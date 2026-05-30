Donald Trump a válságszobában: még nem döntött az iráni megállapodásról – kemény feltételeket kapott Teherán

Tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök az iráni tűzszünet meghosszabbításáról. Donald Trump még nem döntött a következő amerikai lépésről.
2026.05.30, 09:55
Frissítve: 2026.05.30, 10:42

Továbbra is bizonytalan az iráni megállapodás sorsa, miután Donald Trump amerikai elnök legfőbb tanácsadóival folytatott pénteki megbeszélése a következő amerikai lépésekre vonatkozó egyértelmű döntések nélkül ért véget.

Donld Trump amerikai elnök még nem döntött Iránról és a tűzszünetről / Fotó: Kent Nishimura / AFP

A megbeszélés célja a BBC beszámolója szerint az lett volna, hogy végleges döntést hozzanak az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbításának kereteiről.

Az elnök kijelentette, hogy Iránnak vállalnia kell, 

  • hogy soha nem rendelkezik atomfegyverrel vagy atombombával, 
  • hogy újra megnyitja a Hormuzi-szorost „korlátozások nélkül, a hajóforgalom számára mindkét irányban”,
  • és hogy a vízi úton található aknákat megsemmisítik.

A tanácskozást a Fehér Ház válságszobájában tartották. Irán korábban kijelentette, hogy nem tárgyal a nukleáris programjáról, amely állítása szerint kizárólag polgári célokat szolgál.

Csütörtökön a két ország egy keretmegállapodásról – egy úgynevezett szándéknyilatkozatról – egyezett meg, amely Trump és az iráni vezetés jóváhagyására vár az amerikai tisztviselők elmondása szerint.

A megállapodás 60 nappal meghosszabbítaná a fegyverszünetet, és tárgyalásokat indítana Irán nukleáris programjának jövőjéről.

Trump elnök csak olyan megállapodást köt, amely jó Amerikának, és figyelembe veszi az általa kijelölt vörös vonalat. Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel

– nyilatkozta a Fehér Ház egyik tisztviselője a CBS Newsnak.

A tűzszünet április 8-i hatálybalépése óta Trump többször is utalt arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állnak a megállapodáshoz, és a tárgyalások haladnak, de eddig nem születtek érdemi eredmények.

Péntek reggel egy a közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump kijelentette, hogy kész feloldani az Egyesült Államok által a Hormuzi-szorosra kivetett tengeri blokádot, lehetővé téve a vízi úton rekedt hajók számára, hogy megkezdjék az útjukat hazafelé.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
