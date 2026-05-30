Romániai dróntámadás: nem kívánatos személynek nyilvánították az orosz konzult – aktiválhatják a NATO 4-es cikkelyét

Románia nem kívánatos személynek minősítette és kiutasította az országból a konstancai orosz konzult a romániai drónintámadást követően. Az orosz konzulátust pedig ezzel párhuzamosan bezárják - írta meg a profit.ro.

A döntést Nicusor Dan román elnök jelentette be, miután összehívta Legfelsőbb Védelmi Tanács ülését, ahol megvitatták a péntek hajnalban, Galați városában becsapódott orosz drón miatt kialakult helyzetet.

Tegnap éjjel súlyos incidens történt, amelyben két román állampolgár megsérült, és melynek egész felelőssége Oroszországot terheli

– hangsúlyozta a súlyos diplomáciai válaszlépést Románia elnöke.

Nicusor egyes román vezetők felelőtlenségéről is beszélt, akik megpróbálják mentegetni Oroszországot. „Az állampolgárok láthatják, ki áll a Nyugat oldalán, és ki az, aki ezt csak színleli. Volt egy Geran 2 típusú orosz drónunk, amely Oroszországból indult, egy raj részeként, amelyből csak egy darab jutott el Románia területére” – magyarázta Nicusor.

Az elnök megköszönte az EU-s és NATO-s partnerek szolidaritását, ami szerinte bizonyítja, hogy létezik euroatlanti szolidaritás és egység. Románia mostanihoz hasonló típusú incidensekre való felkészültségéről elmondta, a SAFE-program keretében szerepel egy fontos komponens, amely képes reagálni az ilyen eseményekre.

A szerződéseket a napokban írjuk alá, és egy-két éven belül megkapjuk a berendezéseket

– mondta az elnök.

Románia „súlyos és felelőtlen eszkalációval” vádolta Oroszországot, miután péntek hajnalban orosz drónok hatoltak be az ország légterébe , majd egyikük egy lakóépületbe csapódott, két embert megsebesítve. Az eset miatt kérte a NATO 4-es cikkelyének aktiválását is.

Ez volt a NATO keleti szárnyához tartozó ország legsúlyosabb ilyen jellegű incidense azóta, hogy Moszkva több mint négy évvel ezelőtt lerohanta a szomszédos Ukrajnát.

Az incidens kapcsán Vlagyimir Putyin orosz elnök is megtörte a csendet a romániai dróntámadás kapcsán, kijelentve, hogy hogy az Orosz Föderáció kész objektív vizsgálatot lefolytatni az ügyben.