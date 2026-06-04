Kína gigászi csatornával kapcsolt a tengerhez egy országnyi gyárat, tíz Gellért-hegyet tettek arrébb

Megtöltötték vízzel a Pinglu-csatornát, szinte készen áll a szeptemberi megnyitásra a Délnyugat-Kínát a tengeri szállításba bekapcsoló vízi út – számol be büszkén fő címlapanyagában a kommunista párt nemzetközi lapja, a Global Times. A csatorna nem a hossza, hanem a közlekedési-szállítási előrelépés miatt különleges fejlemény, habár mérnöki teljesítménynek sem utolsó. Hozott néhány rekordot, és irdatlan mennyiségű anyagot mozgattak meg hozzá. Kína mérföldes léptekkel halad előre a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében, Európa a nyomába sem ér, bár nálunk is folynak kiemelt projektek. Kereskedelmi világuralmukat belföldön is megalapozzák.

Az infrastruktúra és Kína: nem csak a csatorna új, a hidat is néhány hete adták át Csincsouban / Fotó: Xinhua via AFP

A 2022 augusztusában elindított és a befejezéséhez közel álló projekttel Kína első jelentős, az ázsiai országban forgalmas belvízi hajózást a tengerrel összekötő csatornája lesz kész. Az Új Nemzetközi Szárazföld–Tenger Kereskedelmi Folyosó kulcsprojektje, a Pinglu-csatorna szerdán elérte a teljes vízfeltöltöttséget, miután megkezdődött a Madau és a Csisi hajózási csomópontok feltöltése – jelentette a CCTV News.

A csatorna szerdán belépett a vízpróbafázisba, a teljes hajóforgalom pedig az idei év szeptemberére várható.

Infrastruktúra: a hatalmas projekt egy még hatalmasabb projekt része

Az Új Nemzetközi Szárazföld–Tenger Kereskedelmi Folyosó zászlóshajóprojektje. Ez a fontos kereskedelmi és logisztikai útvonal Nyugat-Kína tartományi szintű régióinak és az ASEAN-tagállamoknak az együttműködésében épül. Kína nyugati és délnyugati tartományait köti össze a Pejpu-öböl kikötőivel, hogy a térség könnyebben érhesse el Délkelet-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Európa piacait. A cél a világtörténelem legnagyobb tengeri áruforgalmát bonyolító keleti parti kikötőktől való függés csökkentése és a belső tartományok gazdasági felzárkóztatása.

A legfontosabb elemei közé tartozik

a Pinglu-csatorna,

Csincsou, Fangcsengkang és Pejhaj kikötőinek fejlesztése

és a Csungking–Csincsou vasúti-logisztikai folyosó. Ezek együtt egy olyan több ezer kilométeres szárazföldi és vízi szállítási rendszert alkotnak, amely összeköti Csungkingot, Szecsuant, Kujcsout és Jünnant a tengeri kereskedelmi útvonalakkal.

Tíz Gellért-hegy arrébb mozdítva, 70 tonnás szelepek, világrekordok

A 134,2 kilométer hosszú vízi út a Hszi-csin-víztározótól a dél-kínai Kuanghszi Csuang Autonóm Területen található Csincsou kikötőjéig húzódik – jelentette a Hszinhua hírügynökség. Rövidebb, mint a 171 kilométeres Majna–Duna-csatorna, de nem itt van a titok: Németországnyi területet kapcsol össze a tengerrel a Dunánál majd kétszer nagyobb vízhozamú Gyöngy-folyó vízrendszerén keresztül. Hamarosan megindulhatnak rajta keresztül a térség kínai árui többek közt az ASEAN-országok felé.