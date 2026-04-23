A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló, 2022-2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki az Országgyűlés honlapján található adatokból.

Itt a lista: ők voltak a leggyakrabban felszólaló képiselők a mostani parlamenti ciklusban – három politikus néma maradt Fotó: Balogh Zoltán

Itt a lista: ők voltak a leggyakrabban felszólaló képiselők a mostani parlamenti ciklusban – három politikus néma maradt az Országgyűlésben

A kereszténydemokrata politikus, aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban

847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.

Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a nemzetgazdasági tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen.

A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje – több mint 38 óra – némileg meghaladja Fónagy Jánosét.

Orbán Viktor is a top 10-ben, hárman csöndben voltak

A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek. A távozó kormányfő 261-szer szólalt fel összesen 12 órás időtartamban.

A lista végén három olyan képviselő áll, aki csak egyszer szólalt fel ebben a ciklusban.

A fideszes Csuzda Gábor, aki 2022 óta országgyűlési képviselő, a parlament törvényalkotási bizottságának véleményét ismertette mintegy két percben annak az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában, amely kimondta, sérti a szubszidiaritás elvét az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló EU-s rendelettervezet.

A szintén fideszes Demeter András ugyancsak a törvényalkotási bizottság véleményét ismertette két percben a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat vitájában. Demeter András is 2022 óta tagja parlamentnek.