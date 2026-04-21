Deviza
EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
geopolitika
Perzsa-öböl
Hormuzi-szoros
szállítóhajó
iráni háború
Közel-Kelet
kimenekítés

Kimenekítési terv készül, hajók százai estek csapdába, és nem biztos, hogy sikerül őket kihozni

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet kimenekítési tervet készít a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó számára. A szervezet az indulási sorrendről és a biztonságos útvonalról is egyeztet Iránnal, Ománnal és más érintett államokkal. A tervet azonban csak akkor lehet életbe léptetni, ha a közel-keleti feszültség enyhül.
VG
2026.04.21, 12:52
Frissítve: 2026.04.21, 13:09

Több száz hajó reked a Perzsa-öbölben azóta, hogy csaknem két hónapja kitört az iráni háború. A járművek kimenekítésére a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) evakuációs terven dolgozik – írja a Bloomberg Arsenio Dominguez főtitkárra hivatkozva.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet kimenekítési terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó számára / Fotó: GreenOak
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet kimenekítési terven dolgozik a Perzsa-öbölben rekedt több száz hajó számára / Fotó: GreenOak

Az IMO kapcsolatban áll a part menti államokkal – köztük Iránnal és Ománnal –, valamint a lobogó szerinti államokkal, hogy véglegesítsék a tervet.

A tervet azonban csak akkor lehet életbe léptetni, ha a közel-keleti feszültség enyhül.

Dominguez szerint tárgyalnak a hajók indulási sorrendjéről is. Ezt egyebek között annak alapján állapítanák meg, hogy a legénység mióta tartózkodik a fedélzeten.

Az áthaladás egy régóta létező útvonalon történne, azon a forgalomelválasztó rendszeren, amelyet Irán és Omán javasolt, és amelyet az IMO 1968-ban fogadott el – mondta Dominguez. Irán az elmúlt hetekben kidolgozott egy rendszert, amely egy, a partjaihoz közeli kijelölt útvonalat is tartalmaz, és bizonyos esetekben díjat is szedne az áthaladásért.

Máris itt az újabb olajárrobbanás, továbbra is idegesek a befektetők az iráni háború miatt

A Brent nyersolaj határidős jegyzései több mint 5 százalékkal emelkedtek hétfőn, és áttörték a 95 dolláros hordónkénti szintet. A drágulást a Közel-Keleten ismét fellángolt geopolitikai feszültségek okozták.

Az áremelkedés közvetlen előzménye az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az amerikai haditengerészet tüzet nyitott és elfogott egy iráni zászló alatt hajózó teherhajót az Ománi-öbölben. A hajó figyelmen kívül hagyta a megállásra felszólító parancsot, miközben kifelé tartott a Hormuzi-szorosból. 

Iráni részről szintén jelentettek hajók elleni támadásokat, miután Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost azzal érvelve, hogy az amerikai blokád sérti a korábban kötött fegyverszüneti megállapodást. A feszültségek újbóli kiéleződése ellenére Trump azt közölte, hogy amerikai tárgyalók hétfőn Pakisztánba indulnak a béketárgyalások következő fordulójára.

A fejlemények a hosszabb ideje tartó amerikai-izraeli–iráni háború következményei, amelynek középpontjában a Hormuzi-szoros áll: a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át. A pénteki fegyverszünet híre ideiglenes enyhülést hozott, ám az amerikai blokád fenntartása és az iráni ellenlépések miatt a megállapodás törékenynek bizonyult.

Hszi Csin-ping figyelmeztetett: a Hormuzi-szoros biztonsága nélkül a világgazdaság és az olajellátás is veszélybe kerülhet

Telefonon egyeztetett hétfőn Hszi Csin-ping kínai elnök és Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös a közel-keleti helyzetről és a Hormuzi-szoros biztonságáról. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, ezért bármilyen fennakadás azonnal hatással lehet az energiaárakra és a világgazdaságra. Kína és Szaúd-Arábia szerint most a feszültség csökkentése és a stabilitás megőrzése a legfontosabb cél.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
