Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint újabb bizonyítékok kerültek Kijev kezébe arról, hogy Oroszország nemcsak a frontvonalakon, hanem diplomáciai és geopolitikai szinten is igyekszik korlátozni Ukrajna mozgásterét. Az ukrán katonai hírszerzés olyan belső orosz dokumentumokat szerzett meg, amelyek alapján Moszkva kiemelt célként kezeli Ukrajna kapcsolatainak gyengítését Moldovával, a Dél-Kaukázus országaival, valamint a Közel-Kelet és a Perzsa-öböl térségének államaival.

Most lett elege Putyinnak Zelenszkijből: az oroszok elvágják Ukrajnát a világtól – kiszivárgott a titkos haditerv / Fotó: Anadolu via AFP

A fejlemény azért fontos, mert azt mutatja: a háború egyre inkább túlmutat a katonai műveleteken, és a nemzetközi befolyásért folyó versenyben is új szakasz kezdődhet. Zelenszkij a Telegramon közölte, hogy Oleg Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője részletes jelentést tett az államfőnek az új információkról.

Az elnök szerint az orosz tervek egyértelműen arra irányulnak, hogy Ukrajna ne tudja tovább erősíteni biztonsági, gazdasági és stratégiai kapcsolatait

azokkal az országokkal, amelyek az elmúlt években egyre fontosabb partnereivé váltak.

Az ukrán vezetés értelmezése szerint ez egyben annak a jele is, hogy Moszkva fenyegetésként tekint azokra a diplomáciai eredményekre, amelyeket Kijev a háború kezdete óta elért. Ukrajna az Európai Unión és a NATO-tagállamokon túl az utóbbi időszakban tudatosan építette kapcsolatait a globális dél több országával, valamint a kaukázusi és közel-keleti térség szereplőivel.

Zelenszkij szerint Ukrajna részletes információkat szerzett az orosz rakétagyártás jelenlegi helyzetéről is, és ennek alapján új ellenlépések előkészítése zajlik.

Továbbá Oroszország stratégiai fenyegetésként tekint az ukrán rakétafejlesztésekre. Az ukrán vezetés úgy látja, Moszkvát különösen aggasztja, hogy az ország saját ballisztikus rakétarendszerek fejlesztésén dolgozik, valamint igyekszik helyben megteremteni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek gyártási képességét.

A háború már Oroszország belsejében is éreződik

Az ukrán hírszerzés jelentése különösen annak fényében érdekes, hogy az elmúlt napokban ismét nagyszabású ukrán dróntámadások érték az orosz hátországot. A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitásának napján az orosz hatóságok szerint közel hatvan ukrán drónt semmisítettek meg a térségben, miközben sajtóértesülések szerint találat érhette a kikötő egyik olajterminálját is.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő kijelentette: az ukrajnai háború egyik célja éppen az, hogy megakadályozzák az ilyen jellegű csapásokat az orosz területek ellen.

A nyilatkozat gyakorlatilag elismeri, hogy a konfliktus már nem korlátozódik a frontvonalakra, hanem közvetlenül érinti Oroszország gazdasági és stratégiai központjait is.