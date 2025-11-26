Oroszország elvesztette az egyik legnagyobb rakétatudósát: meghalt az Iszkander atyja – ez óriási veszteség Putyinnak

Az Iszkander és Topol rakéták indítóállomásának fejlesztését vezető Valerian Szobolev 87 éves korában Volgográdban meghalt. A TszKB egykori vezető tervezője halálának okát nem hozták nyilvánosságra, de az orosz sajtóban arról írtak, hogy súlyos és hosszú betegség után hunyt el.

Iszkander-támadás után Harkivban/Fotó: Anadolu via AFP

A Mediazona összefoglalója szerint a rakétatervező 1938-ban született Sztálingrádban (a mai Volgográdban) és a helyi műszaki egyetem autó- és trakormérnök szakán végzett, majd a volgográdi traktorgyárban volt tervező.

Nemcsak az Iszkander, számos másik rakéta tervezésében is részt vett Szobolov

Később az 1980-as években a kísérleti tervekkel foglalkozó iroda munkatársaként részt vett a az Iszkander mellett a Pinoír, az Oka, a Tocska-U és a Topol rakétarendszerek indítójának tervezésében is. Élete során több mint 600 tervre szerzett szabadalamat, az 1990-es évek elején a volgográdi régiós önkormányzat helyettes vezetője is volt.

Az Iszkander rakétákat az orosz hadsereg 2006-ban állította harcrendbe és ma is rendszeresen használja azokat Ukrajna ellen indított háborújában. A taktikai ballisztikus rakéták ugyan drágábbak a Sahid-drónoknál, de gyorsabbak és pontosabbak, valamint védekezni és nehezebb ellenük.