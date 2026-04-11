Csalók támadnak a választás előtt: lakcímkártyával riogatják a magyarokat
Csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek az országgyűlési választás előtt, amelyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják az állampolgárokat – tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.
A csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt. Az EM felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.
A közleményben kiemelték, hogy
idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz,
és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.
Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.
Vasárnap lesz az országgyűlési választás
Vasárnap van az országgyűlési választás Magyarországon, a választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll.
A szavazás gördülékeny és törvényes lebonyolítását az önkormányzat által kijelölt szavazatszámláló bizottság garantálja, amelynek tagjai között pártdelegáltak is lehetnek.
Az Országgyűlés 199 képviselői helyéről döntenek a szavazók; közülük 106 egyéni választókerületben, 93 pedig országos listáról jut majd be.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így
az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.
Orbán Viktor kampánybuszát megrohamozták
Szombaton még folyamatosan tart a kampány, az egymillió kézfogás napjaként járja az országot Orbán Viktor miniszterelnök, és optimistán várja a vasárnapi országgyűlési választást.
Szerinte a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, és emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének.
Elmondta, hogy sokfelé járt, a debreceniek győzni fognak, ezt kell tenni Székesfehérváron is. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.
A miniszterelnök szerint a kampánynak egy fontos haszna, hogy mindenki számára világossá tette, hogy a mi a választás tétje.
Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt a vállalást be is tartották.