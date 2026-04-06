Deviza
EUR/HUF380,95 -0,91% USD/HUF330,03 -1,19% GBP/HUF436,49 -0,92% CHF/HUF413,39 -0,87% PLN/HUF89,2 -0,77% RON/HUF74,71 -0,96% CZK/HUF15,53 -0,92% EUR/HUF380,95 -0,91% USD/HUF330,03 -1,19% GBP/HUF436,49 -0,92% CHF/HUF413,39 -0,87% PLN/HUF89,2 -0,77% RON/HUF74,71 -0,96% CZK/HUF15,53 -0,92%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 996,41 -0,25% MTELEKOM2 144 +0,66% MOL3 946 +0,05% OTP36 810 -1,18% RICHTER12 150 +0,83% OPUS441 -0,68% ANY7 000 -1,55% AUTOWALLIS148,5 -3,57% WABERERS4 750 0% BUMIX8 887,67 -0,9% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 593,35 -0,06% BUX123 996,41 -0,25% MTELEKOM2 144 +0,66% MOL3 946 +0,05% OTP36 810 -1,18% RICHTER12 150 +0,83% OPUS441 -0,68% ANY7 000 -1,55% AUTOWALLIS148,5 -3,57% WABERERS4 750 0% BUMIX8 887,67 -0,9% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 593,35 -0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

mérnök
halálhír
rakéta
Oroszország
feltaláló

Óriási veszteség érte, gyászol Putyin: meghalt a rettegett orosz rakéta feltalálója, ő tette elpusztíthatatlanná a Cirkont – videó

Meghalt Alekszandr Leonov, az orosz rakétaipar egyik meghatározó alakja. Az orosz mérnök nevéhez fűződik többek között a Cirkon hiperszonikus rakéta és az Avangard rendszer kifejlesztése is.
Németh Anita
2026.04.06, 18:30
Frissítve: 2026.04.06, 18:45

Alekszandr Leonov, az NPO Masinosztrojenyija vezérigazgatója és főtervezője 74 éves korában elhunyt – írja a Kommerszant. Az orosz feltaláló 1975-ben végzett az Ordzsonikidze Moszkvai Repülési Intézetben (MAI) repülőgép-mérnöki diplomával, és ugyanebben az évben csatlakozott az NPO Masinosztrojenyijához. 

Putyin befagyasztott orosz vagyon
Óriási veszteség érte, gyászol Putyin: meghalt a rettegett orosz rakéta feltalálója / Fotó: AFP

A TASZSZ szerint 

az ő vezetésével és közvetlen közreműködésével fejlesztették ki a Cirkon hiperszonikus hajóellenes cirkálórakétát, valamint az Avangard interkontinentális ballisztikus rakéta harci hasznos teherét.

Alekszandr Leonov mérnöki doktor, professzor és tanszékvezető volt a Bauman Moszkvai Állami Műszaki Egyetemen, és több állami kitüntetést is kapott.

Az NPO Masinosztrojenyija az orosz rakéta- és űripar egyik vezető vállalata, a Föld távérzékelésére szolgáló Condor radarműholdak családját fejleszti és gyártja.

Az orosz Cirkon rakéta akár ezer kilométerre is célba talál

A Cirkon a világ első hiperszonikus cirkálórakétája, amely saját hajtóműve segítségével képes tartós aerodinamikus repülésre a légkörben, és ott manőverezni. A rakéta akár kilencszeres hangsebességgel is képes repülni, a lőtávolsága pedig ezer kilométer. 

A Cirkon vízen és földön egyaránt képes célokat eltalálni. 

A rakétát elsősorban nagy méretű célpontok, felszíni hadihajók elleni támadásra fejlesztették ki. A programozástól függően szárazföldi célpontok ellen is bevethető. A robbanófej 300 és 400 kiló közötti, valószínűen atomtöltet célba juttatására is alkalmas.

A Cirkont több orosz felszíni hadihajón és tengeralattjárón is szolgálatba állították Védelmi Ipar Blog értesülése szerint. 

Meghalt az Iszkander atyja is, ami óriási veszteség Putyinnak

Az Iszkander és Topol rakéták indítóállomásának fejlesztését vezető Valerian Szobolev 87 éves korában Volgográdban halt meg 2025. november végén. A TSZKB egykori vezető tervezője halálának okát nem hozták nyilvánosságra, de az orosz sajtóban arról írtak, hogy súlyos és hosszú betegség után hunyt el.

Az Iszkander rakétákat az orosz hadsereg 2006-ban állította harcrendbe, és ma is rendszeresen használja Ukrajna ellen indított háborújában. A taktikai ballisztikus rakéták ugyan drágábbak a Sahid drónoknál, de gyorsabbak és pontosabbak, valamint védekezni és nehezebb ellenük.

Nem él már a Kalibr rakéták tervezője sem

Életének 86. évében meghalt az Almaz Antej Légvédelmi Konszern tudományos igazgatója, az orosz Kalibr rakéták tervezője, Pavel Kamnev 2023 elején. 

A Kalibr rakétákat széleskörűen vetik be Ukrajnában az orosz csapatok, egyebek között az energetikai infrastruktúrát támadják ezekkel, de az ukrán légvédelem egyre hatékonyabban veszi fel ellenük a harcot.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
