Deviza
EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,35 -0,12% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16% EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,35 -0,12% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kormány
jobboldal
Orbán Viktor

Orbán Viktor hamarosan nagy bejelentést tesz

Természetszerűleg megfogytak a miniszterelnök közösségimédia-bejegyzései a választási kampány elmúltával. Orbán Viktor most nagy bejelentést tesz új bejegyzése szerint, mégpedig hamarosan.
Pető Sándor
2026.04.25, 16:00
Frissítve: 2026.04.25, 16:41

Forrt a közösség média a politikusi bejegyzésektől a választási kampányban, azóta természetszerűen alábbhagyott a lendület, a leköszönő miniszterelnök oldalain is. Orbán Viktor most újra fontos bejegyzést közölt, és ez csak a beharangozó. A lényeg hamarosan érkezik.

Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz Fotó: Hans Lucas via AFP

Az új poszt röviddel ezelőtt jelent meg a kormányfő Facebook oldalán.

A bejelentés tartalmáról nem szól a nyúlfarknyi beharangozó, annyit azonban ennyiből is ki lehet találni, hogy a választási vereséget szenvedett jobboldal újjászervezéséről lesz szó.

A bejelentésre három nappal azelőtt kerül sor, hogy – mint az Origo jelentette – április 28-án összeül a Fidesz országos választmánya, a párt egyik legfontosabb döntéshozó fóruma a kongresszus és az elnökség között. A testület feladata, hogy összehangolja a párt országos és helyi működését, valamint előkészítse a stratégiai és személyi döntéseket – írír,ta a portál.

A 17 órakor esedékes bejelentésben bizonnyal arról kapunk ízelítőt, milyen döntéseket készítenek elő erre az ülésre, illetve az ezután következő kongresszusra.

Miközben a választási győztes Tisza Párt leendő miniszterei nevét jelenti be egymás után, a napokban az újraszerveződő jobboldalról is érkezett fontos hír, a Fidesz koalíciós partnere oldaláról.

Beadta a lemondását Semjén Zsolt
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és miniszterelnök-helyettes a választási vereség után beadta a lemondását, amelyet a párt elnöksége nem fogadott el. Ennek ellenére tisztújítást tartanak a pártban.

"Én már aláírtam"

A mostani előtt Orbán Viktor utolsó bejegyzése a Facebookon az volt: "Én már aláírtam." 

Ehhez betett egy linket a "Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr!" című civil aláírásgyűjtéshez, ami a következőről szól:

Írja alá most, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök maradjon, álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát!

Az X közösségi oldalon a legutóbb a következőt posztolta négy napja: "A „brüsszeli úthenger” már mozgásba lendült. Hazafias kormányunk megvédte a magyar gyerekeket az agresszív LGBTQ-propagandától. Most a brüsszeli birodalom visszavág. Nem adjuk fel a harcot Európa lelkéért!"

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
