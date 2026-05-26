Brókercégek: jól megszedték magukat a hazai profik az iráni háborún – duplázódó forgalom mellett hízott nagyot a nyereség
Jól jöttek ki az iráni háború február végi kitörése okozta piaci felfordulásból a hazai brókercégek, hatalmas nyereséget termeltek a közel-keleti konfliktus nyomán megélénkült tőzsdei hullámzásokból és a megnövekedett kereskedési aktivitásból az idei első negyedévben.
A tíz hazai befektetési vállalakozás bevétele, üzemi eredménye és adózás utáni nyeresége is megugrott 2026 első három hónapjában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása szerint.
Duplázták forgalmukat, kövér profitot zsebeltek be a brókerek
A brókerek befektetési szolgáltatásokból származó
bevétele több mint duplájára, 354 milliárd forintra ugrott az év elején, és ezzel három hónap alatt akkora forgalmat értek el, mint 2025-ben egy fél év alatt.
A forgalom felpörgése mellett az üzemi eredmény még dinamikusabban, háromszorosára hízott, meghaladva a 10 milliárd forintot.
Az adózás előtti eredmény 40 százalékkal ugyancsak 10,1 milliárd forintra gyarapodott, amiből a brókercégek 700 millió forintot fizettek be az államkasszába.
A hazai befektetési szolgáltatók összesített adózott nyeresége így 43 százalékkal, 9,4 milliárd forintra nőtt az első negyedévben éves alapon.
A profit azzal együtt ugrott nagyot, hogy a pénzügyi műveleteken tavaly elért, közel négymilliárd forint pluszt idén év elején lényegében lenullázta a devizapiacon nagyot erősödő forint.
Az iráni háború és a közelgő országgyűlési választások is segítették a brókercégeket az év elején
A meredeken javuló teljesítmény döntően a felpörgő kereskedési volumennek köszönhető, amit a Hormuzi-szoros lezárásához vezető amerikai–iráni háború és a magyar országgyűlési választások előtti befektetői pozicionálás is ösztönzött.
A nagyobb tételben tőzsdéző ügyfelek két és félszeresére, 329 milliárd forintra pörgették a befektetési szolgáltatók elsődleges bevételforrásának számító kereskedelmi bevételeket.
Az értékpapírok forgalomba hozatalából származó bevételek eközben 40 százalékkal, 8,7 milliárd forintra apadtak, a bizományosi tevékenységből ötödével több pénz, 19,6 milliárd forint folyt be, az egyéb befektetési szolgáltatások árbevétele pedig közel negyedével, 3,2 milliárd forintra bővült.
A bevételek felpörgésével együtt az alaptevékenység ráfordításai is jelentősen, 132 százalékkal nőttek, 320 milliárdos terhet róva a szolgáltatókra.
Ezek mellett az anyagi jellegű kiadások ugyanakkor 8 százalékkal mérséklődtek, miközben saját alkalmazottaikra fordított személyi kiadásaikat 5 százalékkal faragták le a brókercégek. Előbbi tételek hárommilliárd forintot jelentettek, utóbbiak összesen 2,8 milliárd forintra rúgtak január és március között.