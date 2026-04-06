Óriási veszteség érte, gyászol Putyin: meghalt a rettegett orosz rakéta feltalálója, ő tette elpusztíthatatlanná a Cirkont – videó

Alekszandr Leonov, az NPO Masinosztrojenyija vezérigazgatója és főtervezője 74 éves korában elhunyt – írja a Kommerszant. Az orosz feltaláló 1975-ben végzett az Ordzsonikidze Moszkvai Repülési Intézetben (MAI) repülőgép-mérnöki diplomával, és ugyanebben az évben csatlakozott az NPO Masinosztrojenyijához.

Óriási veszteség érte, gyászol Putyin: meghalt a rettegett orosz rakéta feltalálója / Fotó: AFP

A TASZSZ szerint

az ő vezetésével és közvetlen közreműködésével fejlesztették ki a Cirkon hiperszonikus hajóellenes cirkálórakétát, valamint az Avangard interkontinentális ballisztikus rakéta harci hasznos teherét.

Alekszandr Leonov mérnöki doktor, professzor és tanszékvezető volt a Bauman Moszkvai Állami Műszaki Egyetemen, és több állami kitüntetést is kapott.

Az NPO Masinosztrojenyija az orosz rakéta- és űripar egyik vezető vállalata, a Föld távérzékelésére szolgáló Condor radarműholdak családját fejleszti és gyártja.

Az orosz Cirkon rakéta akár ezer kilométerre is célba talál

A Cirkon a világ első hiperszonikus cirkálórakétája, amely saját hajtóműve segítségével képes tartós aerodinamikus repülésre a légkörben, és ott manőverezni. A rakéta akár kilencszeres hangsebességgel is képes repülni, a lőtávolsága pedig ezer kilométer.

A Cirkon vízen és földön egyaránt képes célokat eltalálni.

A rakétát elsősorban nagy méretű célpontok, felszíni hadihajók elleni támadásra fejlesztették ki. A programozástól függően szárazföldi célpontok ellen is bevethető. A robbanófej 300 és 400 kiló közötti, valószínűen atomtöltet célba juttatására is alkalmas.

A Cirkont több orosz felszíni hadihajón és tengeralattjárón is szolgálatba állították Védelmi Ipar Blog értesülése szerint.

Meghalt az Iszkander atyja is, ami óriási veszteség Putyinnak

Az Iszkander és Topol rakéták indítóállomásának fejlesztését vezető Valerian Szobolev 87 éves korában Volgográdban halt meg 2025. november végén. A TSZKB egykori vezető tervezője halálának okát nem hozták nyilvánosságra, de az orosz sajtóban arról írtak, hogy súlyos és hosszú betegség után hunyt el.

Az Iszkander rakétákat az orosz hadsereg 2006-ban állította harcrendbe, és ma is rendszeresen használja Ukrajna ellen indított háborújában. A taktikai ballisztikus rakéták ugyan drágábbak a Sahid drónoknál, de gyorsabbak és pontosabbak, valamint védekezni és nehezebb ellenük.