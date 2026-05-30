Donald Trump a válságszobában: még nem döntött az iráni megállapodásról – kemény feltételeket kapott Teherán
Továbbra is bizonytalan az iráni megállapodás sorsa, miután Donald Trump amerikai elnök legfőbb tanácsadóival folytatott pénteki megbeszélése a következő amerikai lépésekre vonatkozó egyértelmű döntések nélkül ért véget.
A megbeszélés célja a BBC beszámolója szerint az lett volna, hogy végleges döntést hozzanak az Iránnal kötött tűzszünet meghosszabbításának kereteiről.
Az elnök kijelentette, hogy Iránnak vállalnia kell,
- hogy soha nem rendelkezik atomfegyverrel vagy atombombával,
- hogy újra megnyitja a Hormuzi-szorost „korlátozások nélkül, a hajóforgalom számára mindkét irányban”,
- és hogy a vízi úton található aknákat megsemmisítik.
A tanácskozást a Fehér Ház válságszobájában tartották. Irán korábban kijelentette, hogy nem tárgyal a nukleáris programjáról, amely állítása szerint kizárólag polgári célokat szolgál.
Csütörtökön a két ország egy keretmegállapodásról – egy úgynevezett szándéknyilatkozatról – egyezett meg, amely Trump és az iráni vezetés jóváhagyására vár az amerikai tisztviselők elmondása szerint.
A megállapodás 60 nappal meghosszabbítaná a fegyverszünetet, és tárgyalásokat indítana Irán nukleáris programjának jövőjéről.
Trump elnök csak olyan megállapodást köt, amely jó Amerikának, és figyelembe veszi az általa kijelölt vörös vonalat. Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel
– nyilatkozta a Fehér Ház egyik tisztviselője a CBS Newsnak.
A tűzszünet április 8-i hatálybalépése óta Trump többször is utalt arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közel állnak a megállapodáshoz, és a tárgyalások haladnak, de eddig nem születtek érdemi eredmények.
Péntek reggel egy a közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump kijelentette, hogy kész feloldani az Egyesült Államok által a Hormuzi-szorosra kivetett tengeri blokádot, lehetővé téve a vízi úton rekedt hajók számára, hogy megkezdjék az útjukat hazafelé.