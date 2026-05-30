Nagyon súlyos buszbaleset történt Pécs mellett – több tucat gyerek sérült meg, halott is van

Fának ütközött, majd árokba hajtott egy gyermekeket szállító autóbusz Pécs és Hird között, a sofőr meghalt – írja a Magyar Nemzet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatására hivatkozva. A buszbaleset a 6 -os főút 188-as kilométerszelvényénél történt.

A katasztrófavédelemhez reggel fél hat előtt érkezett a riasztás, három autóval mentek ki a helyszínre. Sok sérültről számoltak be, akikkel a kiérkező mentők azonnal foglalkozni kezdtek. A katasztrófavédelem a jármű áramtalanítását intézte.

A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A bama.hu információi szerint

a sofőr elhunyt, szinte mindenki megsérült a balesetben.

A vármegyei portál szerint a járművön a vezetővel együtt összesen huszonnyolcan utaztak, ebből huszonöt gyermek.

A lap úgy tudja, hogy a buszvezető rosszul lett, ezért tért le az útról. Jelenleg útlezárás van érvényben, Vasas felé terelik a forgalmat. 23-an sérültek meg, néhányan komolyabban (combtörés, medencetörés), a nagy többség azonban szerencsére csak könnyebben.



