Hatalmas bajban Románia: összeomlott a kormánykoalíció – a miniszterelnök az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

A Bukarestben kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra készül, és nem fog újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – jelentette be kedden a PNL-t vezető Ilie Bolojan román miniszterelnök, miután a PSD megvonta tőle a támogatását.

Ilie Bolojan román miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül

A PNL vezetősége kedden felhatalmazta a párt tárgyalóküldöttségét, hogy az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával egyeztessen a kisebbségi kormányzás lehetőségéről.

Bolojan hozzátette, hogy a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a román parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésére álló, mintegy 10 milliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek.

Románia újabb politikai turbulenciára készül, Ilie Bolojan miniszterelnök pedig készen áll arra, hogy dacoljon a legnagyobb kormánypárt lemondását kérő felhívással, amely a kormányzó szövetség összeomlásához vezethet – mutatott rá a szomszédban kialakult helyzetre a Bloomberg hírügynökség. A szociáldemokraták várhatóan visszavonják a miniszterelnök támogatását egy belső konzultáció során hétfőn.

Ilie Bolojan vasárnap este a román B1 TV-ben kijelentette, hogy nem fog lemondani miniszterelnöki posztjáról, még akkor sem, ha a PSD erre kéri majd a hétfői szavazás után. Tehát a miniszterelnök, aki a Liberális Pártot vezeti, már megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad. Ha ezt teszi, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene.