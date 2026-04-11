Deviza
EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,68 +0,04% PLN/HUF88,27 +0,02% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0% EUR/HUF375,52 -0,04% USD/HUF320,2 0% GBP/HUF430,85 0% CHF/HUF405,68 +0,04% PLN/HUF88,27 +0,02% RON/HUF73,74 0% CZK/HUF15,4 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
figyelmeztetés
országgyűlési választások
lakcímkártya

Csalók támadnak a választás előtt: lakcímkártyával riogatják a magyarokat

Csalók riogatják a polgárokat. Az országgyűlési választáson való részvételhez nem kell lakcímkártya.
VG/MTI
2026.04.11, 20:00

Csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek az országgyűlési választás előtt, amelyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják az állampolgárokat – tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.

országgyűlési választás
Csalók riogatják az országgyűlési választás előtt a polgárokat / Fotó: Molnár Edvárd

A csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt. Az EM felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.

A közleményben kiemelték, hogy 

idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz,

és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.

Vasárnap lesz az országgyűlési választás

Vasárnap van az országgyűlési választás Magyarországon, a választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll.

A szavazás gördülékeny és törvényes lebonyolítását az önkormányzat által kijelölt szavazatszámláló bizottság garantálja, amelynek tagjai között pártdelegáltak is lehetnek.

ORBÁN Viktor
Szombaton is folytatódott a kampány, Orbán Viktor Vácon járt / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az Országgyűlés 199 képviselői helyéről döntenek a szavazók; közülük 106 egyéni választókerületben, 93 pedig országos listáról jut majd be.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így 

az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.

Orbán Viktor kampánybuszát megrohamozták

Szombaton még folyamatosan tart a kampány, az egymillió kézfogás napjaként járja az országot Orbán Viktor miniszterelnök, és optimistán várja a vasárnapi országgyűlési választást.

Szerinte a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, és emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének.

Elmondta, hogy sokfelé járt, a debreceniek győzni fognak, ezt kell tenni Székesfehérváron is. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.

A miniszterelnök szerint a kampánynak egy fontos haszna, hogy mindenki számára világossá tette, hogy a mi a választás tétje.

 Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt a vállalást be is tartották.
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
