Orbán Viktor hamarosan nagy bejelentést tesz

Forrt a közösség média a politikusi bejegyzésektől a választási kampányban, azóta természetszerűen alábbhagyott a lendület, a leköszönő miniszterelnök oldalain is. Orbán Viktor most újra fontos bejegyzést közölt, és ez csak a beharangozó. A lényeg hamarosan érkezik.

Az új poszt röviddel ezelőtt jelent meg a kormányfő Facebook oldalán.

A bejelentés tartalmáról nem szól a nyúlfarknyi beharangozó, annyit azonban ennyiből is ki lehet találni, hogy a választási vereséget szenvedett jobboldal újjászervezéséről lesz szó.

A bejelentésre három nappal azelőtt kerül sor, hogy – mint az Origo jelentette – április 28-án összeül a Fidesz országos választmánya, a párt egyik legfontosabb döntéshozó fóruma a kongresszus és az elnökség között. A testület feladata, hogy összehangolja a párt országos és helyi működését, valamint előkészítse a stratégiai és személyi döntéseket – írír,ta a portál.

A 17 órakor esedékes bejelentésben bizonnyal arról kapunk ízelítőt, milyen döntéseket készítenek elő erre az ülésre, illetve az ezután következő kongresszusra.

Miközben a választási győztes Tisza Párt leendő miniszterei nevét jelenti be egymás után, a napokban az újraszerveződő jobboldalról is érkezett fontos hír, a Fidesz koalíciós partnere oldaláról.

Beadta a lemondását Semjén Zsolt

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és miniszterelnök-helyettes a választási vereség után beadta a lemondását, amelyet a párt elnöksége nem fogadott el. Ennek ellenére tisztújítást tartanak a pártban.

"Én már aláírtam"

A mostani előtt Orbán Viktor utolsó bejegyzése a Facebookon az volt: "Én már aláírtam."

Ehhez betett egy linket a "Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr!" című civil aláírásgyűjtéshez, ami a következőről szól:

Írja alá most, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök maradjon, álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát!

Az X közösségi oldalon a legutóbb a következőt posztolta négy napja: "A „brüsszeli úthenger” már mozgásba lendült. Hazafias kormányunk megvédte a magyar gyerekeket az agresszív LGBTQ-propagandától. Most a brüsszeli birodalom visszavág. Nem adjuk fel a harcot Európa lelkéért!"