH: járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak. Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.

Ezenfelül 

járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.

Ha bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban tegyünk bejelentést a vállalkozásnál, majd ezt követően – panaszunk elutasítása esetén – forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltetőtestülethez.

Az NKFH további hasznos tanácsokkal is segíteni kívánja az utasokat, ezért honlapján (https://nkfh.gov.hu/hasznos/utazas-legiutasok-jogai) részletes tájékoztatás található a légiutas-jogokról, jogaink érvényesítéséről. Az NKFH és a kormányhivatalok idén is kiemelt célként kezelik a magyar fogyasztók érdekeinek és jogainak védelmét, valamint a tisztességes piaci működés elősegítését. A hatóság továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a légi közlekedést igénybe vevő utasok megfelelő tájékoztatást kapjanak, jogaik maradéktalanul érvényesüljenek, és hatékony védelemben részesüljenek az esetleges jogsértő kereskedelmi gyakorlatokkal szemben – írták a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
