Az orosz hadsereg az ukrajnai háború minden frontján támad – jelentette ki Valerij Geraszimov vezérkari főnök, amikor kedden szemlét tartott a harcoló déli csapatcsoportosításánál.

Az orosz hadsereg minden fronton támad / Fotó: Vlagyimir Tretyakov / Shutterstock

Geraszimov elmondta, hogy

az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el, beleértve a Luhanszki Népköztársaság egészét.

A hadseregtábornok szerint március folyamán 34 település és 700 négyzetkilométernyi terület került orosz ellenőrzés alá. Beszámolója szerint a donyecki régióban folytatódik az offenzíva a Szlovjanszk–Kramatorszk–Kosztyantinivka erődített régió irányába.

Itt áprilisban hét település került az orosz fegyveres erők ellenőrzése alá, amelyek Szlovjanszkot mintegy 12, Kramatorszkot pedig 7 kilométerre közelítették meg, és harcok folynak Kriva Luka, Kosztyantyinivka, Novodmitrivka és Illinyivka város birtoklásáért.

A vezérkari főnök azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg felszámolta az Oszkil folyó keleti partján bekerített ukrán fegyveres erőket, elfoglalta Liman város 70 százalékát, és utcai harcokat vív Borova, Szvjatohirszk, Sztudenok és Sztarji Karavan településen.

Folytatódik az általuk biztonságinak nevezett övezet kialakítása Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében. Valerij Geraszimov szerint az ukrán parancsnokság, kudarcát leplezendő, információs kampányt folytat, azt állítva, hogy több négyzetkilométernyi területet visszaszerzett.

Az orosz védelmi minisztérium kedd reggeli közleménye szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 97 ukrán drónt lőtt le nyolc orosz régió és a Fekete-tenger felett. A Rosztov megyében található Perszianovka állomáson külső beavatkozás következtében megrongálódott a vasúti felsővezeték, megakasztva a közlekedést.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a kijevi rezsim háborús bűnei ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy az elmúlt egy hét alatt tíz civil, köztük egy gyermek vesztette életét orosz területekre mért ukrán csapások következtében, 123-an pedig, köztük hét kiskorú, megsebesültek.